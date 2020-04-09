Главные врачи стационаров для лечения зараженных коронавирусом в Москве создали Клинический комитет по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале московского оперативного штаба.

В Москве создали комитет по борьбе с коронавирусом

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