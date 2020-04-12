Коронавирус
RT на русскомВ Москве составили 1358 протоколов за нарушение дистанции
В Москве в субботу, 11 апреля, сотрудники правоохранительных органов и Департамента торговли составили 1358 протоколов по факту нарушения правил социальной дистанции. Об этом информирует оперативный штаб Москвы по мониторингу ситуации с коронавирусом.
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с чего всё началось
За минувшие сутки в Москве было составлено 1358 протоколов за нарушение режима повышенной готовности, сообщает столичный оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.Газета.Ru06:56
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписан из лондонской больницы, где он лечился от коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу британского правительства.
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Власти района Прага-6 демонтировали 3 апреля памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
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Пациенты, сбежавшие из иркутской психбольницы, пойманы
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REGNUM 07:11
Общество
В Татарстане ограничили выдачу СМС-пропусков
Власти Татарстана сократили частоту выдачи жителям СМС-разрешений на выход из дома в период самоизоляции.
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Масштабную дезинфекцию проведут в Москве
Масштабную дезинфекцию проведут в Москве в воскресенье, 12 апреля, для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.
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Во Франции нашли флягу римского легионера
Были найдены многочисленные артефакты, в том числе фляга легионера.
Дилетант вчера в 04:15
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В Подмосковье за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусом
В Московской области за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
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В Черногории задержали митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия
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На юге России ожидаются аномальные холода
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Песков заявил, что Путину сейчас не хватает живого общения
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В Новосибирской области за сутки было выявлено 10 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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