Столичное небо окрасилось в цвета российского государственного флага в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказали в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО). Праздничный салют начался в 22:00 по московскому времени.

Праздничный салют в честь Дня Победы прогремел в Москве

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