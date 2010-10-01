Общество

RT на русскомRT на русскомВ Москве состоялся салют в честь 75-летия Победы

В Москве состоялся салют, посвящённый 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
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В Москве состоялся салют в честь 75-летия Победы

RT на русском15:29

Салютные залпы раскрасили небо Москвы в цвета российского флага

ТАСС15:14

Уникальный «Бессмертный полк» проехал по улицам Москвы

РИАМО10:23

Гвардейский дивизион Западного военного округа произвел праздничный артиллерийский салют в Москве

Агентство Москва15:10

Празднование 9 Мая завершилось красочным салютом

Москва 2415:23

Праздничный салют в честь Дня Победы прогремел в Москве

Вечерняя Москва15:20

Московское небо раскрасил грандиозный салют в честь Дня Победы

ТВ Центр15:11
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Происшествия

В московской больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар

Ведомости 14:09
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Здоровье

Доплаты медработникам за работу с коронавирусом: водители скорых за апрель получили надбавки, а терапевты и рентгенологи - нет

Врач-интерн минской поликлиники прислала «Комсомолке» расчетник, в котором не указано никаких доплат, хотя, по словам девушки, она вела прием больных, у которых впоследствии подтвердился коронавирус.
КП - Беларусь 07 мая в 14:00
Политика

Парламент Франции утвердил продление режима ЧП до 10 июля

Французский парламент окончательно утвердил в субботу законопроект о продлении до 10 июля режима чрезвычайного санитарного положения в стране в связи с пандемией коронавируса.
ТАСС 15:12
Общество

Facebook объяснил причины удаления фотографии со Знаменем Победы

Ведомости 15:17
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Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 05:07
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Политика

Воздушный парад прошел в Москве

Газета.Ru 03:32
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Авто

Jeep Grand Cherokee может получить еще одну внедорожную версию

Tvoe-avto.com 14:49
Общество

Украинский боксёр Ломаченко поздравил подписчиков с Днём Победы

RT на русском 10:41
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Музыка

Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети

Новый клип музыкальной группы Little Big бьет рекорды просмотров в Сети. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:31
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Общество

В Карелии дежурные детские сады могут начать работать с 26 мая

Места для прогулок и занятий спортом должны определить местные власти.С 10 мая вводится обязанность носить маски в общественных местах.С 15 мая разрешается работа организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся дополнительным образованием.
АиФ Карелия 11:17
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Экономика

Силуанов назвал условие раздачи россиянам «вертолетных денег»

Глава министерства финансов России Антон Силуанов назвал условие, при котором российские власти могли бы раздать гражданам страны "вертолетные деньги".
Газета.Ru 06 мая в 01:27
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Происшествия

Больницу в Коммунарке «заминировали»

Неизвестные позвонили в полицию и сообщили, что медицинский центр в московской Коммунарке заминирован, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Lenta.ru 09:21
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Культура

Россияне спели песню «День Победы» со своих балконов

Жители России 9 мая спели песню «День Победы» со своих балконов в рамках акции «Поём двором», пишет RT.
Ореанда-Новости 14:49
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Общество

Песня «День Победы» прозвучала по всей Украине

Piter.tv 08:02
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Общество

Минздрав России допускает перенос ЕГЭ на осень

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко допустил перенос проведения ЕГЭ на август-сентябрь.
НИА-Красноярск вчера в 22:08
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Армия и оружие

В Польше призывают ответить на увеличение числа танков Т-72Б3 в Белоруссии

В Польше обсуждается принятие на вооружение в Белоруссии новой партии танков Т-72, модернизированных до версии Т-72Б3.
Военное обозрение 01:51
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Здоровье

Китайский ученый назвал опаснейшее свойство коронавируса

Китайский вирусолог, профессор Чжун Наньшань рассказал, чем опасен коронавирус и как от него защититься, сообщает портал "Хуаньцюван".
РИА Новости 07:52
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Политика

США назвали условия для продления договора СНВ

Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru 02:47
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Наука

Названы страны, где скоро станет невозможно жить

Комсомольская правда вчера в 21:17
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Происшествия

Футболист признался в убийстве пятилетнего сына

Lenta.ru 06:11
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Авто

Mercedes-AMG GLE 53 Coupe: объявлена цена в России

Два месяца назад российские дилеры начали прием заказов на кроссоверы Mercedes-Benz GLE Coupe нового поколения в «гражданских» модификациях с дизельными и бензиновыми моторами.
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Захарова заявила о невозможности мириться с переписыванием истории

Мириться с переписыванием истории после сообщения Белого дома в Twitter о победе США и Великобритании над нацизмом больше нельзя.
Известия 15:26
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Политика

В Минске проходит парад по случаю 75-летия победы над фашизмом

В белорусской столице проходит военный парад по случаю празднования 75-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Pravda.Ru 05:53
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Хоккей

«После сезона сравним наши показатели». Участник самого громкого обмена в КХЛ рассказал о своем отношении к нему

Бывший лидер «Спартака» Александр Хохлачев, обменянный в «Авангард» на Сергея Широкова, прокомментировал трансфер двух клубов.
Спорт-Экспресс 10:11
Общество

SCMP: Китай намерен продать часть госдолга США и обвалить доллар

Китай может начать продавать ценные бумаги США и таким образом спровоцировать падение курса доллара, пишет South China Morning Post.
РИА Новости вчера в 11:57
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Футбол

Черчесов опубликовал фото в военной форме с игроками сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опубликовал у себя в инстаграме фотографию с футболистами национальной команды в военной форме.
Спорт БИЗНЕС Online 09:45
Политика

Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, и почтил память павших воинов минутой молчания.
Москва меняется 03:27
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Общество

Павел Дуров назвал семь причин, чтобы не переезжать в США

Аргументы недели вчера в 01:50
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Общество

Прокуратура Петербурга проверит жалобы пациентов в «Ленэкспо»

Ранее жительница Петербурга в соцсетях пожаловалась губернатору Александру Беглову на условия во временном госпитале в «Ленэкспо».
Говорит Москва вчера в 11:29
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Армия и оружие

В Китае заявили о бессмысленности покупки украинского «Мотор Сич»

Политическая Экспертиза вчера в 06:05
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