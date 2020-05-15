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КоммерсантъКоммерсантъВ Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»

У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы. Как сообщило издание Baza, сегодня арендодатель объявил, что плата за использование одной площадки повышается с 5 тыс. до 7 тыс. руб.
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СМИ узнало подробности конфликта на рынке «Фуд Сити»

РИА Новостивчера в 18:58

Что такое «Фуд Сити»

Коммерсантъвчера в 12:10

Полицейские пресекли протест арендаторов помещений в «Фуд сити»

Интерфаксвчера в 12:00

Рынок «Фуд сити» опроверг информацию о повышении стоимости аренды

ТАССвчера в 11:34

МВД: Собравшиеся у «Фуд Сити» на Калужском шоссе разошлись после вмешательства полиции

Агентство Москвавчера в 11:39

Сход мигрантов у «Фуд Сити» пресекли полиция Москвы и Росгвардия

Вести.Ruвчера в 11:20

Бунт продаж: конфликт на рынке «Фуд Сити» едва не перерос в беспорядки

Известиявчера в 15:36
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Армия и оружие

The National Interest (США): наращивание китайской военной мощи вызывает тревогу в России (The National Interest)

У России есть определенные опасения по поводу роста военной мощи КНР и многолетней практики копирования зарубежных технологий.
ИноСМИ вчера в 18:59
Политика

В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу

"Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу.
Российская газета 14 мая в 22:07
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Политика

Глава «Роскосмоса» прокомментировал создание «супер-ракеты» в США

Российская газета вчера в 21:15
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Общество

СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

BFM.ru вчера в 11:46
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Армия и оружие

Иранские военные скрестили американскую гаубицу с советской БМП-1

В издании отметили, что САУ являет собой гибрид советской БМП-1 и американской гаубицы М109.
Военное дело вчера в 04:00
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Общество

Профессор МГУ Князев уволился после письма о домогательствах в вузе

Доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ Сергей Князев заявил о своем увольнении после публикации открытого письма против домогательств в университетской среде.
Известия 14 мая в 20:54
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Общество

Приморские дальнобойщики устроили забастовку на границе с Китаем

Российские водители фур встали в длинную очередь на границе с КНР в Приморье и начали бастовать из-за отказа китайских властей пропускать автомобили.
Evo-rus.com 14 мая в 13:48
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Общество

СКР начнет возбуждать дела за невыплаты надбавок медикам

Следственный комитет начинает проверки по факту невыплат надбавок медикам, участвующим в борьбе с коронавирусом.
BFM.ru вчера в 22:31
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Общество

Роспотребнадзор рекомендовал отменить в школах общие перемены

Согласно предписаниям, опубликованном на сайте ведомства, рекомендуется закрепить за каждым классом отдельное помещение, проводить физкультуру не в спортзалах, а на улице, не объединять классы в группу продленного дня или вечернюю группу и, наконец, отменить общие перемены.
ГТРК Вятка 14 мая в 07:19
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Здоровье

Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей

В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru вчера в 15:43
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Армия и оружие

Пентагон усиливает свою базу на Аляске для борьбы с Россией

Пентагон усиливает свою базу на Аляске, где проходят подготовку Военно-воздушные силы страны. Об этом пишет The Washington Post.
Утро.ru вчера в 09:44
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Общество

Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России

Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM вчера в 01:21
2,5K
Авто

Появились фото Opel Mokka второго поколения

Новый Opel Mokka построят на модульной платформе CMP, разработанной специалистами концерна PSA.
Новые автомобили 14 мая в 02:59
Здоровье

Системы здравоохранения в России и США сравнила Симоньян

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала «Россия 1» провела параллель между лечением зараженных коронавирусом пациентов в России и США.
Live24 вчера в 01:46
3K
Политика

В США пригрозили «Газпрому» жесткими санкциями

Если «Газпром» завершит строительство газопровода «Северный поток-2», то его в полной мере коснутся санкции США, которые были приняты в декабре.
Lenta.ru вчера в 08:40
387
Политика

Венесуэла запросила обсуждения в СБ ООН ситуации с попыткой вторжения

Венесуэла попросила председателя Совета Безопасности ООН провести обсуждение в Совбезе ситуации с недавней попыткой вторжения на территорию Боливарианской Республики, следует из письма венесуэльского постпреда при ООН Самуэля Монкады.
РИА Новости 13 мая в 18:04
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Политика

Путин помог Шойгу назначить начальника медцентра в Калининграде

Временно исполняющего обязанности начальника 1409-го военно-морского клинического госпиталя Ивана Каленова назначил на должность действительного начальника Президент РФ Владимир Путин.
ИА Красная Весна вчера в 16:50
15
Технологии

Microsoft выпустила крупное обновление Windows 10

Microsoft завершила работы над майским обновлением Windows 10 и сделала его доступным для загрузки в фирменной сети для разработчиков – Microsoft Developer Network, MSDN.
Профиль 13 мая в 08:29
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Политика

Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии

Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM вчера в 06:26
1,2K
Армия и оружие

Загадочный полет: зачем Ju-52 прилетел в Москву за 38 дней до войны

Истинные причины прилета самолета в СССР накануне Великой Отечественной войны до сих пор остаются неразгаданными.
Российская газета вчера в 03:07
5
Политика

МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции

Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости вчера в 15:29
608
Армия и оружие

Азербайджан готовится к масштабным военным учениям

REGNUM 14 мая в 03:33
20
Наука

В камчатском вулкане ученые обнаружили новые минералы

В камчатском вулкане сотрудники СПбГУ обнаружили новые минералы.
Дни24 вчера в 07:00
Наука

Обнаружилось, что определить пол динозавра по скелету невозможно

Результаты нового исследования ученых указывают на то, что определить пол древней рептилии по скелету практически невозможно.
Rusargument 13 мая в 15:55
Экономика

В России могут упростить процедуру банкротства

Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru вчера в 11:09
57
Политика

Жириновский назвал виновных в срыве перестройки Горбачева

Ранее в интервью РИА Новости Горбачев заявил, что срыв перестройки стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны.
РИА Новости вчера в 20:31
Экономика

Эксперты рассказали, как «удаленка» повлияла на число утечек данных из банков

Эксперты по-разному оценили влияние перехода сотрудников российских банков на удаленный режим работы из-за пандемии коронавируса на инциденты, связанные с утечкой персональных данных: от увеличения их количества до неизменности числа таких случаев за последние месяцы, показал опрос специалистов в сфере информационной безопасности, проведенный РИА Новости.
ПРАЙМ вчера в 23:15
Общество

Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови

Больше всего подвержены заболеванию коронавирусом люди со второй группой крови, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 10:58
1K
Общество

Кузбасская прокуратура проверит информацию о нарушении прав медиков

Аргументы и Факты - Кузбасс вчера в 05:43
55
Политика

Козак рассказал о прогрессе на переговорах по Донбассу в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак назвал конструктивными прошедшие в Берлине переговоры с помощником канцлера ФРГ об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины.
Газета.Ru 14 мая в 04:25
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