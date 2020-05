Роскомнадзор изучает статьи газет Financial Times и New York Times, в которых заявлялось о якобы «занижении» данных по смертности от коронавируса в России, сообщили RNS в пресс-службе регулятора.

Компания Epic Games показала техническую демо-версию технологии Unreal Engine 5 для платформы PlayStation, выложив на YouTube видео под названием Lumen in the Land of Nanite.