В Москве состоялся салют, посвящённый 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

В Москве состоялся салют в честь 75-летия Победы

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