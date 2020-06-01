Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Москве сохранят временные коронавирусные госпитали на год

Временные госпитали, развернутые в Москве для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, сохранятся минимум на год, заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.
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В Москве сохранят временные коронавирусные госпитали на год

Газета.Ru16:43

Ракова сообщила, что временные госпитали в Москве законсервируют на год

News.ru18:07

Власти Москвы оставят временные госпитали минимум на год

Телеканал 360°16:52

Временные коронавирусные госпитали в Москве оставят минимум на год

Московский Комсомолец16:49

Временные госпитали в Москве хотят сохранить на год

АБН18:25

Власти Москвы сообщили о будущем построенных под COVID-19 госпиталей

РБК16:33

Временные коронавирусные госпитали в Москве оставят минимум на год

Интерфакс16:10
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Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 20:21, Ашберн
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Способное достроить «Северный поток — 2» судно обрело нового владельца

Являющееся главным кандидатом на достройку газопровода "Северный поток - 2" судно "Академик Черский" сменило владельца и теперь принадлежит самарскому фонду, выяснило принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Китай частично приостанавливает импорт сельхозпродукции из США

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Китай сообщил о готовящемся разгроме российских тяжёлых танков Т-90

Ряд СМИ со ссылкой на издание Sohu сообщили о том, что Китай пригрозил уничтожить индийские танки Т-90, которые якобы были стянуты в район Ладакха.
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Жириновский назвал протесты в США революцией

Жириновский предсказал, что протесты в США приведут к революции, сообщает ToDay News Ufa.
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В России объявят 1 июля выходным днем

Завершающий день голосования по поправкам в Конституцию РФ — 1 июля — может быть объявлен нерабочим.
URA.Ru 10:37
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Общество

Из-за беспорядков в Вашингтоне ввели комендантский час

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Экономика

Бюджет РФ профинансируют за счет «народных» облигаций

В правительстве РФ обсуждают существенное расширение продаж «народных» облигаций Минфина (ОФЗ-н) и их региональных аналогов.
Известия вчера в 19:07
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Происшествия

Погромы и мародерство: как мутировали мирные протесты в США

Утро на Бродвее: Протестующие не дают мародерам разбить двери магазина: Массовые акции начались в США после того, как 25 мая при задержании полицейский Дерек Шовен применил удушающий прием к чернокожему гражданину Джорджу Флойду.
РБК 11:27
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Трамп анонсировал появление у США «величайших вооружений» в истории

У США вскоре появятся "величайшие вооружения" в истории.
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Авто

В Украине спасли «Яву», более 20 лет простоявшую в гараже

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Общество

В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом.
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Общество

В России вступил в силу временный запрет на импорт топлива

Со 2 июня в России вступил в силу официальный запрет на импорт в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, а также судового топлива и газойля.
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Политика

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Дату проведения саммита G7 перенесли с конца июня на сентябрь. Такое решение принял американский руководитель Дональд Трамп.
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Минздрав Камчатки признал нехватку бригад скорой помощи

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Алсу впервые опубликовала фото с сыном Рафаэлем

В 2016 году Микелла вместе с мамой и сестрой Сафиной выступила на сцене "Рождественской песенки года", исполнив песню Алсу "Зимний сон".
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Политика

Польша опровергла слухи о вымогательствах со стороны Россельхознадзора

Москва, 1 июня 2020, 20:58 — REGNUM Официальное опровержение информации в СМИ о вымогательствах со стороны Россельхознадзора прислал молочный кооператив «Млековита» (Польша), сообщили 1 июня в пресс-службе российского ведомства.
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Общество

Назван новый способ остановить распространение коронавируса

Старший микробиолог из Университета Саутгемптона Уильям Кивил предложил использовать обеззараживающие свойства меди в борьбе с распространением коронавируса.
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Футбол

Чемпионат Италии возобновится 20 июня перенесенными матчами

20 и 21 июня пройдут перенесенные матчи 25-го тура чемпионата Италии, чтобы у всех было сыграно по 26 встреч.
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РЖД запретили отправку грузов на Мурманск из-за рухнувшего моста

Обрушение моста на перегоне между станциями Кола и Выходной неподалеку от Мурманска сделал невозможной доставку грузов в этот областной центр по железной дороге.
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Политика

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Происходящие в США беспорядки следует считать актами терроризма, а не законной формой протеста, заявил президент США Дональд Трамп.
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Происшествия

На северных Курилах ввели режим ЧС из-за двух рыбаков с коронавирусом

Режим ЧС ввели в Северо-Курильском районе в связи с выявлением коронавирусной инфекции у двух местных рыбаков, сообщил РИА Новости во вторник вице-мэр муниципального образования Александр Овсянников.
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Кадыров потребовал остановить беспредел в США

«Полицейские вершат самосуд прямо на улицах американских городов: душат граждан, избивают, сбивают автомобилями Требую от властей Соединенных Штатов Америки остановить этот беспредел!» — написал Кадыров.
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
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Экономика

Зеленский обнародовал декларацию о доходах за 2019 год

Сумма налогов, уплаченных в бюджет страны семьей Зеленских в 2019 году, составила 3,6 млн грн. (почти $133,8 тыс.).
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Политика

Назван новый главный следователь МВД России

Назван новый главный следователь и заместитель главы МВД России.
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Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»

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Российская нефть Urals в мае подорожала на 70%

По оценке ведомства, средняя цена на нефть Urals в мае составила $31,03 за баррель, что на 70% выше апрельской средней цены, которая составила $18,22 за баррель.
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