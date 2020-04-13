с чего всё началось

В Москве за прошедшие выходные, 11—12 апреля, составили порядка 5 тыс. протоколов за нарушение режима самоизоляции на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

В Москве составили около 5 тысяч протоколов за нарушение самоизоляции

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