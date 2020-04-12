Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Москве составили 1358 протоколов за нарушение дистанции

В Москве в субботу, 11 апреля, сотрудники правоохранительных органов и Департамента торговли составили 1358 протоколов по факту нарушения правил социальной дистанции. Об этом информирует оперативный штаб Москвы по мониторингу ситуации с коронавирусом.
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В Москве за нарушение дистанции за сутки оштрафовали более 1300 человек

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Интерфакс06:46

Более 1,3 тыс протоколов составили в Москве за несоблюдение соцдистанции

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РИА Новости07:23

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