Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Москве составили 1358 протоколов за нарушение дистанции

В Москве в субботу, 11 апреля, сотрудники правоохранительных органов и Департамента торговли составили 1358 протоколов по факту нарушения правил социальной дистанции. Об этом информирует оперативный штаб Москвы по мониторингу ситуации с коронавирусом.
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Почти 1,4 тыс. протоколов составили в Москве на нарушителей социальной дистанции 11 апреля

Агентство Москва06:29

В Москве составили 1358 протоколов за нарушение социальной дистанции

РИА Новости07:23

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Москва 2407:17

В Москве составили 1358 протоколов за нарушение дистанции

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Sport24.ru06:45

В Москве за нарушение дистанции за сутки оштрафовали более 1300 человек

РБК08:06
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В Италии зафиксирован наименьший прирост жертв COVID-19 за последние три недели.
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Мужчина устроил стрельбу в квартире жилого дома на улице Воронцовские пруды в Москве.
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Коронавирус подкосил больше 2,5 тысячи украинцев

На Украине лабораторно подтвердили 2 тысячи 511 случаев заражения COVID-19.
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Новак: «Северный поток-2» однозначно будет достроен

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Ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев дал прогноз относительно окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России, пишет «Парламентская газета».
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В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
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В Брюсселе вспыхнули массовые беспорядки

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В Кировской области подтвердили шесть новых случаев коронавируса

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Российские комплексы «Искандер» являются «большой проблемой» для НАТО и пугают альянс.
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Во Владимирской области появились новые случаи заражения коронавирусом

«Один случай зарегистрирован в Судогде, два — в Юрьев-Польском, один в — Гусь-Хрустальном и ещё два в Муроме», - сообщила корреспонденту «Хронометра» официальный представитель Управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова.
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Президент Чехии резко осудил действия лиц, причастных к сносу памятника маршалу И.С. Коневу на площади Интербригад в Праге.
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Четвертый пациент умер от коронавируса в Нижегородской области

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