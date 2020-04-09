Коронавирус
RT на русскомВ Москве составили 1358 протоколов за нарушение дистанции
В Москве в субботу, 11 апреля, сотрудники правоохранительных органов и Департамента торговли составили 1358 протоколов по факту нарушения правил социальной дистанции. Об этом информирует оперативный штаб Москвы по мониторингу ситуации с коронавирусом.
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Общество
В Москве 3,5 млн человек надолго выходили из дома в пятницу
В Москве в пятницу, 10 апреля, на продолжительное время покидали дом 3,5 млн, сообщили в Telegram-канале столичного оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъ 06:41
Политика
Евросоюз предостерег Россию от призыва крымчан в армию
Евросоюз предостерег Россию от призыва крымчан в армию, назвав это нарушением международного гуманитарного права.
Lenta.ru вчера в 11:26
Общество
Борис Джонсон выписан из больницы
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписан из больницы после прохождения лечения от коронавируса нового типа, сообщает Sky News со ссылкой на канцелярию главы британского правительства.
Газета.Ru 08:40
Общество
ФАС заявила о стабилизации цен на имбирь
Крупные торговые сети устранили дефицит имбиря на полках своих магазинов и установили его рыночную цену в диапазоне от 400 до 700 руб. за килограмм, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Коммерсантъ 08:37
Политика
Макрон допустил дальнейшее закрытие границ
Из-за пандемии коронавируса COVID-19 границы шенгенской зоны могут остаться закрытыми до сентября.
Вести.Ru вчера в 08:28
Происшествия
В Москве мужчина чуть не выпал из окна дома, пытаясь сделать селфи
Мужчина, находясь в гостях в московском районе Некрасовка, чуть не выпал из окна жилого дома, пытаясь сделать селфи.
ТАСС 08:16
Общество
В Подмосковье ввели электронные пропуска
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о введении в регионе с 15 апреля электронных пропусков для поездок на личном или общественном транспорте.
Московский Комсомолец вчера в 13:06
Игры
NVIDIA показала как работает технология DLSS 2.0
Технология DLSS 2.0 уже используется, в таких играх, как Control и MechWarrior 5: Mercenaries.
Megaobzor.com 04:23
Религия
Вербное воскресенье отмечают 12 апреля
Телепорт вчера в 19:35
Единоборства
Соловьев: Хабиб и Конор подружатся, у них будут прекрасные отношения
Телеведущий Владимир Соловьев высказал свое отношение к российскому чемпиону UFC в легком весе Хабибе Нурмагомедове, а также прокомментировал противостояние Хабиба с экс-обладателем поясов UFC в двух дивизионах Конором Макгрегором.
Metaratings 06:25
Общество
Оперативный штаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи
Пробка из машин скорой помощи образовалась перед клиническим центром Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Химках из-за большого потока пациентов с коронавирусной инфекцией.
Известия вчера в 16:43
Музыка
Гудков снял Пухляша из клипа Little Big в новом видео про самоизоляцию
В Сети набирает популярность новый клип группы Cream Soda и команды «Чикен Карри» во главе с Александром Гудковым, посвященный всем отмененным вечеринкам из-за пандемии коронавируса.
Вечерняя Москва 10 апреля в 07:01
Общество
Сергей Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве
На первом этапе режим будет касаться поездок на работу, на втором — для поездок в других целях, на третьем, если понадобится, для передвижения внутри района.
Говорит Москва 10 апреля в 13:02
Общество
Голикова: Россия не справится с коронавирусом полностью к 9 мая
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что парад Победы обязательно состоится 9 мая или позднее.
Коммерсантъ 07:10
Общество
Оперативный штаб обновил данные по новым случаям COVID-19 в России
В России за минувшие сутки зафиксировано 2186 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в 52 регионах, при этом полностью выздоровели 246 человек, а 24 человека умерло.
Вести.Ru 04:30
Политика
Песков ответил критикующим Путина за посещение больницы в Коммунарке
Московский Комсомолец 07:17
Общество
Количество больных пневмонией в Москве за неделю выросло в два раза
Количество пациентов с пневмонией в Москве по сравнению с прошлой неделей выросло в два раза, постоянно растут число тяжелобольных с коронавирусной инфекцией и нагрузка на стационары.
Вечерняя Москва 05:17
Наука
Вирусолог спрогнозировал вторую волну эпидемии коронавирусной инфекции
Стратегия нового коронавируса заставляет его снижать вирулентность и становиться менее опасным для своего носителя.
RT на русском 03:46
Общество
Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX
Россия нашла способ ответить на демпинг SpaceX Илона Маска на рынке пусковых услуг, снизив цены на 30%, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 10 апреля в 10:55
Общество
Вирусолог пригрозил новой волной эпидемии после отмены карантина
Новая эпидемия заболевания коронавирусной инфекцией может возникнуть сразу-же после того как будет снят карантин.
SMINEWS 04:05
Религия
Патриарх Кирилл считает коронавирус божественным промыслом
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал пандемию COVID-19 божественным промыслом, который должен разрушить идеалы потребительского общества, сообщил «Интерфакс».
Коммерсантъ 08:05
Армия и оружие
Эстонский генерал оскорбил Россию в интервью
В СМИ напоминают, что Эстония в последние годы называет Россию главной военной угрозой для страны.
Discover24 06:59
Политика
Путин призвал предприятия не сваливать проблемы на коронавирус
Президент России Владимир Путин призвал предприятия и отрасли отказаться от соблазна оправдывать нерешенные вопросы коронавирусом, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10 апреля в 10:34
Армия и оружие
The National Interest напомнил о внушительном ракетном арсенале России
REGNUM 10 апреля в 01:42
Армия и оружие
США используют российский ЗРПК «Панцирь-С» для защиты своей базы от ракет Ирана
В Сети появился фотоснимок, на котором можно увидеть, что американские военные применяют ЗРПК «Панцирь-С» российского производства для защиты своей базы в Ираке от иранских ракет.
Discover24 04:43
Общество
Оперштаб обновил статистику по Подмосковью
В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
Вести.Ru вчера в 10:58
Авто
Бюджетный аналог Chevrolet Cruze появился в продаже
Автоновости дня 04:35
Наука
Ученые опробовали новые подходы для получения холодных молекул
После проведения комплексного теоретического анализа структуры электронов нескольких молекул ученые смогли открыть дополнительные подходы к их охлаждению.
Discover24 10 апреля в 06:30