В Москве в субботу, 11 апреля, сотрудники правоохранительных органов и Департамента торговли составили 1358 протоколов по факту нарушения правил социальной дистанции. Об этом информирует оперативный штаб Москвы по мониторингу ситуации с коронавирусом.

В Москве составили 1358 протоколов за нарушение дистанции

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