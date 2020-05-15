У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы. Как сообщило издание Baza, сегодня арендодатель объявил, что плата за использование одной площадки повышается с 5 тыс. до 7 тыс. руб.

В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»

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