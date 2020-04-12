с чего всё началось

В Москве в субботу, 11 апреля, сотрудники правоохранительных органов и Департамента торговли составили 1358 протоколов по факту нарушения правил социальной дистанции. Об этом информирует оперативный штаб Москвы по мониторингу ситуации с коронавирусом.

В Москве составили 1358 протоколов за нарушение дистанции

Общество Встреча министров ОПЕК+ пройдет 12 апреля Следующая встреча министров в рамках ОПЕК+ состоится вечером 12 апреля в формате видеоконференции, сообщает Bloomberg. 1

Общество Тюменские семьи получат пять тысяч рублей на детей до трех лет Тюменские семьи получат выплату 5 тыс. рублей на детей до трех лет в соответствии с указом президента РФ № 249 от 7 апреля 2020 года. 128

Общество Борис Джонсон выписан из больницы после коронавируса Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписан из лондонской больницы, где он лечился от коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу британского правительства. 200

Политика Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия Режим крупного бедствия впервые в истории начал действовать во всех штатах США после того, как президент Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, объявил этот режим в Вайоминге. 1,7K

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Транспорт Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт. 3,4K

Происшествия Осуждённые устроили бунт в исправительной колонии в Ангарске По версии следствия, 9 апреля осуждённый из штрафного изолятора отказался от личного обыска, толкал сотрудников колонии, нецензурно выражался и призывал остальных арестованных продолжить бунт, сообщает 10 апреля пресс-служба ГУФСИН России по Иркутской области. 2,3K

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Здоровье В Москве изменили порядок оказания медпомощи беременным Порядок оказания медицинской помощи беременным изменили в Москве.

Происшествия Пациенты, сбежавшие из иркутской психбольницы, пойманы Пациенты, сбежавшие из иркутской психбольницы ГУ МВД России по региону Как уже сообщало ИА REGNUM, побег стал возможен потому, что в психбольнице не была должным образом организована охрана. 499

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Общество Масштабную дезинфекцию проведут в Москве Масштабную дезинфекцию проведут в Москве в воскресенье, 12 апреля, для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, рассказал заммэра столицы Петр Бирюков. 437

Происшествия В Черногории задержали митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия В Черногории полиция задержала митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия после богослужения в монастыре Златица, сообщил ТАСС епископ Будимлянско-Никшичский Иоаникий. 6