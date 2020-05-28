Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ Москве сохранят пропускную систему, чтобы избежать притока приезжих

Первый замглавы аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк сообщил, что в столице пока сохраняются электронные пропуска, так как в случае ранней отмены данной системы эпидемиологическая ситуация может ухудшиться.
Читать в источнике
Комментировать68

Подробнее о событии

Власти Москвы пока не готовы к отмене пропускного режима

Российская газета10:59

Власти Москвы сообщили о неготовности отменить пропуска

Газета.Ru10:49

Алексей Немерюк: Москва пока не готова отказаться от пропускной системы

Вечерняя Москва10:51

Власти Москвы заявили о продолжении действия пропусков

Известия10:53

Москва сохранит пропускную систему, чтобы избежать притока приезжих

Интерфакс10:46

Власти Москвы объяснили сохранение пропускного режима

РБК10:43

Власти Москвы пока не готовы к отмене пропускного режима

ТАСС10:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 14:06, Ашберн
Происшествия

Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки

Российская газета 04:33
170
Общество

График прогулок для москвичей опубликован на сайте мэрии

График прогулок для жителей каждого дома в Москве, которые будут разрешены с 1 по 14 июня в экспериментальном режиме, размещен в четверг на официальном сайте столичной мэрии mos.ru.
Интерфакс 12:07
2,2K
Энергетика

Эксперты рассказали о двойной игре Саудовской Аравии

12 апреля страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае–июне текущего года, на 7,7 млн — во втором полугодии и на 5,8 млн — далее до конца апреля 2022 года.
Известия 13:24
2
Происшествия

В Шереметьево аварийно сел SSJ-100 с отказавшим двигателем

Lenta.ru 06:57
102
Происшествия

Журналиста Илью Азара отправили под арест после одиночного пикета

РБК 06:25
Политика

Парад Победы в России пройдет 24 июня

Дата 24 июня выбрана неслучайно. Именно в этот день состоялся парад Победы в 1945 году.
Оренбургское региональное телевидение 26 мая в 08:09
6,3K
Политика

Ростуризм пообещал искусственно не сдерживать выездной турпоток

По словам Догузовой, ведомство контактирует с зарубежными партнерами, в том числе с министрами туризма стран G20 и представителями стран Шанхайской организации сотрудничества.
РБК 12:15
23
Общество

В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»

Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
520
Футбол

РФС: Роспотребнадзор согласовал возможность матчей со зрителями

Роспотребнадзор согласовал возможность проведения футбольных матчей при болельщиках, заполняемость стадиона должна быть не более 10%, говорится в заявлении Российского футбольного союза (РФС), которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 11:24
13
Энергетика

Эксперт: Проблеме с наполнением газопровода «Сила Сибири» пытаются придать масштабный характер

Как пишет «Лента.ру», газопровод «Сила Сибири» якобы столкнулся с серьезными проблемами из-за масштабных ошибок и нарушений при освоении Чаяндинского месторождения.
Взгляд.ру 12:30
Игры

Новые бутылки с жидкостью в Half-Life: Alyx поразили геймеров

REGNUM 02:21
Общество

Россельхознадзор подаст иск к обвинившим Данкверта в вымогательстве

Ранее телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источники сообщил, что представитель польской компании «Млековита» обвинил главу Россельхознадзора Сергея Данкверта в вымогательстве взятки $500 тыс. за снятие ограничений на поставки ее продукции в Россию.
РБК 06:20
48
Общество

Тесты на антитела к коронавирусу начнут делать в Подмосковье с 15 июня

Ранее глава региона сообщил, что с 29 мая в Подмосковье снова откроются парки, а с 1 июня МФЦ смогут принимать физических лиц.
РИАМО 12:40
Наука

Пропажа озона стала причиной второго крупнейшего вымирания в истории

Газета DAILY 13:41
3
Общество

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился

Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК 04:19
252
Здоровье

На Кубани выявили 80 новых случаев коронавируса

По состоянию на утро 27 мая общее число подтвержденных случаев коронавируса на Кубани составляет 3506.
Деловая газета. Юг вчера в 03:57
1K
Кино

Apple профинансирует новый фильм Мартина Скорсезе

Культуромания 06:10
6
Здоровье

Минздрав разъяснил, кто попадает в статистику по COVID-19 в России

В правилах сказано, что в случае выявления коронавируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации "данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8".
РИА Новости вчера в 15:54
554
Шоу-бизнес

Причиной развода Полины Гагариной назвали разницу в доходах

Недавно некоторые издания начали сообщать, что Полина Гагарина готовится к разводу с фотографом Дмитрием Исхаковым.
Bimru.ru вчера в 11:16
5
Космос

Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды

SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости вчера в 16:50
1,4K
Игры

В GTA IV вернули ранее удаленные радиостанции

С последним обновлением в GTA IV вернулись некоторые удаленные ранее радиостанции.
CyberSport.ru 13:02
Происшествия

Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой

Российская газета 08:32
131
Экономика

Новый налоговый режим для самозанятых начнет действовать с 1 июля

О новом налоговом режиме на брифинге в правительстве Карелии рассказали и. о. заместителя министра финансов Светлана Третьякова и руководитель УФНС по Карелии Инна Кравченко, сообщает пресс-служба Минфина.
ИА Республика 03:24
5
Армия и оружие

В Пентагоне изобрели новый способ бомбежки

Пентагон провел испытания сбрасываемой платформы для запуска авиабомб с военно-транспортных самолетов.
Газета.Ru 13:42
31
Автоспорт

Риккардо подтвердил, что вёл переговоры с Ferrari

Австралийский гонщик рассказал, что ещё в 2018-м вёл переговоры с Ferrari, но стороны так и не пришли к соглашению.
F1news.ru 12:34
Общество

Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до создания вакцины

Ограничительные меры, введённые из-за распространения коронавируса, могут сохраниться в Москве до появления вакцины, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
RT на русском 09:43
3,3K
Космос

Астрономы нашли недостающую материю Вселенной, которую искали 30 лет

Вечерний курьер 00:39
12
Происшествия

В Тамбовской области арестован подозреваемый в убийстве ветерана

Тамбов, 28 мая 2020, 17:45 — REGNUM Подозреваемый в убийстве 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны арестован по решению суда в Тамбовской области.
REGNUM 10:45
144
Политика

В Совете Европы решили проверить поправки в российскую Конституцию

Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу решила направить запрос о проведении правовой экспертизы предложенных поправок к Конституции России в Венецианскую комиссию.
РБК 11:50
1,1K
Общество

Коми перейдет на первый этап снятия ограничений

Первый этап снятия ограничительных мер по коронавирусу будет реализован в Коми с пятницы, сообщил врио главы республики Владимир Уйба.
РИА Новости 13:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное