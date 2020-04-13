Общество

RT на русскомRT на русскомВ Москве составили около 5 тысяч протоколов за нарушение самоизоляции

В Москве за прошедшие выходные, 11—12 апреля, составили порядка 5 тыс. протоколов за нарушение режима самоизоляции на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.
Читать в источнике
Комментировать320
с чего всё началось
— Порядка пяти тысяч протоколов было составлено в отношении жителей Москвы, которые нарушили режим самоизоляции, то есть опять же гуляли, жарили шашлыки, вели себя не должным образом, — сказал Данчиков в эфире телеканала "Россия 24
".
Life.ru15:39

Подробнее о событии

В Москве составили около 5 тысяч протоколов за нарушение самоизоляции

RT на русском16:33

В Москве составили около 5 тыс. протоколов за нарушение режима самоизоляции 11-12 апреля

ТАСС15:48

В Москве за выходные составили 5 тысяч протоколов о нарушении самоизоляции

Вести.Ru15:40

В Москве выписали пять тысяч протоколов за нарушение самоизоляции

РИА Новости15:22

В Москве за выходные оштрафовали 5 тыс. человек за нарушение самоизоляции

РБК14:47

Более 5 тысяч протоколов о нарушении самоизоляции выписали в Москве за выходные

Вечерняя Москва14:30

В Москве за выходные выписали около 5 тыс. протоколов о нарушении режима самоизоляции

Известия14:28
Показать все источники
Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 20:01, Ашберн
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило два миллиона

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2 миллиона, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, который ведет собственные подсчеты.
РИА Новости 19:36
Транспорт

РЖД отменят 32 поезда дальнего следования

«В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», — отметила компания в пресс-релизе.
Lenta.ru вчера в 11:47
134
Экономика

Малому и среднему бизнесу дали налоговую отсрочку на год

Ранее компаниям предоставили отсрочку по уплате всех налогов, кроме НДС, а также страховых взносов на полгода.
Новые Известия 03:24
85
Энергетика

Саудовская Аравия продолжила нефтяную войну

Саудовская Аравия продолжила ценовую войну, несмотря на заключение новой сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+.
Lenta.ru 13:17
10
Игры

Ожил твиттер-аккаунт игры Crysis, замолчавший в конце 2016 года

Faktom 13:55
5
Технологии

В Сибири предложили метод диагностики коронавируса без тестов

Российские ученые предложили новый метод диагностики коронавируса без проведения тестов.
ToDay News Ufa 09:54
11
Транспорт

В московском метро временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях

Из-за низкой нагрузки в период всеобщей самоизоляции в столичном метрополитене временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях.
РБК 18:18
9
Армия и оружие

В Сирию переброшено 150 российских танков и бронетранспортеров

ГЛАС.RU вчера в 05:05
71
Политика

Трамп рассказал об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп рассказал об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом. Его слова передает РИА Новости.
Lenta.ru 18:46
4
Происшествия

В Усть-Куте семья заболевшего коронавирусом ребенка подверглась травле

После появления информации о первом заболевшем жителе Усть-Кута, которым оказался семилетний ребенок, некоторые жители города начали распространять в интернете личные данные его семьи.
ИркСиб 00:32
87
Общество

Москвичи не справились с получением пропуска по СМС

В ведомстве уточнили, что некоторые пользователи отправляют СМС со свободным текстом, например «дайте мне пропуск», однако для его получения надо оформлять сообщение по шаблону.
Lenta.ru 07:28
12
Интернет

Сбербанк провел масштабное обновление интернет-банка

Сбербанк представил масштабное обновление сайта интернет-банка.
ТАСС 06:01
30
Спорт

Сборная России обыграла хоккеистов «Трактора» в шоу-матче по CS:GO

Звезды сборной России по хоккею оказались сильнее клуба «Трактор» в шоу-матче по CS:GO.
CyberSport.ru 15:04
Авто

Haval анонсировал появление внедорожника H5 в России

Внедорожник H5 станет четвертой моделью Haval российского производства.
Тарантас Ньюс 02:28
50
Энергетика

Цены нефти Brent упали ниже $31 за баррель

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent упала на 1,7%, до $30,95 за баррель по состоянию на 11:10 мск.
РБК 04:22
63
Общество

Наказ собирать милостыню дал россиянам протоиерей Дмитрий Смирнов

Live24 07:28
18
Общество

Нового министра здравоохранения назначили в Забайкалье

В Забайкальском крае назначили нового министра здравоохранения.
EastRussia 00:44
2
Политика

Путин поручил рассмотреть вопрос о полетах в стратосферу

Президент поручил рассмотреть вопрос о развитии стратонавтики - отечественной теории и практики полетов в стратосферу.
Российская газета 14:38
417
Здоровье

Попова назвала процент бессимптомных пациентов с коронавирусом

Среди новых пациентов с коронавирусом более чем у 40% заболевание протекает бессимптомно, сообщила 13 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 16:29
798
Политика

Путин констатировал ухудшение ситуации с коронавирусом в стране

В России ситуация с распространением коронавируса меняется ежедневно и "не в лучшую сторону", все больше регистрируют пациентов с тяжелым течением болезни, обратил внимание глава страны Владимир Путин на совещании по эпидемиологической обстановке.
Газета.Ru 12:51
3,6K
Футбол

УЕФА планирует завершить футбольный сезон в августе

Организации планируют завершить национальные чемпионаты Старого света до того, как будут завершены еврокубки, сообщает Спорт24.Ru.
Вести.Ru 12:55
1
Космос

Вторая жизнь фотографий с борта аварийного «Аполлона-13»

3DNews 13:00
Политика

Экс-сотрудница Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах

Тара Рид, которая была помощницей Байдена, когда он являлся сенатором, обвинила политика в сексуальных домогательствах, сообщает газета Business Insider, которая ознакомилась с заявлением.
BFM.ru 11 апреля в 14:19
30
Общество

Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля

По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru вчера в 10:10
2,9K
Общество

Еще 24 московских стационара перепрофилируют для больных коронавирусом

В течение ближайших десяти дней перепрофилируют еще 24 стационара в Москве для лечения пациентов с подозрением на коронавирус нового типа.
Газета.Ru 18:19
54
Общество

ВОЗ прокомментировала применение прививки БЦЖ против коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует применять противотуберкулезную прививку БЦЖ для снижения риска заражения коронавирусной инфекцией.
Известия 16:48
31
Общество

В США от коронавируса умер первый моряк с авианосца «Теодор Рузвельт»

Эхо Москвы 10:04
48
Происшествия

В Москве впервые оштрафовали группу людей за нарушение самоизоляции

Солнцевский суд Москвы оштрафовал компанию людей за нарушение режима самоизоляции. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
РБК 11:05
122
Шоу-бизнес

Билли Айлиш пожаловалась на травлю из-за съемок в купальнике

Lisa.ru 11:37
Общество

У нескольких сотрудников Большого театра выявили коронавирус

В пресс-службе Большого театра рассказали, что в организации концерта было задействовано несколько сотен человек, все они сдавали тест на коронавирус.
Коммерсантъ 16:09
195
Как работают Яндекс.Новости?
Главное