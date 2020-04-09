В столице создали Клинический комитет по борьбе с коронавирусом, в его состав вошли главврачи коронавирусных стационаров, говорится в сообщении штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Врачи предложили создать единую систему из всех больниц для лечения коронавируса.

Комитет по борьбе с коронавирусом создали в Москве

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