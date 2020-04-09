Коронавирус

РИАМОРИАМОКомитет по борьбе с коронавирусом создали в Москве

В столице создали Клинический комитет по борьбе с коронавирусом, в его состав вошли главврачи коронавирусных стационаров, говорится в сообщении штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Врачи предложили создать единую систему из всех больниц для лечения коронавируса.
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В Москве не будут разделять стационары для коронавируса и пневмонии

РБК03:06

В Москве изменили правила госпитализации пациентов с коронавирусом

Lenta.ru02:34

Комитет по борьбе с коронавирусом создали в Москве

РИАМО02:38

Больницы для лечения COVID-19 и пневмонии в Москве включат в одну систему

Вечерняя Москва02:34

Медики предложили не разделять стационары для лечения коронавируса или пневмонии в Москве

ТАСС01:59

Штаб: В Москве не будут разделять стационары для коронавируса и пневмонии

Агентство Москва01:39

В Москве создан клинический комитет по борьбе с коронавирусом

Известия03:44
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Общество

Четыре новых случая коронавируса выявили в Вологодской области

Ещё у четверых жителей Вологодской области подозревают коронавирус. Два случая — в Череповце и два — в Вологде.
Медиа-Центр 35media.ru 03:45
Общество

Бывший министр Михаил Абызов женился в СИЗО «Лефортово»

Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов женился в следственном изоляторе «Лефортово» 25 марта.
Новая газета 02:00
Общество

Число зараженных коронавирусом в России превысило 10 тысяч

Всего на сегодняшний день, 9 апреля, в России зарегистрированы 10 131 случай коронавируса в 81 регионе.
Газета.Ru 03:54
Общество

Челябинский губернатор объявил об уходе на самоизоляцию

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что уходит на самоизоляцию после подтверждения коронавирусной инфекции COVID-19 у его пресс-секретаря Сергея Зюся.
RT на русском 02:31
Происшествия

СК назвал основные версии пожара в доме престарелых в Москве

Следователи рассматривают в качестве основных версий пожара в доме престарелых в Москве неисправность электропроводки и котла отопления.
RT на русском 03:27
Политика

Путин поручил автоматически продлить паспорта и водительские права

Президент России Владимир Путин поручил правительству отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав и других удостоверяющих личность документов не менее чем на три месяца.
Lenta.ru вчера в 08:59
Здоровье

Госэкспертиза одобрила проект новой республиканской больницы в Крыму

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на повторно представленную проектную документацию нового многофункционального медицинского центра имени Н.А. Семашко в Симферополе.
Российская газета вчера в 08:03
Происшествия

На Кубани подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 9 апреля 2020, 11:17 — REGNUM 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтвердилось на территории Краснодарского края за последние сутки.
REGNUM 04:17
Общество

Тесты подтвердили 1459 новых случаев заражения коронавирусом в РФ

Москва, 9 апреля 2020, 11:04 — REGNUM В России за сутки подтверждено 1459 новых случаев коронавируса в 50 регионах.
REGNUM 04:04
Происшествия

В Казани умерла пенсионерка, у которой украли сумку с продуктами

Российская газета вчера в 08:49
Здоровье

Эффективное средство защиты от коронавируса назвал доктор Комаровский

Комаровский уверен, что респиратор является лучшим средством защиты от коронавируса.
Live24 вчера в 02:51
Шоу-бизнес

Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились на карантине

Знаменитые голливудские актёры Брюс Уиллис и Деми Мур вместе проводят время на карантине.
КМВ Новости 07 апреля в 09:39
Общество

В Татарстане выявлены 9 новых случаев заражения коронавирусом

Два случая заболевания – завозные, оставшиеся жители республики заразились контактным путем.
Татарстан-24 04:20
Общество

В Петербурге утвердили штрафы за нарушение самоизоляции

Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга утвердили введение штрафов за нарушение режима самоизоляции и их размер.
Мегаполис онлайн 02:39
Энергетика

WSJ: Саудовская Аравия покупает акции нефтегазовых компаний Европы

Суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF) начал скупать пакеты акций в нефтегазовых компаниях Европы.
Газета.Ru 02:11
Финансы

Курс доллара упал ниже 74 рублей

В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 9 апреля, курс доллара расчетами на «завтра» впервые с 17 марта опустился ниже 74 рублей.
Профиль 03:39
Авто

Стали известны названия будущих моделей АвтоВАЗа

ИА Красная Весна 02:27
Общество

В России проведено более 1 миллиона тестов на коронавирус

Mossovetinfo.ru – Более 1 миллиона тестов на коронавирус уже провели в России, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Моссовет 01:47
Единоборства

Боец Bellator Чапман был застрелен возле своего дома в США

Вечером 8 апреля в США умер известный боец Исаия Чапман, выступавший в легкой весовой категории одного из самых популярных ММА-промоушена мира Bellator.
Газета.Ru 02:55
Политика

Американская разведка предсказала пандемию коронавируса прошлой осенью

В ноябре прошлого года представители американской разведки предупреждали, что в китайском городе Ухань распространяется инфекция, и ее распространение поменяет образ жизни и работы многих людей, а также создаст угрозу для населения, пишет ABC со ссылкой на два источника.
Газета.Ru вчера в 16:28
Общество

Мишустин поддержал ограничение роста цен на продукты

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с представителями правящей партии "Единая Россиия" поддержал идею о механизме по ограничению роста цен на продукты.
Газета.Ru 04:03
Политика

Украина готовится к прекращению транзита российского газа

Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
Российская газета 03:14
Футбол

УЕФА может сократить количество городов, принимающих матчи Евро-2020

По информации Daily Mail, предлагается рассмотреть сокращение числа городов, в которых пройдут матчи турнира.
Бомбардир.ру 04:12
Общество

Сбербанк переводит свои отделения в обычный режим работы

Сбербанк переводит до 100% своих отделений в обычный режим работы. Они начнут работать в стандартном режиме с четверга, 9 апреля.
Мойка78 вчера в 12:37
Космос

«Союз МС-16» с экипажем МКС стартовал с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-16» и экипажем из трёх человек на борту стартовала с космодрома Байконур.
RT на русском 04:11
Футбол

«Барселона» отказалась бесплатно забрать Виллиана

ГЛАС.RU вчера в 23:50
Политика

Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса

В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.
РБК вчера в 02:36
Здоровье

В России начали лечить коронавирус переливанием крови переболевших

В России прошли первые процедуры переливания плазмы крови доноров, которые вылечились от коронавируса.
Lenta.ru 04:27
Общество

Стало известно, откуда коронавирус попал в Нью-Йорк

Коронавирус стал широко распространяться в Нью-Йорке в феврале после того, как граждане европейских стран посетили мегаполис, сообщают СМИ со ссылкой на доклад ученых из медкомплекса Маунт-Синай и Нью-Йоркского университета.
Взгляд.ру 04:15
Политика

В Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне

Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.
ТАСС 07 апреля в 06:02
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