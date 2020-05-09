Общество

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваПраздничный салют в честь Дня Победы прогремел в Москве

Столичное небо окрасилось в цвета российского государственного флага в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказали в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО). Праздничный салют начался в 22:00 по московскому времени.
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Уникальный «Бессмертный полк» проехал по улицам Москвы

РИАМОвчера в 10:23

Празднование 9 Мая завершилось красочным салютом

Москва 24вчера в 15:23

Салютные залпы раскрасили небо Москвы в цвета российского флага

ТАССвчера в 15:14

Гвардейский дивизион Западного военного округа произвел праздничный артиллерийский салют в Москве

Агентство Москвавчера в 15:10

Праздничный салют в честь Дня Победы прогремел в Москве

Вечерняя Москвавчера в 15:20

Онлайн-трансляция салюта в честь 75-летия Победы в Москве

Профильвчера в 14:54

В Москве состоялся салют в честь 75-летия Победы

RT на русскомвчера в 15:29
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Политика

Захарова возмутилась заявлением Белого дома о победе США над нацизмом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение Белого дома в соцсетях с утверждением, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания.
РИА Новости вчера в 15:30
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Политика

В «русском заговоре» подозреваются Обама и Байден. Оба могут сесть

Вполне может получиться так, что расследование "российского заговора" выльется для Байдена в фиаско на президентских выборах, а если сильно не повезет, то Байден и Обама могут отправиться за решетку вместе с целой плеядой руководителей американских шпионских и контрразведывательных структур.
РИА Новости 01:00
Общество

В правительстве назвали возможный срок выхода из режима ограничений

Ранее власти Москвы продлили введенные из-за коронавируса ограничения до конца мая.
Lenta.ru 08 мая в 13:44
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Единоборства

Гэтжи победил Фергюсона в главном бою UFC 249

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Джастин Гэтжи одержал победу над соотечественником Тони Фергюсоном в главном бою в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 и завоевал временный чемпионский пояс в легком весе.
Газета.Ru 01:08
Общество

Онищенко назвал снижение заболеваемости COVID-19 хорошим признаком

В ситуации с эпидемией COVID-19 в России наметился "хороший признак", заявил в эфире НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, указав на снижение коэффициента распространения коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:38
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Спорт

Assassin’s Creed Valhalla не станет самой масштабной игрой серии

Дни24 07 мая в 09:52
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Общество

Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане

Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане, который стал эпицентром распространения инфекции и где на протяжении длительного времени не фиксировали новых заболевших, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление комитета по вопросам здравоохранения провинции Хубэй.
Газета.Ru 00:08
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Происшествия

19-летний Ранэль Шамсутдинов скончался в больнице в Башкирии

19-летний Ранэль Шамсутдинов из Стерлитамака с опухолью мозга скончался в больнице города Салавата.
Аргументы и Факты - Уфа 08 мая в 14:22
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Кино

Marvel выпустит новый кинокомикс

ГЛАС.RU вчера в 16:17
Общество

В Петербурге продлили ограничительные меры

Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости вчера в 16:56
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Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
6,8K
Общество

Россиянам перечислили угрозы выхода на улицу в жару во время эпидемии

Россиян предупредили об опасностях выхода на улицу в условиях теплой погоды и эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:42
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Происшествия

В московской больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар

По данным источника «Интерфакса», пожар произошел на первом этаже в корпусе для лечения больных COVID-19.
Ведомости вчера в 14:09
1,2K
Политика

В Венесуэле двух граждан США арестовали за попытку вторжения

Каракас, 10 мая 2020, 07:58 — REGNUM Решение заключить под стражу двух граждан США, задержанных ранее в Венесуэле после попытки морского вторжения в страну, принял венесуэльский суд по делам, связанным с терроризмом, 9 мая сообщается на сайте Верховного суда Боливарианской республики.
REGNUM 00:58
Политика

Путин возложил цветы к Вечному огню и выступил перед россиянами

Будущее России. Национальные проекты вчера в 03:00
1,3K
Общество

Илон Маск перешёл на русский язык, чтобы обругать экс-министра США

Пало-Альто, США, 10 мая 2020, 07:42 — REGNUM Основатель компании Tesla перешёл на русский язык, чтобы ответить на критику бывшего американского министра труда Роберта Райха в социальной сети Twitter.
REGNUM 00:42
Общество

Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные

Майские праздники подходят к концу, но впереди россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России.
РИА Новости 00:08
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Общество

Определены сроки открытия магазинов одежды в России

Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
РИА Новости вчера в 12:57
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Происшествия

Жители Пугачева из-за взрывов боеприпасов начали покидать свои дома

Жители поселка Пугачева в Удмуртии из-за взрывов боеприпасов начали самостоятельно покидать дома.
Российская газета вчера в 13:21
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Политика

Шеф-повар рассказал, как проверяют продукты для президентского стола

"Приходят продукты, которые имеют сертификаты соответствия, но все равно партия отправляется на проверку в лабораторию ФСО.
РИА Новости вчера в 20:17
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Общество

Марш радикалов с портретами нацистов прошел на аллее Славы в Одессе

Украинские радикалы в Одессе в День Победы прошли маршем по аллее Славы с портретами своих "кумиров" из числа нацистских организаций.
Политика Сегодня вчера в 14:38
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Здоровье

Названы самые продаваемые группы препаратов в России в марте

Чаще всего в марте текущего года россияне покупали препараты для лечения заболеваний нервной системы.
RT на русском 00:06
Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 08 мая в 09:44
2,1K
Общество

МВД отказалось ужесточать ответственность за побои

Министерство внутренних дел РФ отказалось от идеи ужесточать административную ответственность по статье КоАП РФ «Побои», по которой квалифицируется в том числе домашнее насилие, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД.
Коммерсантъ вчера в 23:30
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Гаджеты

Названы самые популярные смартфоны начала 2020 года

Замыкает ТОП-10 модель iPhone 11 Pro Max.
Astera 08 мая в 17:15
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Экономика

Экономист РИСИ предупредил работающих россиян о сокращении пенсии

Повышение пенсионного возраста и ухудшение экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса может негативно сказаться на пенсии россиян.
URA.Ru вчера в 06:45
25
Общество

ВВС США заявили о взрыве бака российской ракеты в космосе

РИА Новости вчера в 16:49
544
Общество

Эксперт уточнила, какие сферы ждет рост зарплат

Рынок труда изменится после пандемии, и сейчас уже можно говорить о том, какие профессии окажутся востребованными, а на какие спрос упадет, заявила доцент кафедры "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Вести.Ru вчера в 10:41
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Происшествия

«Окна разбиты при штурме»: женщину в Калининграде задержали за репост

Сообщение Штаба Навального в Калининграде о действиях силовиков против жительницы города Людмилы Стеч нуждается, конечно, в проверке.
Московский Комсомолец вчера в 11:09
31
Происшествия

В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту

Неизвестные подошли на моторной лодке к грузовому судну RIO MITONG, шедшему под флагом Коморских Островов в двух морских милях от столицы Экваториальной Гвинеи, и похитили двух членов экипажа, предположительно, граждан России и Украины.
REGNUM вчера в 16:51
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Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войнеБольше новостей по теме
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