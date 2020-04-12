Коронавирус
RT на русскомВ Москве составили 1358 протоколов за нарушение дистанции
В Москве в субботу, 11 апреля, сотрудники правоохранительных органов и Департамента торговли составили 1358 протоколов по факту нарушения правил социальной дистанции. Об этом информирует оперативный штаб Москвы по мониторингу ситуации с коронавирусом.
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Общество
Историк моды Васильев подтвердил сообщения о своей госпитализации
Историк моды, телеведущий Александр Васильев прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о своей госпитализации с пневмонией.
RT на русском 03:01
Происшествия
В Черногории задержали митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия
В Черногории полиция задержала митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия после богослужения в монастыре Златица, сообщил ТАСС епископ Будимлянско-Никшичский Иоаникий.
Коммерсантъ 06:28
Наука
Эксперты объяснили опасность коронавируса для курильщиков
В результате эксперты пришли к выводу, что в образцах людей с болезнью легких и курильщиков оказалось заметно больше белка, через который коронавирус проникает в организм.
МедиаПоток вчера в 08:31
Общество
МВД предупредило о ложных смс о штрафах за нарушение самоизоляции
«В популярных соцсетях появилась информация о том, что гражданам поступают смс-сообщения о выявленных фактах нарушения ими режима самоизоляции и необходимости оплатить штраф за данные правонарушения», — говорится в сообщении МВД в Twitter.
RT на русском 05:30
Общество
Голикова назвала срок появления эффекта от мер самоизоляции
В большинстве регионов действует режим всеобщей самоизоляции: власти призывают граждан не покидать дома без крайней необходимости и соблюдать дистанцию как минимум в один метр от других людей.
РИА Новости 06:40
Шоу-бизнес
Певица Татьяна Буланова госпитализирована с подозрением на инсульт
Стало известно об экстренной госпитализации популярной певицы Татьяны Булановой в одну из питерских больниц.
Вести.Ru 00:49
Общество
В Москве оштрафовали уже 30 человек за нарушение карантина
Московский Комсомолец 05:38
Общество
Тюменские семьи получат пять тысяч рублей на детей до трех лет
Тюменские семьи получат выплату 5 тыс. рублей на детей до трех лет в соответствии с указом президента РФ № 249 от 7 апреля 2020 года.
Тюменская линия 09 апреля в 05:39
Общество
В России и других странах сегодня отмечают День космонавтики
В 2011 году на специальном пленарном заседании Генассамблеи ООН официально провозгласили 12 апреля Международным днём полёта человека в космос.
News.ru 05:10
Общество
Кремль опроверг сообщения о переносе парада Победы
Никаких решений о переносе парада Победы 9 мая в Москве и других торжественных мероприятий не принималось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика Сегодня вчера в 07:57
Здоровье
Врачи рассказали, что выздоровевшие от коронавируса остаются заразными
Заместитель директора по инновационной работе петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов рассказал в фильме "Опасный вирус – 2", что излечившиеся от коронавируса пациенты остаются переносчиками болезни.
Piter.tv вчера в 09:17
Политика
Песков рассказал об интенсивности графика Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у российского лидера Владимира Путина график работы в настоящее время интенсивнее, чем обычно.
RT на русском 06:56
Общество
Вирусолог спрогнозировал окончание эпидемии коронавируса в России
Москва, 12 апреля 2020, 08:34 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России при наиболее оптимистичном развитии ситуации может закончиться в июне, считает главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.
REGNUM 01:34
Общество
Полиция начала дежурство на всех въездах в Москву
Сотрудники Госавтоинспекции контролируют движение транспорта. Полицейские также уточняют у автомобилистов причины их въезда в город.
РИАМО вчера в 08:15
Политика
Макрон допустил дальнейшее закрытие границ
Из-за пандемии коронавируса COVID-19 границы шенгенской зоны могут остаться закрытыми до сентября.
Вести.Ru вчера в 08:28
Фигурное катание
Анна Щербакова объяснила, почему не верила в отмену чемпионата мира
Спорт день за днем 06:24
Футбол
Экс-тренер «Краснодара» заявил о превосходстве чемпионата Белоруссии
Бывший тренер "Краснодара", "Кубани", махачкалинского "Анжи" и солигорского "Шахтера" Сергей Ташуев сравнил уровень чемпионатов России и Белоруссии по футболу.
Москва 24 вчера в 23:26
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
В течение последних суток новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 52 российских регионах.
RT на русском 04:10
Здоровье
В Башкирии рассказали о посещении Хабировым закрытой на карантин РКБ
Уфа, 12 апреля 2020, 12:49 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров решил лично ознакомиться с обстановкой в закрытой на карантин РКБ им. Куватова в Уфе, поскольку в последнее время оттуда поступает противоречивая информация.
REGNUM 05:49
Музыка
«Россия 1» покажет концерт в поддержку медиков и волонтеров
Lenta.ru 10 апреля в 11:44
Политика
Зеленский пообещал $1 млн за вакцину от коронавируса
Киев, 12 апреля 2020, 13:57 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский пообещал награду в $1 млн за создание вакцины или лекарства от коронавирусной инфекции, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 12 апреля в интервью изданию «Левый берег».
REGNUM 06:57
Общество
В Москве вводят пропускной режим
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.
Газета.Ru 10 апреля в 12:54
Хоккей
Задоров объяснил слова о нежелании возвращаться в Россию
Месяц назад Никита Задоров стал главным российским ньюсмейкером в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), в общении с подписчиками бросив неосторожную фразу о нежелании возвращаться в Россию по окончании карьеры и общем недовольстве происходящим в стране.
Газета.Ru 05:48
Авто
Haval анонсировала новый Haval H5 для России
Китайская компания Haval анонсировала премьеру в России нового рамного внедорожника Haval H5.
Автоновости дня 10 апреля в 11:12
Политика
Путин подписал указ об утверждении членов общественной палаты
Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении членов общественной палаты России.
RT на русском 07:15
Общество
В Китае собак исключили из списка съедобных животных
Представители Минсельхоз Китая убрали собак из перечня животных, мясо которых пригодно для употребления в пищу.
Live24 10 апреля в 08:10
Политика
Зеленский заявил об усталости от борьбы с коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сильно устал от работы по борьбе с коронавирусом.
Профиль 01:45