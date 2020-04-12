Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Москве составили 1358 протоколов за нарушение дистанции

В Москве в субботу, 11 апреля, сотрудники правоохранительных органов и Департамента торговли составили 1358 протоколов по факту нарушения правил социальной дистанции. Об этом информирует оперативный штаб Москвы по мониторингу ситуации с коронавирусом.
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с чего всё началось
За минувшие сутки в Москве было составлено 1358 протоколов за нарушение режима повышенной готовности, сообщает столичный оперативный штаб
 по ситуации с коронавирусом.
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