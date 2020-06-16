с чего всё началось

Заммэра Москвы Максим Ликсутов в колонке на едином транспортном портале рассказал, что планируется провести эксперимент по снижению стоимости поездок в городском метрополитене. Эта инициатива связана с попыткой снизить загруженность метро в час пик и создать условия для социального дистанцирования.

В Москве проведут эксперимент по снижению стоимости проезда в метро

Религия Бывший духовник Поклонской захватил Среднеуральский женский монастырь Представители суда выразили надежду на то, что схиигумен одумается и покается. Следующее заседание суда пройдёт 26 июня. 82

Политика Посол ФРГ прокомментировала заявление Трампа о защите от России Посол Германии в Соединённых Штатах Эмили Хабер прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа по поводу того, что американские солдаты якобы защищают ФРГ от России. 449

Общество Соблюдение дистанции на летних верандах Москвы проверят квадрокоптеры Посетители должны будут носить маски и перчатки, как и в любом общественном месте — масочный режим сохраняется с 12 июня. 23

Общество Совет Федерации предложил сократить Новый год Совет Федерации предложил ограничить новогодние каникулы 2021 года четырьмя днями с 1 по 3 января для компенсации нерабочих дней, объявленных во время пандемии коронавируса. 3,7K

Здоровье Вячеслав Битаров обратился к жителям Северной Осетии По словам специалистов, рост заболеваемости COVID-19 снижается. А с 15 июня Северная Осетия перешла ко 2 этапу снятия ограничений.

Общество Все школы России оборудуют камерами с функцией распознавания лиц Все школы России оборудуют системами видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, этим будет заниматься Национальный центр информатизации (НЦИ), который входит в корпорацию «Ростех», сообщили «Ведомости». 467

Общество Безработные нижегородцы получат больше денег Индивидуальные предприниматели, которые приостановили свою деятельность и были официально признаны безработными, могут рассчитывать на пособие в максимальном размере — 12 130 рублей в месяц на три месяца. 2,1K

Общество В Госдуму внесен законопроект по легализации удаленной работы Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой сенаторов и депутатов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о регулировании удаленной работы. 791

Происшествия Чеченцы устроили беспорядки во французском городе Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами. 1,5K

Футбол Фернанду Сантуш продлил контракт со сборной Португалии до 2024 года Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш продлил контракт с национальной командой.

Общество Стали известны отменившие парад Победы российские города Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса. 2,3K

Политика Иванов назвал условия для возобновления международного авиасообщения Меры эпидемиологической безопасности превыше всего Иванов подчеркнул, что превалирующими при возобновлении международного авиасообщения должны быть меры эпидемиологической безопасности. 13

Экономика Рано радоваться: сегодня в Сенате выступит Пауэлл Рынки осторожны в преддверии выступления Пауэлла в Сенате во вторник с докладом по ДКП Доллар упал во вторник, а более рискованные валюты выросли, так как Федеральный резерв США анонсировал старт программы покупки корпоративных облигаций, в то время как новости о возможном увеличении бюджетного стимулирования помогли укрепить настроения инвесторов.

Экономика В России отменили банковский роуминг В воскресенье, 14 июня, вступил в силу закон, согласно которому российским банкам нельзя будет брать комиссии за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации. 1,2K

Транспорт В Москве предложили сдвинуть начало рабочего дня Столичные власти предлагают работодателям скорректировать режим работы, чтобы горожанам было проще соблюдать дистанцию в общественном транспорте. 160

Энергетика Счётная палата отказалась комментировать возможный срыв «Силы Сибири» Счётная палата не ответила ни на один из 16 вопросов издания «Лента.ру» по поводу возможного срыва многомиллиардного контракта на поставку газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». 17

Энергетика Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства. 1,4K

Политика США требуют немедленного освобождения Пола Уилана Соединенные Штаты возмущены приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против РФ и требуют его немедленного освобождения. 1,6K

Происшествия Пять человек погибли в перестрелке в Ингушетии Пять человек погибли во время перестрелки в Назрани, сообщил «Интерфаксу» представитель медицинского учреждения, куда были доставлены пострадавшие. 887