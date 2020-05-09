В Москве состоялся салют, посвящённый 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

В Москве состоялся салют в честь 75-летия Победы

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