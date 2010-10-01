Общество
RT на русскомВ Москве состоялся салют в честь 75-летия Победы
В Москве состоялся салют, посвящённый 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
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Здоровье
Доплаты медработникам за работу с коронавирусом: водители скорых за апрель получили надбавки, а терапевты и рентгенологи - нет
Врач-интерн минской поликлиники прислала «Комсомолке» расчетник, в котором не указано никаких доплат, хотя, по словам девушки, она вела прием больных, у которых впоследствии подтвердился коронавирус.
КП - Беларусь 07 мая в 14:00
Политика
Парламент Франции утвердил продление режима ЧП до 10 июля
Французский парламент окончательно утвердил в субботу законопроект о продлении до 10 июля режима чрезвычайного санитарного положения в стране в связи с пандемией коронавируса.
ТАСС 15:12
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 05:07
Политика
Воздушный парад прошел в Москве
Газета.Ru 03:32
Авто
Jeep Grand Cherokee может получить еще одну внедорожную версию
Tvoe-avto.com 14:49
Общество
Украинский боксёр Ломаченко поздравил подписчиков с Днём Победы
RT на русском 10:41
Музыка
Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети
Новый клип музыкальной группы Little Big бьет рекорды просмотров в Сети. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:31
Общество
В Карелии дежурные детские сады могут начать работать с 26 мая
Места для прогулок и занятий спортом должны определить местные власти.С 10 мая вводится обязанность носить маски в общественных местах.С 15 мая разрешается работа организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся дополнительным образованием.
АиФ Карелия 11:17
Экономика
Силуанов назвал условие раздачи россиянам «вертолетных денег»
Глава министерства финансов России Антон Силуанов назвал условие, при котором российские власти могли бы раздать гражданам страны "вертолетные деньги".
Газета.Ru 06 мая в 01:27
Происшествия
Больницу в Коммунарке «заминировали»
Неизвестные позвонили в полицию и сообщили, что медицинский центр в московской Коммунарке заминирован, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Lenta.ru 09:21
Культура
Россияне спели песню «День Победы» со своих балконов
Жители России 9 мая спели песню «День Победы» со своих балконов в рамках акции «Поём двором», пишет RT.
Ореанда-Новости 14:49
Общество
Песня «День Победы» прозвучала по всей Украине
Piter.tv 08:02
Общество
Минздрав России допускает перенос ЕГЭ на осень
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко допустил перенос проведения ЕГЭ на август-сентябрь.
НИА-Красноярск вчера в 22:08
Армия и оружие
В Польше призывают ответить на увеличение числа танков Т-72Б3 в Белоруссии
В Польше обсуждается принятие на вооружение в Белоруссии новой партии танков Т-72, модернизированных до версии Т-72Б3.
Военное обозрение 01:51
Здоровье
Китайский ученый назвал опаснейшее свойство коронавируса
Китайский вирусолог, профессор Чжун Наньшань рассказал, чем опасен коронавирус и как от него защититься, сообщает портал "Хуаньцюван".
РИА Новости 07:52
Политика
США назвали условия для продления договора СНВ
Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru 02:47
Наука
Названы страны, где скоро станет невозможно жить
Комсомольская правда вчера в 21:17
Авто
Mercedes-AMG GLE 53 Coupe: объявлена цена в России
Два месяца назад российские дилеры начали прием заказов на кроссоверы Mercedes-Benz GLE Coupe нового поколения в «гражданских» модификациях с дизельными и бензиновыми моторами.
Авторевю вчера в 17:00
Политика
Захарова заявила о невозможности мириться с переписыванием истории
Мириться с переписыванием истории после сообщения Белого дома в Twitter о победе США и Великобритании над нацизмом больше нельзя.
Известия 15:26
Политика
В Минске проходит парад по случаю 75-летия победы над фашизмом
В белорусской столице проходит военный парад по случаю празднования 75-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Pravda.Ru 05:53
Хоккей
«После сезона сравним наши показатели». Участник самого громкого обмена в КХЛ рассказал о своем отношении к нему
Бывший лидер «Спартака» Александр Хохлачев, обменянный в «Авангард» на Сергея Широкова, прокомментировал трансфер двух клубов.
Спорт-Экспресс 10:11
Общество
SCMP: Китай намерен продать часть госдолга США и обвалить доллар
Китай может начать продавать ценные бумаги США и таким образом спровоцировать падение курса доллара, пишет South China Morning Post.
РИА Новости вчера в 11:57
Футбол
Черчесов опубликовал фото в военной форме с игроками сборной России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опубликовал у себя в инстаграме фотографию с футболистами национальной команды в военной форме.
Спорт БИЗНЕС Online 09:45
Политика
Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, и почтил память павших воинов минутой молчания.
Москва меняется 03:27
Общество
Павел Дуров назвал семь причин, чтобы не переезжать в США
Аргументы недели вчера в 01:50
Общество
Прокуратура Петербурга проверит жалобы пациентов в «Ленэкспо»
Ранее жительница Петербурга в соцсетях пожаловалась губернатору Александру Беглову на условия во временном госпитале в «Ленэкспо».
Говорит Москва вчера в 11:29
Армия и оружие
В Китае заявили о бессмысленности покупки украинского «Мотор Сич»
Политическая Экспертиза вчера в 06:05