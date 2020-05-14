Экономика
ИзвестияВ Москве сократились продажи квартир в новостройках
Объем предложений на первичном рынке в апреле снизился на 5%, достигнув 44 тыс. квартир и апартаментов. В конце апреля сообщалось, что спрос на вторичное жилье в Москве в период самоизоляции сократился на 25%.
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Политика
Путин поблагодарил генетиков за вклад в борьбу с коронавирусом
"Генетические исследования прокладывают путь к созданию тест-систем, вакцин и лекарств, в том числе и от коронавируса", - также заявил президент и поблагодарил генетиков за вклад в борьбу с этой угрозой.
Российская газета 07:28
Религия
Патриарх Кирилл на четверть снизил отчисления епархий
На официальном сайте Русской православной церкви поясняется, что причиной стало снижение посещаемости церквей, и как следствие, сокращение прибыли от пожертвований.
Говорит Москва 07:51
Здоровье
Пятеро детей заразились коронавирусом на Кубани за минувшие сутки
По городам и районам Кубани новые случаи «китайской» инфекции распределились так: 47 заболевших живут в Краснодаре, 8 – в Армавире, 5 – Сочи, 3 – Тбилисском районе.
Регион online вчера в 04:10
Политика
Депутаты Госдумы стали носить значки для отпугивания вируса
Белые значки на груди законотворцы носят в качестве «отпугивателя» вирусов.
МордовМедиа вчера в 14:48
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Общество
Москвичей проверят на «коллективный иммунитет» к коронавирусу
В Москве проведут выборочное тестирование жителей на «коллективный иммунитет» к коронавирусу.
Известия 09:24
Общество
Песков рассказал, как заразился коронавирусом
РИА Новости вчера в 16:59
Технологии
Создатель оригинальной Mafia не участвовал в разработке ремейка
Создатель первой части Mafia Даниэль Вавра заявил, что ничего не знал о разработке ремейка и не участвовал в ней.
CyberSport.ru 04:40
Общество
Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия
Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия и создали несколько десятков фейковых сайтов для обмана россиян, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование компании "СёрчИнформ".
Газета.Ru 04:07
Здоровье
В России выявили новое клиническое проявление коронавируса
В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела».
Коммерсантъ 05:02
Политика
Трамп допустил полный разрыв отношений с Китаем
Президент США Дональд Трамп в четверг, 14 мая, заявил, что Штаты могли бы полностью прекратить отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом.
Известия 09:40
Футбол
Юрий Семин покинет пост главного тренера «Локомотива»
РИА Новости 09:38
Политика
Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ
Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета вчера в 08:40
Общество
Рособрнадзор назвал возможную дату начала ЕГЭ
Рособрнадзор рассматривает 19 июня в качестве одного из вариантов даты начала проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Известия 09:12
Общество
В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17
В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
Lenta.ru 07:44
Общество
На месторождениях Иркутской области вводится карантин
Ранее сообщалось, что приём вахтовиков приостановлен на 10 дней.
Сибирские Новости 03:07
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов заговорил о разводе с женой
Артист разместил свадебную фотографию со своей второй женой Аленой Гавриловой, а в комментариях поблагодарил ее за каждый прожитый день и дочурку Афину.
Uznayvse.ru вчера в 12:55
Фигурное катание
Роднина жестко ответила на критику Тарасовой
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в комментарии порталу Sport24 осудила заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову за слова об умершей от рака хореографе Елене Черкасской.
РИА Новости 07:55
Общество
Роскомнадзор изучит статьи с фейками о коронавирусе в России
Роскомнадзор изучает статьи газет Financial Times и New York Times, в которых заявлялось о якобы «занижении» данных по смертности от коронавируса в России, сообщили RNS в пресс-службе регулятора.
Rambler News Service 09:08
Игры
Графику на основе Unreal Engine 5 показали для PlayStation 5
Компания Epic Games показала техническую демо-версию технологии Unreal Engine 5 для платформы PlayStation, выложив на YouTube видео под названием Lumen in the Land of Nanite.
Naked Science 04:07
Общество
На Урале вуз пожаловался на жителей, высадивших деревья в его парке
Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС) попросил свердловскую прокуратуру оценить действия местных жителей, которые без согласования высадили деревья в парке на территории вуза, сообщили РИА Новости в пресс-службе учебного заведения.
РИА Новости вчера в 04:56
Общество
Росавиация подготовила проект снятия ограничений из-за коронавируса
Росавиация предложила снимать ограничения, введенные в стране на фоне распространения коронавируса, и восстановление авиаперевозок в три этапа.
Известия 08:10
Игры
Игру Grand Theft Auto V бесплатно раздают в Epic Games Store
Как стало известно, игроки смогут получить игру с 18.00 по московскому времени.
Astera 07:09
Политика
Польша не разделила позицию Германии о виновнике Второй мировой войны
Газета.Ru вчера в 13:28
Игры
Nintendo анонсировала Paper Mario: The Origami King
Японская компания Nintendo представила новую часть о бумажном Марио — Paper Mario: The Origami King.
News.ru 09:39
Общество
Приморские дальнобойщики «перекрыли» границу с Китаем
Очередь из большегрузов растянулась более чем на 5 км. История вопроса Перевозчики просят сделать очередь на границе с Китаем электронной Вглубь Китая могут заезжать только "избранные категории" российских дальнобойщиков Китай тестирует российских дальнобойщиков прямо на границе В течение трех дней водители фур не будут трогаться с мест.
Logirus.ru 05:00
Общество
Названы последствия отказа от карантина Швеции
Названы последствия отказа Швеции от карантина, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 06:16