В Москве на шоссе Энтузиастов сотрудники ГИБДД открыли огонь по колесам иномарки, чтобы задержать 26-летнего водителя, нарушившего режим самоизоляции, а также выполнявшего опасные маневры на дороге. Об этом в пресс-службе столичного главка МВД сообщили в четверг, 30 апреля.

В Москве со стрельбой задержали нарушившего режим самоизоляции мужчину

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