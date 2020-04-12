Коронавирус
RT на русскомВ Москве составили 1358 протоколов за нарушение дистанции
В Москве в субботу, 11 апреля, сотрудники правоохранительных органов и Департамента торговли составили 1358 протоколов по факту нарушения правил социальной дистанции. Об этом информирует оперативный штаб Москвы по мониторингу ситуации с коронавирусом.
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Музыка
Гудков снял Пухляша из клипа Little Big в новом видео про самоизоляцию
Вечерняя Москва 10 апреля в 07:01
Энергетика
Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром
Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти позволила прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад.
Газета.Ru вчера в 17:59
Общество
В ВОЗ объяснили рост числа заразившихся коронавирусом в Москве
Рост числа заразившихся коронавирусом в Москве стал следствием расслабленного поведения жителей столицы в последние 10 дней, заявила в передаче «Воскресный вечер» представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.
Московский Комсомолец 09:39
Авто
Названы 5 производителей нержавеющих автомобилей
Эксперты назвали самые лучшие автомобили с наиболее высокой коррозийной устойчивостью.
Лезги газет вчера в 23:13
Общество
Одобрены выплаты для 6 тыс. российских граждан за рубежом
Социальные выплаты одобрены для более 6 тыс. россиян, которые находятся за рубежом, сообщает МИД России.
Взгляд.ру 08:30
Наука
Ученые назвали дистанцию распространения коронавируса
Китайские эксперты назвали новые данные о расстоянии, на которое может передаваться коронавирус, сообщает The Daily Mail.
Рамблер 07:57
Политика
Президент Чехии осудил снос памятника маршалу Коневу
Власти района Прага-6 демонтировали 3 апреля памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
РИА Новости 09:00
Футбол
Стало известно о романе матери Неймара с 22-летним киберспортсменом
Надин Гонсалвес, мать нападающего французского ПСЖ Неймара, встречается с 22-летним киберспортсменом Тьяго Рамосом.
Lenta.ru 09:57
Здоровье
Пик заражения коронавирусом на Украине ожидается 17 апреля — Ляшко
Киев, 12 апреля 2020, 15:03 — REGNUM Пик заражения коронавирусом на Украине ожидается 17 апреля, заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко 12 апреля в интервью изданию «Левый берег».
REGNUM 08:03
Экономика
Новак объяснил идею запретить импорт дешевого бензина
Минэнерго предлагает ввести запрет на импорт дешевого бензина на шесть месяцев, чтобы поддержать российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).
РБК 11:44
Общество
В Воронеже умерла первая пациентка с коронавирусом
В Воронеже умерла первая пациентка с коронавирусом В Воронежской области зарегистрировали первую смерть пациента с коронавирусом, передает "Коммерсант" со ссылкой на региональное правительство.
Медиазона 10:01
Общество
Пропускная система заработает в Подмосковье 15 апреля
В Московской области в целях исключения лишних межличностных контактов и осуществления контроля за передвижениями с 15 апреля вводится система пропусков.
Известия вчера в 13:24
Общество
В ряде регионов России ожидается аномально холодная погода
Аномально холодная погода ожидается в ближайшие дни в ряде регионов России.
Вести ФМ 05:26
Политика
Немецкая контрразведка обвинила Китай в коронавирусной пропаганде
Китай хочет "переписать историю" пандемии коронавируса COVID-19, считают в германской контрразведке — Федеральном ведомстве по защите конституции (BfV).
Вести.Ru 08:50
Общество
Голикова оценила возможность продления ограничений после 30 апреля
Вице-премьер России Татьяна Голикова считает, что не стоит делать преждевременные выводы о возможном продлении ограничительных мер из-за коронавируса после 30 апреля.
Взгляд.ру 07:22
Общество
В смоленском доме-интернате у 86 человек заподозрили коронавирус
Смоленск, 12 апреля 2020, 18:50 — REGNUM У 86 человек — сотрудников и пациентов дома-интерната для пожилых людей, расположенного в Вязьме Смоленской области, подозревают коронавирус.
REGNUM 11:50
Здоровье
Выздоровевшие от коронавируса остаются заразными, рассказали врачи
Как сообщил заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов, все пациенты, которые уже успели вылечиться от коронавирсуной инфекции, и находившиеся в тяжелом состоянии на протяжении длительного времени, могут быть источником заражения для всех остальных.
Live24 вчера в 08:25
Религия
Патриарх Кирилл назвал коронавирус божественным промыслом
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал коронавирус Божественным промыслом, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 09:19
Шоу-бизнес
Певец Юлиан разводится с Анастасией через год после свадьбы
Певец Юлиан сообщил о намерении развестись с супругой и коллегой Анастасией, с которой всего год назад побывал в ЗАГСе.
Московский Комсомолец вчера в 04:42
Здоровье
Постановление Роспотребнадзора: что рекомендовано делать омским предприятиям
Документ, подписанный главой Роспотребнадзора Александром Кригой, издан с целью не допустить распространение коронавируса на омских предприятиях – уже функционирующих или тех, которые возобновят свою работу с понедельника, 13 апреля.
Город55.ру 09:03
Общество
В Чечне умерли ещё два пациента с коронавирусом
В Чечне скончались ещё два человека с коронавирусом. Общее число летальных случаев в республике достигло пяти.
RT на русском 09:59
Шоу-бизнес
Муж экс-супруги Андрея Григорьева-Апполонова впервые показал фото сына
Instagram Баскетболист Андрей Зубков показал фото их общего с экс-супругой Андрея Григорьева-Апполонова Марией сына.
РЕН ТВ 11:29
Общество
В Курской области умерла женщина с коронавирусом
Напомним, по данным на 12 апреля в Курской области 43 случая заражения коронавирусом, 3 человека выздоровели, 1 скончался.
Kursk.com 04:39
Общество
Вирусолог пригрозил новой волной эпидемии после отмены карантина
Новая эпидемия заболевания COVID-19 может возникнуть после снятия карантинных ограничений.
ИА Красная Весна вчера в 11:45
Общество
Соловьев назвал Уткина психически больным за критику властей
Спортивный комментатор Василий Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство, считает телеведущий Владимир Соловьев.
Lenta.ru 04:26
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина назвала размер своей пенсии
РИА Новости 01:43
Шоу-бизнес
Певицу Надежду Бабкину вывели из комы
Состояние медикаментозной комы, в котором находилась артистка Надежда Бабкина, прекращено.
ИА Красная Весна 11:13
Происшествия
В Черногории задержали митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия
В Черногории полиция задержала митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия после богослужения в монастыре Златица, сообщил ТАСС епископ Будимлянско-Никшичский Иоаникий.
Коммерсантъ 06:28
Происшествия
В Брюсселе вспыхнули массовые беспорядки
Около 50 человек арестовали в Брюсселе в ходе бунта местных жителей. Задержанные — молодые люди 18-25 лет.
Вести.Ru вчера в 23:24
Наука
Ни одной змеи не пострадало: яд из пробирки
Изменить ситуацию может новая работа биологов из Утрехтского университета в Нидерландах: из яиц кораллового аспида Aspidelaps lubricus им удалось извлечь стволовые клетки, а из них вырастить органоиды ядовитых желез змеи.
Популярная механика 08:19