Общество
Вечерняя МоскваПраздничный салют в честь Дня Победы прогремел в Москве
Столичное небо окрасилось в цвета российского государственного флага в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказали в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО). Праздничный салют начался в 22:00 по московскому времени.
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Гвардейский дивизион Западного военного округа произвел праздничный артиллерийский салют в Москве
Агентство Москвавчера в 15:10
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Политика
Захарова возмутилась заявлением Белого дома о победе США над нацизмом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение Белого дома в соцсетях с утверждением, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания.
РИА Новости вчера в 15:30
Политика
В «русском заговоре» подозреваются Обама и Байден. Оба могут сесть
Вполне может получиться так, что расследование "российского заговора" выльется для Байдена в фиаско на президентских выборах, а если сильно не повезет, то Байден и Обама могут отправиться за решетку вместе с целой плеядой руководителей американских шпионских и контрразведывательных структур.
РИА Новости 01:00
Общество
В правительстве назвали возможный срок выхода из режима ограничений
Ранее власти Москвы продлили введенные из-за коронавируса ограничения до конца мая.
Lenta.ru 08 мая в 13:44
Единоборства
Гэтжи победил Фергюсона в главном бою UFC 249
Американский боец смешанных единоборств (ММА) Джастин Гэтжи одержал победу над соотечественником Тони Фергюсоном в главном бою в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 и завоевал временный чемпионский пояс в легком весе.
Газета.Ru 01:08
Общество
Онищенко назвал снижение заболеваемости COVID-19 хорошим признаком
В ситуации с эпидемией COVID-19 в России наметился "хороший признак", заявил в эфире НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, указав на снижение коэффициента распространения коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:38
Спорт
Assassin’s Creed Valhalla не станет самой масштабной игрой серии
Дни24 07 мая в 09:52
Общество
Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане
Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане, который стал эпицентром распространения инфекции и где на протяжении длительного времени не фиксировали новых заболевших, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление комитета по вопросам здравоохранения провинции Хубэй.
Газета.Ru 00:08
Происшествия
19-летний Ранэль Шамсутдинов скончался в больнице в Башкирии
19-летний Ранэль Шамсутдинов из Стерлитамака с опухолью мозга скончался в больнице города Салавата.
Аргументы и Факты - Уфа 08 мая в 14:22
Кино
Marvel выпустит новый кинокомикс
ГЛАС.RU вчера в 16:17
Общество
В Петербурге продлили ограничительные меры
Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости вчера в 16:56
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
Общество
Россиянам перечислили угрозы выхода на улицу в жару во время эпидемии
Россиян предупредили об опасностях выхода на улицу в условиях теплой погоды и эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:42
Происшествия
В московской больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар
По данным источника «Интерфакса», пожар произошел на первом этаже в корпусе для лечения больных COVID-19.
Ведомости вчера в 14:09
Политика
В Венесуэле двух граждан США арестовали за попытку вторжения
Каракас, 10 мая 2020, 07:58 — REGNUM Решение заключить под стражу двух граждан США, задержанных ранее в Венесуэле после попытки морского вторжения в страну, принял венесуэльский суд по делам, связанным с терроризмом, 9 мая сообщается на сайте Верховного суда Боливарианской республики.
REGNUM 00:58
Политика
Путин возложил цветы к Вечному огню и выступил перед россиянами
Будущее России. Национальные проекты вчера в 03:00
Общество
Илон Маск перешёл на русский язык, чтобы обругать экс-министра США
Пало-Альто, США, 10 мая 2020, 07:42 — REGNUM Основатель компании Tesla перешёл на русский язык, чтобы ответить на критику бывшего американского министра труда Роберта Райха в социальной сети Twitter.
REGNUM 00:42
Общество
Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные
Майские праздники подходят к концу, но впереди россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России.
РИА Новости 00:08
Общество
Определены сроки открытия магазинов одежды в России
Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
РИА Новости вчера в 12:57
Происшествия
Жители Пугачева из-за взрывов боеприпасов начали покидать свои дома
Жители поселка Пугачева в Удмуртии из-за взрывов боеприпасов начали самостоятельно покидать дома.
Российская газета вчера в 13:21
Политика
Шеф-повар рассказал, как проверяют продукты для президентского стола
"Приходят продукты, которые имеют сертификаты соответствия, но все равно партия отправляется на проверку в лабораторию ФСО.
РИА Новости вчера в 20:17
Общество
Марш радикалов с портретами нацистов прошел на аллее Славы в Одессе
Украинские радикалы в Одессе в День Победы прошли маршем по аллее Славы с портретами своих "кумиров" из числа нацистских организаций.
Политика Сегодня вчера в 14:38
Здоровье
Названы самые продаваемые группы препаратов в России в марте
Чаще всего в марте текущего года россияне покупали препараты для лечения заболеваний нервной системы.
RT на русском 00:06
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 08 мая в 09:44
Общество
МВД отказалось ужесточать ответственность за побои
Министерство внутренних дел РФ отказалось от идеи ужесточать административную ответственность по статье КоАП РФ «Побои», по которой квалифицируется в том числе домашнее насилие, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Гаджеты
Названы самые популярные смартфоны начала 2020 года
Замыкает ТОП-10 модель iPhone 11 Pro Max.
Astera 08 мая в 17:15
Экономика
Экономист РИСИ предупредил работающих россиян о сокращении пенсии
Повышение пенсионного возраста и ухудшение экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса может негативно сказаться на пенсии россиян.
URA.Ru вчера в 06:45
Общество
ВВС США заявили о взрыве бака российской ракеты в космосе
РИА Новости вчера в 16:49
Общество
Эксперт уточнила, какие сферы ждет рост зарплат
Рынок труда изменится после пандемии, и сейчас уже можно говорить о том, какие профессии окажутся востребованными, а на какие спрос упадет, заявила доцент кафедры "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Вести.Ru вчера в 10:41
Происшествия
«Окна разбиты при штурме»: женщину в Калининграде задержали за репост
Сообщение Штаба Навального в Калининграде о действиях силовиков против жительницы города Людмилы Стеч нуждается, конечно, в проверке.
Московский Комсомолец вчера в 11:09
Происшествия
В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту
Неизвестные подошли на моторной лодке к грузовому судну RIO MITONG, шедшему под флагом Коморских Островов в двух морских милях от столицы Экваториальной Гвинеи, и похитили двух членов экипажа, предположительно, граждан России и Украины.
REGNUM вчера в 16:51