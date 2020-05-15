Происшествия
КоммерсантъВ Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»
У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы. Как сообщило издание Baza, сегодня арендодатель объявил, что плата за использование одной площадки повышается с 5 тыс. до 7 тыс. руб.
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 19:22, Ашберн
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Происшествия
На КАД в Санкт-Петербурге при транспортировке с тягача съехал танк
На 84-м км Кольцевой автодороги (КАД) в Санкт-Петербурге с предназначенного для транспортировки военной техники прицепа упал танк.
РБК 07:30
Шоу-бизнес
Светлана Светличная отмечает юбилей
К 80-летию актрисы 15 мая в 18:45 смотрите на телеканале «Россия К» документальный фильм «Коллекция Петра Шепотинника», где киновед рассказывает о творческом и жизненном пути Светланы Светличной.
Россия – Культура 02:52
Игры
Epic Games раздает игру GTA V совершенно бесплатно до 21 мая
Релиз о подарке появился на странице сайта магазина в разделе с бесплатными играми. Известно, что раздача игры GTA V будет до 21 мая.
Pravda.Ru вчера в 13:59
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru вчера в 15:57
Политика
Трамп анонсировал создание «супер-пупер-ракеты»
Соединенные Штаты разрабатывают "супер-пупер-ракету", которая будет развивать в 17 раз большую скорость, чем все существующие на данный момент аналоги.
ТАСС 14:36
Общество
В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены
Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru 13 мая в 21:12
Общество
Скворцова назвала самую подверженную коронавирусу группу крови
Самой редкой группой крови у пациентов, у которых выявлен коронавирус, является четвертая группа, добавила Скворцова.
Политическая Экспертиза 11:07
Шоу-бизнес
Иван Ургант трогательно поздравил свою дочь Нину с 12-летием
Сегодня старшей дочери Ивана Урганта Нине исполнилось 12 лет.
Вокруг ТВ 07:28
Общество
Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин дал новые поручение правительству и региональным властям в связи с пандемией коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:27
Здоровье
В России выявлен первый случай повторного заражения коронавирусом
В России выявили рвый случай повторного заражения коронавирусом.
Социальные новости 06:17
Армия и оружие
Посол США в Варшаве допустила размещение в Польше американского ядерного оружия
Посол США в Варшаве Джоржетт Мосбахер допустила, что американцы могут передислоцировать свое ядерное оружие из Германии в Польшу.
Коммерсантъ 16:08
Общество
Tesla планирует построить новый завод в Техасе
Нью-Йорк, США, 16 мая 2020, 00:38 — REGNUM Компания Tesla разместит новое производство автомобилей в районе города Остин (штат Техас, США), сообщило 15 мая американское отраслевое интернет-издание Electrek.
REGNUM 17:38
Футбол
Для воронежского «Факела» нынешний сезон официально завершен
По итогам сезона два клуба покинут Премьер-лигу без стыковых матчей, а напрямую поднимутся в элиту два лучших по спортивным результатам коллектива ФНЛ - волгоградский «Ротор» и «Химки».
TV Губерния 07:58
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце подала на развод с Павлом Прилучным
Сегодня Агата Муцениеце подала документы о расторжении многолетнего брака с Павлом Прилучным.
StarHit.ru 14:00
Политика
МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции
Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости 15:29
Общество
Петиция «Пять шагов для России» Навального набрала 100 тысяч подписей
Петиция политика и главы ФБК Алексея Навального «Пять шагов для России» набрала необходимые для рассмотрения на федеральном уровне 100 тысяч подписей на государственном портале «Российская общественная инициатива».
News.ru 03:34
Финансы
Россия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза
Министерство финансов США заявило, что Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте в три раза.
RT на русском 17:31
Общество
Глава ВОЗ призвал уделить внимание воспалительному синдрому у детей
Женева, Швейцария, 15 мая 2020, 20:39 — REGNUM Срочно уделить внимание воспалительному синдрому у детей, зафиксированному в Европе и Северной Америке на фоне пандемии коронавируса, призвал всё мировое сообщество 15 мая генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга в Женеве.
REGNUM 13:39
Технологии
Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками
Специалист отметила, что сейчас у банков есть все средства защиты от кибератак, да и к тому же техническая поддержка банка никогда не просит удаленный доступ к смартфону или компьютеру пользователя.
Astera 12:02
Наука
Напечатанная микроракета промчалась по кровеносному сосуду
Биоинженеры напечатали микроракету с тремя соплами, которая за счет термофореза поставила новый рекорд в скорости передвижении среди микророботов — 2,8 миллиметра в секунду.
N+1 вчера в 02:35
Музыка
Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате
Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате. Шоу начнется вечером в субботу, 16 мая.
Peterburg2.ru 16:01
Игры
Появились скриншоты ремастера первой Mafia
The GEEK 13 мая в 12:09
Здоровье
Власти решили пока не ослаблять в Алтайском крае режим ограничений
Вопрос о возможности снятия режима ограничений по коронавирусу в Алтайском крае обсуждали в пятницу, 15 мая, на состоявшемся очередном заседании регионального оперативного штаба.
Ugpressa.ru 14:32
Общество
В Москве впервые умерли за сутки более 70 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 74 пациента с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 16:54
Гаджеты
Эксперты: камера смартфона OnePlus 8 Pro может «видеть» сквозь одежду
ИА Красная Весна 17:41
Политика
NASA разработало принципы соглашения об освоении Луны
Основные принципы международного соглашения об освоении Луны, которое хотят заключить США, представило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), 15 мая сообщил директор NASA Джеймс Брайденстайн в Twitter.
ИА Красная Весна 12:26