Коронавирус
РИАМОКомитет по борьбе с коронавирусом создали в Москве
В столице создали Клинический комитет по борьбе с коронавирусом, в его состав вошли главврачи коронавирусных стационаров, говорится в сообщении штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Врачи предложили создать единую систему из всех больниц для лечения коронавируса.
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Общество
Четыре новых случая коронавируса выявили в Вологодской области
Ещё у четверых жителей Вологодской области подозревают коронавирус. Два случая — в Череповце и два — в Вологде.
Общество
Бывший министр Михаил Абызов женился в СИЗО «Лефортово»
Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов женился в следственном изоляторе «Лефортово» 25 марта.
Общество
Число зараженных коронавирусом в России превысило 10 тысяч
Всего на сегодняшний день, 9 апреля, в России зарегистрированы 10 131 случай коронавируса в 81 регионе.
Общество
Челябинский губернатор объявил об уходе на самоизоляцию
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что уходит на самоизоляцию после подтверждения коронавирусной инфекции COVID-19 у его пресс-секретаря Сергея Зюся.
Происшествия
СК назвал основные версии пожара в доме престарелых в Москве
Следователи рассматривают в качестве основных версий пожара в доме престарелых в Москве неисправность электропроводки и котла отопления.
Политика
Путин поручил автоматически продлить паспорта и водительские права
Президент России Владимир Путин поручил правительству отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав и других удостоверяющих личность документов не менее чем на три месяца.
Здоровье
Госэкспертиза одобрила проект новой республиканской больницы в Крыму
Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на повторно представленную проектную документацию нового многофункционального медицинского центра имени Н.А. Семашко в Симферополе.
Происшествия
На Кубани подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 9 апреля 2020, 11:17 — REGNUM 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтвердилось на территории Краснодарского края за последние сутки.
Общество
Тесты подтвердили 1459 новых случаев заражения коронавирусом в РФ
Москва, 9 апреля 2020, 11:04 — REGNUM В России за сутки подтверждено 1459 новых случаев коронавируса в 50 регионах.
Происшествия
В Казани умерла пенсионерка, у которой украли сумку с продуктами
Здоровье
Эффективное средство защиты от коронавируса назвал доктор Комаровский
Комаровский уверен, что респиратор является лучшим средством защиты от коронавируса.
Шоу-бизнес
Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились на карантине
Знаменитые голливудские актёры Брюс Уиллис и Деми Мур вместе проводят время на карантине.
Общество
В Татарстане выявлены 9 новых случаев заражения коронавирусом
Два случая заболевания – завозные, оставшиеся жители республики заразились контактным путем.
Общество
В Петербурге утвердили штрафы за нарушение самоизоляции
Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга утвердили введение штрафов за нарушение режима самоизоляции и их размер.
Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия покупает акции нефтегазовых компаний Европы
Суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF) начал скупать пакеты акций в нефтегазовых компаниях Европы.
Финансы
Курс доллара упал ниже 74 рублей
В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 9 апреля, курс доллара расчетами на «завтра» впервые с 17 марта опустился ниже 74 рублей.
Авто
Стали известны названия будущих моделей АвтоВАЗа
Общество
В России проведено более 1 миллиона тестов на коронавирус
Mossovetinfo.ru – Более 1 миллиона тестов на коронавирус уже провели в России, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Единоборства
Боец Bellator Чапман был застрелен возле своего дома в США
Вечером 8 апреля в США умер известный боец Исаия Чапман, выступавший в легкой весовой категории одного из самых популярных ММА-промоушена мира Bellator.
Политика
Американская разведка предсказала пандемию коронавируса прошлой осенью
В ноябре прошлого года представители американской разведки предупреждали, что в китайском городе Ухань распространяется инфекция, и ее распространение поменяет образ жизни и работы многих людей, а также создаст угрозу для населения, пишет ABC со ссылкой на два источника.
Общество
Мишустин поддержал ограничение роста цен на продукты
Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с представителями правящей партии "Единая Россиия" поддержал идею о механизме по ограничению роста цен на продукты.
Политика
Украина готовится к прекращению транзита российского газа
Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
Футбол
УЕФА может сократить количество городов, принимающих матчи Евро-2020
По информации Daily Mail, предлагается рассмотреть сокращение числа городов, в которых пройдут матчи турнира.
Общество
Сбербанк переводит свои отделения в обычный режим работы
Сбербанк переводит до 100% своих отделений в обычный режим работы. Они начнут работать в стандартном режиме с четверга, 9 апреля.
Космос
«Союз МС-16» с экипажем МКС стартовал с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-16» и экипажем из трёх человек на борту стартовала с космодрома Байконур.
Футбол
«Барселона» отказалась бесплатно забрать Виллиана
Политика
Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса
В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.
Здоровье
В России начали лечить коронавирус переливанием крови переболевших
В России прошли первые процедуры переливания плазмы крови доноров, которые вылечились от коронавируса.
Общество
Стало известно, откуда коронавирус попал в Нью-Йорк
Коронавирус стал широко распространяться в Нью-Йорке в феврале после того, как граждане европейских стран посетили мегаполис, сообщают СМИ со ссылкой на доклад ученых из медкомплекса Маунт-Синай и Нью-Йоркского университета.
Политика
В Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне
Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.