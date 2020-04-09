Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ Москве создали комитет по борьбе с коронавирусом

Главные врачи стационаров для лечения зараженных коронавирусом в Москве создали Клинический комитет по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале московского оперативного штаба.
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Медики предложили не разделять стационары для лечения коронавируса или пневмонии в Москве

ТАСС01:59

В Москве создали комитет по борьбе с коронавирусом

Комсомольская правда02:41

Комитет по борьбе с коронавирусом создали в Москве

РИАМО02:38

Больницы для лечения COVID-19 и пневмонии в Москве включат в одну систему

Вечерняя Москва02:34

Столичные врачи предложили больше не разделять стационары для коронавируса и пневмонии

Эхо Москвы03:00

Штаб: В Москве не будут разделять стационары для коронавируса и пневмонии

Агентство Москва01:39

В Москве изменили правила госпитализации пациентов с коронавирусом

Lenta.ru02:34
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Здоровье

Медсестра из США заявила, что из ее отделения вывозят только мертвых

Медсестра из Нью-Йорка Александра Масиас рассказала в своем Facebook о катастрофических последствиях эпидемии коронавируса в городе.
РИА Новости вчера в 19:08
Кино

Появились кадры новой комедии от создателя «Офиса» со Стивом Кареллом

Издание Entertainment Weekly опубликовало кадры комедийного сериала «Космические войска».
News.ru вчера в 11:46
Финансы

Сбербанк раскрыл число обращений за кредитами на зарплаты под 0%

В Сбербанк за полторы недели поступило около 200 заявок на кредиты под 0% годовых от малых и микропредприятий, а также ИП для выплат зарплат сотрудникам.
РБК вчера в 17:00
Общество

Жители двух регионов жалуются на высокую плату за услуги ЖКХ

Жители Республики Коми и Воронежской области сообщают о получении платежек за жилищно-коммунальные услуги на завышенные суммы, сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru вчера в 22:49
Происшествия

В Москве загорелся дом престарелых

В Москве загорелся дом престарелых на 3-й Мякининской улице, сообщает ТАСС.
Ведомости вчера в 15:27
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском вчера в 07:31
Экономика

ЦБ предупредил об угрозе второй волны коронавируса

Осенью 2020 года может наступить вторая волна коронавируса, в том числе и из-за истощения финансовых ресурсов, выделяемых на борьбу с заболеванием.
РБК вчера в 12:16
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 1,5 млн

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 1,5 миллиона, скончались почти 88 тысяч человек.
Вести ФМ 01:44
Здоровье

В Приморье отмечается рост числа заболевших пневмонией

Отмечается, что указанные койки обеспечены аппаратами ИВЛ.
Primpress.ru 00:35
Энергетика

Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Саудовская Аравия фактически предъявила России экономический ультиматум, заставляя принять свои условия сокращения нефти.
МонаВиста вчера в 06:47
Общество

У бессимптомно болевших коронавирусом нашли поражения легких

Piter.tv вчера в 14:06
Общество

Роспотребнадзор провел более 1 млн тестов на коронавирус

Более миллиона лабораторных исследований на выявление коронавируса нового типа проведено в России, сообщила в четверг пресс-служба Роспотребнадзора.
ТАСС 01:48
Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса

Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Российская газета вчера в 10:52
Армия и оружие

В ДНР заявили об 11 обстрелах силовиками за сутки

РИА Новости 03:01
Общество

В Петербурге утвердили штрафы за нарушение самоизоляции

ЗакС Петербурга в первом чтении одобрил введение штрафов для нарушителей самоизоляции.
Деловое.ТВ вчера в 09:40
Культура

«КиноПоиск» объявил конкурс сценаристов для своих сериалов

«КиноПоиск» объявил старт конкурса сценаристов для проектов своего онлайн-кинотеатра.
Культуромания вчера в 16:13
Общество

У пресс-секретаря челябинского губернатора подтверждён коронавирус

Челябинск, 9 апреля 2020, 09:13 — REGNUM Пресс-секретарь челябинского губернатора Сергей Зюсь заражён коронавирусом.
REGNUM 02:13
Футбол

IFAB внес изменения в правила игры рукой и офсайда

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) объявил о ряде изменений в правилах игры.
Vprognoze.ru 02:08
Политика

На Украине изменили условия карантина

Как сообщили в пресс-службе украинского кабинета министров, разрешена работа объектов почтовой и курьерской деятельности, строительных работ, работ по сбору отходов, торговле строительными материалами и химчистки.
RuNews24.ru 01:38
Армия и оружие

Российские военные получат «летающий радар» А-100 в 2024 году

Поставка нового российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-100 "Премьер" в Воздушно-космические силы России планируется на 2024 год, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Газета.Ru вчера в 20:16
Общество

Трамп заявил, что США вряд ли пойдут на сокращение добычи нефти

Соединенные Штаты едва ли пойдут на скоординированное с другими участниками мирового рынка сокращение объемов добычи нефти.
ТАСС вчера в 19:15
Экономика

Bloomberg подсчитало убытки мировой экономики от коронавируса

Эксперты считают, что ущерб от коронавируса для мировой экономики превысит 5 трлн долларов в течение двух лет.
BFM.ru 01:26
Общество

В Минздраве объяснили рост числа зараженных коронавирусом в России

В России на сегодняшний день выявили 8672 случая заболевания COVID-19, при этом 580 человек уже выздоровели.
РИА Новости вчера в 16:21
Футбол

Татаев: во время самоизоляции читал про Че Гевару, он Иисус XX века

Защитник чешской "Млады Болеслав" и молодежной сборной России Алексей Татаев рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Александру Рогулеву о том, как переживает эпидемию коронавируса посреди Европы, какие книги читает и думает ли о возвращении в Россию по примеру бывшего партнера по команде Николая Комличенко.
РИА Новости 01:00
Происшествия

Ограбивший пенсионерку житель Казани ответит за ее смерть

После кончины 80-летней казанской пенсионерки, подвергшейся нападению грабителя, следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, говорится в сообщении регионального управления СКР.
Вести.Ru 01:50
Единоборства

Боец Bellator был застрелен возле своего дома в США

Боец Bellator Исаия Чапман был застрелен возле своего дома в США, передает "Чемпионат".
Газета.Ru 01:15
Общество

Беглов заявил о нехватке аппаратов ИВЛ и лекарств в больницах

Во время совещания президента с главами региона Александр Беглов заявил об острой нехватке аппаратов ИВЛ и лекарств в петербургских больницах.
Piter.tv 01:44
Наука

В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов

Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
РИА Новости вчера в 15:40
Общество

В России разработали индекс «вирусного суверенитета» регионов

В российских регионах измерят индекс «вирусного суверенитета». Над данным проектом работал фонд «Петербургская политика».
Инвест-Форсайт вчера в 17:59
Политика

Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство

Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Газета.Ru вчера в 09:15
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