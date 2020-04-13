Коронавирус
RT на русскомВ Москве составили около 5 тысяч протоколов за нарушение самоизоляции
В Москве за прошедшие выходные, 11—12 апреля, составили порядка 5 тыс. протоколов за нарушение режима самоизоляции на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.
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с чего всё началось
— Порядка пяти тысяч протоколов было составлено в отношении жителей Москвы, которые нарушили режим самоизоляции, то есть опять же гуляли, жарили шашлыки, вели себя не должным образом, — сказал Данчиков в эфире телеканала "Россия 24".Life.ru15:39
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