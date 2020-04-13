с чего всё началось

В Москве за прошедшие выходные, 11—12 апреля, составили порядка 5 тыс. протоколов за нарушение режима самоизоляции на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

В Москве составили около 5 тысяч протоколов за нарушение самоизоляции

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Экономика Партия малого бизнеса озвучила 10 требований к губернатору Алтайского края «Озвученные вами меры поддержки МСП, безусловно, облегчат жизнь в данный период, однако этих мер недостаточно, о чем свидетельствуют отзывы представителей бизнеса из различных отраслей, со всех уголков России, которые мы получаем», - говорится в обращении.

Общество Еще 24 московских стационара перепрофилируют для больных коронавирусом В течение ближайших десяти дней перепрофилируют еще 24 стационара в Москве для лечения пациентов с подозрением на коронавирус нового типа. 70

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Армия и оружие РФ заложит в апреле шесть боевых кораблей, несмотря на пандемию Источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что Россия планирует в конце апреля заложить сразу шесть крупных боевых кораблей, несмотря на пандемию нового коронавируса, передает ТАСС.

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Общество С сайта «Ведомостей» дважды сняли колонку о Сечине Сонин опубликовал в Facebook текст колонки и дописал: «Уже после публикации эта колонка была удалена с сайта «Ведомостей» лично и. о. главного редактора Шмаровым, вопреки мнению тех, кто выпускал газету, в том числе шеф-редактора». 4

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Происшествия Пять сотрудников ФСИН в Бурятии заразились коронавирусом Пять сотрудников ФСИН в Бурятии заразились коронавирусной инфекцией, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка Роспотребнадзора. 7

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