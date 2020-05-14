Экономика

ИзвестияИзвестияВ Москве сократились продажи квартир в новостройках

Объем предложений на первичном рынке в апреле снизился на 5%, достигнув 44 тыс. квартир и апартаментов. В конце апреля сообщалось, что спрос на вторичное жилье в Москве в период самоизоляции сократился на 25%.
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В Москве обвалились продажи квартир

Lenta.ru06:51

В Москве сократились продажи квартир в новостройках

Известия08:11

Эксперты: продажи новостроек в Москве в апреле сократились вдвое

ТАСС07:55

В Москве обвалились продажи квартир в строящихся домах

Rambler News Service08:49

ЦИАН: продажи новостроек в Москве упали в апреле в два раза

РИА Новости06:45

В Московском регионе зафиксировано падание регистрации ДДУ

Единый ресурс застройщиков01:55

В текущем кризисе больше всех выиграют застройщики Новой Москвы

РБКвчера в 09:30
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Происшествия

СК начал проверку после пожара в жилом доме в центре Москвы

РИА Новости 09:42
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Политика

Путин поблагодарил генетиков за вклад в борьбу с коронавирусом

"Генетические исследования прокладывают путь к созданию тест-систем, вакцин и лекарств, в том числе и от коронавируса", - также заявил президент и поблагодарил генетиков за вклад в борьбу с этой угрозой.
Российская газета 07:28
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Религия

Патриарх Кирилл на четверть снизил отчисления епархий

На официальном сайте Русской православной церкви поясняется, что причиной стало снижение посещаемости церквей, и как следствие, сокращение прибыли от пожертвований.
Говорит Москва 07:51
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Здоровье

Пятеро детей заразились коронавирусом на Кубани за минувшие сутки

По городам и районам Кубани новые случаи «китайской» инфекции распределились так: 47 заболевших живут в Краснодаре, 8 – в Армавире, 5 – Сочи, 3 – Тбилисском районе.
Регион online вчера в 04:10
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Политика

Депутаты Госдумы стали носить значки для отпугивания вируса

Белые значки на груди законотворцы носят в качестве «отпугивателя» вирусов.
МордовМедиа вчера в 14:48
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Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
2,3K
Общество

Москвичей проверят на «коллективный иммунитет» к коронавирусу

В Москве проведут выборочное тестирование жителей на «коллективный иммунитет» к коронавирусу.
Известия 09:24
1
Общество

Песков рассказал, как заразился коронавирусом

РИА Новости вчера в 16:59
2,1K
Технологии

Создатель оригинальной Mafia не участвовал в разработке ремейка

Создатель первой части Mafia Даниэль Вавра заявил, что ничего не знал о разработке ремейка и не участвовал в ней.
CyberSport.ru 04:40
Общество

Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия

Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия и создали несколько десятков фейковых сайтов для обмана россиян, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование компании "СёрчИнформ".
Газета.Ru 04:07
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Общество

СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк»

РИА Новости 04:16
1,3K
Происшествия

В Адыгее на похоронах гости массово заразились коронавирусом

Газета.Ru 09:24
1
Здоровье

В России выявили новое клиническое проявление коронавируса

В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела».
Коммерсантъ 05:02
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Политика

Трамп допустил полный разрыв отношений с Китаем

Президент США Дональд Трамп в четверг, 14 мая, заявил, что Штаты могли бы полностью прекратить отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом.
Известия 09:40
Футбол

Юрий Семин покинет пост главного тренера «Локомотива»

РИА Новости 09:38
Политика

Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ

Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета вчера в 08:40
5,3K
Общество

Рособрнадзор назвал возможную дату начала ЕГЭ

Рособрнадзор рассматривает 19 июня в качестве одного из вариантов даты начала проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Известия 09:12
Общество

В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17

В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
Lenta.ru 07:44
74
Общество

На месторождениях Иркутской области вводится карантин

Ранее сообщалось, что приём вахтовиков приостановлен на 10 дней.
Сибирские Новости 03:07
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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов заговорил о разводе с женой

Артист разместил свадебную фотографию со своей второй женой Аленой Гавриловой, а в комментариях поблагодарил ее за каждый прожитый день и дочурку Афину.
Uznayvse.ru вчера в 12:55
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Фигурное катание

Роднина жестко ответила на критику Тарасовой

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в комментарии порталу Sport24 осудила заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову за слова об умершей от рака хореографе Елене Черкасской.
РИА Новости 07:55
Общество

Роскомнадзор изучит статьи с фейками о коронавирусе в России

Роскомнадзор изучает статьи газет Financial Times и New York Times, в которых заявлялось о якобы «занижении» данных по смертности от коронавируса в России, сообщили RNS в пресс-службе регулятора.
Rambler News Service 09:08
Игры

Графику на основе Unreal Engine 5 показали для PlayStation 5

Компания Epic Games показала техническую демо-версию технологии Unreal Engine 5 для платформы PlayStation, выложив на YouTube видео под названием Lumen in the Land of Nanite.
Naked Science 04:07
87
Общество

На Урале вуз пожаловался на жителей, высадивших деревья в его парке

Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС) попросил свердловскую прокуратуру оценить действия местных жителей, которые без согласования высадили деревья в парке на территории вуза, сообщили РИА Новости в пресс-службе учебного заведения.
РИА Новости вчера в 04:56
28
Общество

Росавиация подготовила проект снятия ограничений из-за коронавируса

Росавиация предложила снимать ограничения, введенные в стране на фоне распространения коронавируса, и восстановление авиаперевозок в три этапа.
Известия 08:10
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Игры

Игру Grand Theft Auto V бесплатно раздают в Epic Games Store

Как стало известно, игроки смогут получить игру с 18.00 по московскому времени.
Astera 07:09
89
Политика

Польша не разделила позицию Германии о виновнике Второй мировой войны

Газета.Ru вчера в 13:28
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Игры

Nintendo анонсировала Paper Mario: The Origami King

Японская компания Nintendo представила новую часть о бумажном Марио — Paper Mario: The Origami King.
News.ru 09:39
Общество

Приморские дальнобойщики «перекрыли» границу с Китаем

Очередь из большегрузов растянулась более чем на 5 км. История вопроса Перевозчики просят сделать очередь на границе с Китаем электронной Вглубь Китая могут заезжать только "избранные категории" российских дальнобойщиков Китай тестирует российских дальнобойщиков прямо на границе В течение трех дней водители фур не будут трогаться с мест.
Logirus.ru 05:00
4
Общество

Названы последствия отказа от карантина Швеции

Названы последствия отказа Швеции от карантина, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 06:16
23
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