Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Москве составили 1358 протоколов за нарушение дистанции

В Москве в субботу, 11 апреля, сотрудники правоохранительных органов и Департамента торговли составили 1358 протоколов по факту нарушения правил социальной дистанции. Об этом информирует оперативный штаб Москвы по мониторингу ситуации с коронавирусом.
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В Москве составили 1358 протоколов за нарушение дистанции

RT на русском07:01

В Москве составили более 1350 протоколов за нарушение социальной дистанции

Российская газета07:00

Почти 1,4 тыс. протоколов составили в Москве на нарушителей социальной дистанции 11 апреля

Агентство Москва06:29

Более 1300 протоколов составили за нарушение режима самоизоляции в Москве

Газета.Ru06:56

Более 1,3 тыс. человек за сутки оштрафованы в Москве за несоблюдение соцдистанции

Интерфакс06:46

Коронавирус в Москве: 11 апреля было составлено 1358 протоколов за нарушение режима

Sport24.ru06:45

Более 1,3 тыс протоколов составили в Москве за нарушение социальной дистанции

РИАМО06:58
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Происшествия

Пациентов, сбежавших из психиатрической больницы в Иркутске, задержали

ТАСС 05:49
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Общество

Историк моды Васильев подтвердил сообщения о своей госпитализации

Историк моды, телеведущий Александр Васильев прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о своей госпитализации с пневмонией.
RT на русском 03:01
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Происшествия

В Черногории задержали митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия

В Черногории полиция задержала митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия после богослужения в монастыре Златица, сообщил ТАСС епископ Будимлянско-Никшичский Иоаникий.
Коммерсантъ 06:28
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Наука

Эксперты объяснили опасность коронавируса для курильщиков

В результате эксперты пришли к выводу, что в образцах людей с болезнью легких и курильщиков оказалось заметно больше белка, через который коронавирус проникает в организм.
МедиаПоток вчера в 08:31
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Общество

МВД предупредило о ложных смс о штрафах за нарушение самоизоляции

«В популярных соцсетях появилась информация о том, что гражданам поступают смс-сообщения о выявленных фактах нарушения ими режима самоизоляции и необходимости оплатить штраф за данные правонарушения», — говорится в сообщении МВД в Twitter.
RT на русском 05:30
26
Общество

Голикова назвала срок появления эффекта от мер самоизоляции

В большинстве регионов действует режим всеобщей самоизоляции: власти призывают граждан не покидать дома без крайней необходимости и соблюдать дистанцию как минимум в один метр от других людей.
РИА Новости 06:40
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Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова госпитализирована с подозрением на инсульт

Стало известно об экстренной госпитализации популярной певицы Татьяны Булановой в одну из питерских больниц.
Вести.Ru 00:49
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Общество

В Москве оштрафовали уже 30 человек за нарушение карантина

Московский Комсомолец 05:38
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Общество

Тюменские семьи получат пять тысяч рублей на детей до трех лет

Тюменские семьи получат выплату 5 тыс. рублей на детей до трех лет в соответствии с указом президента РФ № 249 от 7 апреля 2020 года.
Тюменская линия 09 апреля в 05:39
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Общество

В России и других странах сегодня отмечают День космонавтики

В 2011 году на специальном пленарном заседании Генассамблеи ООН официально провозгласили 12 апреля Международным днём полёта человека в космос.
News.ru 05:10
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Общество

Кремль опроверг сообщения о переносе парада Победы

Никаких решений о переносе парада Победы 9 мая в Москве и других торжественных мероприятий не принималось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика Сегодня вчера в 07:57
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Здоровье

Врачи рассказали, что выздоровевшие от коронавируса остаются заразными

Заместитель директора по инновационной работе петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов рассказал в фильме "Опасный вирус – 2", что излечившиеся от коронавируса пациенты остаются переносчиками болезни.
Piter.tv вчера в 09:17
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Политика

Песков рассказал об интенсивности графика Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у российского лидера Владимира Путина график работы в настоящее время интенсивнее, чем обычно.
RT на русском 06:56
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Общество

В Хабаровске сел самолет «Авроры», доставивший россиян из Южной Кореи

РИА Новости 06:18
10
Общество

Вирусолог спрогнозировал окончание эпидемии коронавируса в России

Москва, 12 апреля 2020, 08:34 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России при наиболее оптимистичном развитии ситуации может закончиться в июне, считает главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.
REGNUM 01:34
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Общество

Полиция начала дежурство на всех въездах в Москву

Сотрудники Госавтоинспекции контролируют движение транспорта. Полицейские также уточняют у автомобилистов причины их въезда в город.
РИАМО вчера в 08:15
2,3K
Политика

Макрон допустил дальнейшее закрытие границ

Из-за пандемии коронавируса COVID-19 границы шенгенской зоны могут остаться закрытыми до сентября.
Вести.Ru вчера в 08:28
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Фигурное катание

Анна Щербакова объяснила, почему не верила в отмену чемпионата мира

Спорт день за днем 06:24
Футбол

Экс-тренер «Краснодара» заявил о превосходстве чемпионата Белоруссии

Бывший тренер "Краснодара", "Кубани", махачкалинского "Анжи" и солигорского "Шахтера" Сергей Ташуев сравнил уровень чемпионатов России и Белоруссии по футболу.
Москва 24 вчера в 23:26
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

В течение последних суток новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 52 российских регионах.
RT на русском 04:10
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Здоровье

В Башкирии рассказали о посещении Хабировым закрытой на карантин РКБ

Уфа, 12 апреля 2020, 12:49 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров решил лично ознакомиться с обстановкой в закрытой на карантин РКБ им. Куватова в Уфе, поскольку в последнее время оттуда поступает противоречивая информация.
REGNUM 05:49
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Музыка

«Россия 1» покажет концерт в поддержку медиков и волонтеров

Lenta.ru 10 апреля в 11:44
48
Политика

Зеленский пообещал $1 млн за вакцину от коронавируса

Киев, 12 апреля 2020, 13:57 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский пообещал награду в $1 млн за создание вакцины или лекарства от коронавирусной инфекции, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 12 апреля в интервью изданию «Левый берег».
REGNUM 06:57
38
Общество

В Москве вводят пропускной режим

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.
Газета.Ru 10 апреля в 12:54
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Хоккей

Задоров объяснил слова о нежелании возвращаться в Россию

Месяц назад Никита Задоров стал главным российским ньюсмейкером в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), в общении с подписчиками бросив неосторожную фразу о нежелании возвращаться в Россию по окончании карьеры и общем недовольстве происходящим в стране.
Газета.Ru 05:48
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Происшествия

К тушению пожара в зоне отчуждения в Чернобыле привлечена авиация

Газета.Ru 02:36
Авто

Haval анонсировала новый Haval H5 для России

Китайская компания Haval анонсировала премьеру в России нового рамного внедорожника Haval H5.
Автоновости дня 10 апреля в 11:12
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Политика

Путин подписал указ об утверждении членов общественной палаты

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении членов общественной палаты России.
RT на русском 07:15
Общество

В Китае собак исключили из списка съедобных животных

Представители Минсельхоз Китая убрали собак из перечня животных, мясо которых пригодно для употребления в пищу.
Live24 10 апреля в 08:10
145
Политика

Зеленский заявил об усталости от борьбы с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сильно устал от работы по борьбе с коронавирусом.
Профиль 01:45
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