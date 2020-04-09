Коронавирус
Lenta.ruВ Москве создали комитет по борьбе с коронавирусом
Главные врачи стационаров для лечения зараженных коронавирусом в Москве создали Клинический комитет по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале московского оперативного штаба.
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Здоровье
Медсестра из США заявила, что из ее отделения вывозят только мертвых
Медсестра из Нью-Йорка Александра Масиас рассказала в своем Facebook о катастрофических последствиях эпидемии коронавируса в городе.
Кино
Появились кадры новой комедии от создателя «Офиса» со Стивом Кареллом
Издание Entertainment Weekly опубликовало кадры комедийного сериала «Космические войска».
Финансы
Сбербанк раскрыл число обращений за кредитами на зарплаты под 0%
В Сбербанк за полторы недели поступило около 200 заявок на кредиты под 0% годовых от малых и микропредприятий, а также ИП для выплат зарплат сотрудникам.
Общество
Жители двух регионов жалуются на высокую плату за услуги ЖКХ
Жители Республики Коми и Воронежской области сообщают о получении платежек за жилищно-коммунальные услуги на завышенные суммы, сообщает "Московский комсомолец".
Происшествия
В Москве загорелся дом престарелых
В Москве загорелся дом престарелых на 3-й Мякининской улице, сообщает ТАСС.
Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
Экономика
ЦБ предупредил об угрозе второй волны коронавируса
Осенью 2020 года может наступить вторая волна коронавируса, в том числе и из-за истощения финансовых ресурсов, выделяемых на борьбу с заболеванием.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 1,5 млн
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 1,5 миллиона, скончались почти 88 тысяч человек.
Здоровье
В Приморье отмечается рост числа заболевших пневмонией
Отмечается, что указанные койки обеспечены аппаратами ИВЛ.
Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Саудовская Аравия фактически предъявила России экономический ультиматум, заставляя принять свои условия сокращения нефти.
Общество
У бессимптомно болевших коронавирусом нашли поражения легких
Общество
Роспотребнадзор провел более 1 млн тестов на коронавирус
Более миллиона лабораторных исследований на выявление коронавируса нового типа проведено в России, сообщила в четверг пресс-служба Роспотребнадзора.
Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса
Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Армия и оружие
В ДНР заявили об 11 обстрелах силовиками за сутки
Общество
В Петербурге утвердили штрафы за нарушение самоизоляции
ЗакС Петербурга в первом чтении одобрил введение штрафов для нарушителей самоизоляции.
Культура
«КиноПоиск» объявил конкурс сценаристов для своих сериалов
«КиноПоиск» объявил старт конкурса сценаристов для проектов своего онлайн-кинотеатра.
Общество
У пресс-секретаря челябинского губернатора подтверждён коронавирус
Челябинск, 9 апреля 2020, 09:13 — REGNUM Пресс-секретарь челябинского губернатора Сергей Зюсь заражён коронавирусом.
Футбол
IFAB внес изменения в правила игры рукой и офсайда
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) объявил о ряде изменений в правилах игры.
Политика
На Украине изменили условия карантина
Как сообщили в пресс-службе украинского кабинета министров, разрешена работа объектов почтовой и курьерской деятельности, строительных работ, работ по сбору отходов, торговле строительными материалами и химчистки.
Армия и оружие
Российские военные получат «летающий радар» А-100 в 2024 году
Поставка нового российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-100 "Премьер" в Воздушно-космические силы России планируется на 2024 год, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Общество
Трамп заявил, что США вряд ли пойдут на сокращение добычи нефти
Соединенные Штаты едва ли пойдут на скоординированное с другими участниками мирового рынка сокращение объемов добычи нефти.
Экономика
Bloomberg подсчитало убытки мировой экономики от коронавируса
Эксперты считают, что ущерб от коронавируса для мировой экономики превысит 5 трлн долларов в течение двух лет.
Общество
В Минздраве объяснили рост числа зараженных коронавирусом в России
В России на сегодняшний день выявили 8672 случая заболевания COVID-19, при этом 580 человек уже выздоровели.
Футбол
Татаев: во время самоизоляции читал про Че Гевару, он Иисус XX века
Защитник чешской "Млады Болеслав" и молодежной сборной России Алексей Татаев рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Александру Рогулеву о том, как переживает эпидемию коронавируса посреди Европы, какие книги читает и думает ли о возвращении в Россию по примеру бывшего партнера по команде Николая Комличенко.
Происшествия
Ограбивший пенсионерку житель Казани ответит за ее смерть
После кончины 80-летней казанской пенсионерки, подвергшейся нападению грабителя, следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, говорится в сообщении регионального управления СКР.
Единоборства
Боец Bellator был застрелен возле своего дома в США
Боец Bellator Исаия Чапман был застрелен возле своего дома в США, передает "Чемпионат".
Общество
Беглов заявил о нехватке аппаратов ИВЛ и лекарств в больницах
Во время совещания президента с главами региона Александр Беглов заявил об острой нехватке аппаратов ИВЛ и лекарств в петербургских больницах.
Наука
В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов
Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
Общество
В России разработали индекс «вирусного суверенитета» регионов
В российских регионах измерят индекс «вирусного суверенитета». Над данным проектом работал фонд «Петербургская политика».
Политика
Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство
Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.