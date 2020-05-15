Происшествия
КоммерсантъВ Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»
У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы. Как сообщило издание Baza, сегодня арендодатель объявил, что плата за использование одной площадки повышается с 5 тыс. до 7 тыс. руб.
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МВД: Собравшиеся у «Фуд Сити» на Калужском шоссе разошлись после вмешательства полиции
Агентство Москвавчера в 11:39
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Армия и оружие
The National Interest (США): наращивание китайской военной мощи вызывает тревогу в России (The National Interest)
У России есть определенные опасения по поводу роста военной мощи КНР и многолетней практики копирования зарубежных технологий.
ИноСМИ вчера в 18:59
Политика
В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу
"Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу.
Российская газета 14 мая в 22:07
Политика
Глава «Роскосмоса» прокомментировал создание «супер-ракеты» в США
Российская газета вчера в 21:15
Общество
СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»
BFM.ru вчера в 11:46
Армия и оружие
Иранские военные скрестили американскую гаубицу с советской БМП-1
В издании отметили, что САУ являет собой гибрид советской БМП-1 и американской гаубицы М109.
Военное дело вчера в 04:00
Общество
Профессор МГУ Князев уволился после письма о домогательствах в вузе
Доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ Сергей Князев заявил о своем увольнении после публикации открытого письма против домогательств в университетской среде.
Известия 14 мая в 20:54
Общество
Приморские дальнобойщики устроили забастовку на границе с Китаем
Российские водители фур встали в длинную очередь на границе с КНР в Приморье и начали бастовать из-за отказа китайских властей пропускать автомобили.
Evo-rus.com 14 мая в 13:48
Общество
СКР начнет возбуждать дела за невыплаты надбавок медикам
Следственный комитет начинает проверки по факту невыплат надбавок медикам, участвующим в борьбе с коронавирусом.
BFM.ru вчера в 22:31
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал отменить в школах общие перемены
Согласно предписаниям, опубликованном на сайте ведомства, рекомендуется закрепить за каждым классом отдельное помещение, проводить физкультуру не в спортзалах, а на улице, не объединять классы в группу продленного дня или вечернюю группу и, наконец, отменить общие перемены.
ГТРК Вятка 14 мая в 07:19
Здоровье
Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей
В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru вчера в 15:43
Армия и оружие
Пентагон усиливает свою базу на Аляске для борьбы с Россией
Пентагон усиливает свою базу на Аляске, где проходят подготовку Военно-воздушные силы страны. Об этом пишет The Washington Post.
Утро.ru вчера в 09:44
Общество
Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России
Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM вчера в 01:21
Авто
Появились фото Opel Mokka второго поколения
Новый Opel Mokka построят на модульной платформе CMP, разработанной специалистами концерна PSA.
Новые автомобили 14 мая в 02:59
Здоровье
Системы здравоохранения в России и США сравнила Симоньян
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала «Россия 1» провела параллель между лечением зараженных коронавирусом пациентов в России и США.
Live24 вчера в 01:46
Политика
В США пригрозили «Газпрому» жесткими санкциями
Если «Газпром» завершит строительство газопровода «Северный поток-2», то его в полной мере коснутся санкции США, которые были приняты в декабре.
Lenta.ru вчера в 08:40
Политика
Венесуэла запросила обсуждения в СБ ООН ситуации с попыткой вторжения
Венесуэла попросила председателя Совета Безопасности ООН провести обсуждение в Совбезе ситуации с недавней попыткой вторжения на территорию Боливарианской Республики, следует из письма венесуэльского постпреда при ООН Самуэля Монкады.
РИА Новости 13 мая в 18:04
Политика
Путин помог Шойгу назначить начальника медцентра в Калининграде
Временно исполняющего обязанности начальника 1409-го военно-морского клинического госпиталя Ивана Каленова назначил на должность действительного начальника Президент РФ Владимир Путин.
ИА Красная Весна вчера в 16:50
Технологии
Microsoft выпустила крупное обновление Windows 10
Microsoft завершила работы над майским обновлением Windows 10 и сделала его доступным для загрузки в фирменной сети для разработчиков – Microsoft Developer Network, MSDN.
Профиль 13 мая в 08:29
Политика
Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии
Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM вчера в 06:26
Армия и оружие
Загадочный полет: зачем Ju-52 прилетел в Москву за 38 дней до войны
Истинные причины прилета самолета в СССР накануне Великой Отечественной войны до сих пор остаются неразгаданными.
Российская газета вчера в 03:07
Политика
МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции
Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости вчера в 15:29
Армия и оружие
Азербайджан готовится к масштабным военным учениям
REGNUM 14 мая в 03:33
Наука
В камчатском вулкане ученые обнаружили новые минералы
В камчатском вулкане сотрудники СПбГУ обнаружили новые минералы.
Дни24 вчера в 07:00
Наука
Обнаружилось, что определить пол динозавра по скелету невозможно
Результаты нового исследования ученых указывают на то, что определить пол древней рептилии по скелету практически невозможно.
Rusargument 13 мая в 15:55
Экономика
В России могут упростить процедуру банкротства
Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru вчера в 11:09
Политика
Жириновский назвал виновных в срыве перестройки Горбачева
Ранее в интервью РИА Новости Горбачев заявил, что срыв перестройки стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны.
РИА Новости вчера в 20:31
Экономика
Эксперты рассказали, как «удаленка» повлияла на число утечек данных из банков
Эксперты по-разному оценили влияние перехода сотрудников российских банков на удаленный режим работы из-за пандемии коронавируса на инциденты, связанные с утечкой персональных данных: от увеличения их количества до неизменности числа таких случаев за последние месяцы, показал опрос специалистов в сфере информационной безопасности, проведенный РИА Новости.
ПРАЙМ вчера в 23:15
Общество
Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови
Больше всего подвержены заболеванию коронавирусом люди со второй группой крови, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 10:58
Общество
Кузбасская прокуратура проверит информацию о нарушении прав медиков
Аргументы и Факты - Кузбасс вчера в 05:43
Политика
Козак рассказал о прогрессе на переговорах по Донбассу в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак назвал конструктивными прошедшие в Берлине переговоры с помощником канцлера ФРГ об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины.
Газета.Ru 14 мая в 04:25