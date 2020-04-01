Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Москве разработали приложение для контроля пациентов с коронавирусом

Мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, тестируют в Москве. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
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В Москве лечащимся от COVID-19 дадут смартфоны с приложением контроля

РИА Новости03:18

В Москве разработали приложение для контроля пациентов с коронавирусом

RT на русском02:29

Приложение для контроля соблюдения карантина начали тестировать в Москве

Москва 2402:22

В Москве пообещали выдать смартфоны больным с коронавирусом

РБК03:55

Мэрия Москвы тестирует приложение для мониторинга пациентов с коронавирусом

Эхо Москвы02:30

Для больных COVID-19 москвичей создадут мобильное приложение

Интерфакс02:24

Власти Москвы могут обеспечить граждан на карантине смартфонами

ТАСС02:59
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Общество

Текслер не исключает введение пропусков в Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер не исключает введение пропусков в связи с распространением коронавируса, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 02:47
Экономика

Сбербанк зафиксировал рост спроса на алкоголь

Из отчета следует, что быстрый рост трат на алкоголь начался в конце марта, в преддверии массового перехода россиян в режим самоизоляции.
РБК 05:18
Общество

В Москве умерли пять пациентов с коронавирусом

В России на сегодняшний день зарегистрировано 2337 заразившихся коронавирусом (1613 из них — в Москве), более 120 человек вылечились.
РИА Новости вчера в 16:43
Общество

В Крыму со 2 апреля введут режим карантина

В Республике Крым с полуночи 2 апреля вводится режим карантина на всей территории региона.
Российская газета 03:21
Энергетика

Российская нефть Urals подешевела до $13 за баррель

Цена российской экспортной нефти Urals в Северо-Западной Европе в понедельник, 30 марта, упала по сравнению с ценой пятницы почти на 20% до $ 13 / барр.
Ведомости вчера в 09:58
Политика

Белоруссия просит у России помощи в связи с коронавирусом

Белоруссия просит у России помощи в борьбе с коронавирусом, заявляют в российских госструктурах.
Газета.Ru 02:43
Общество

Всех находящихся на карантине обяжут вести журнал о самочувствии

Накануне Мишустин поручил мэру столицы Сергею Собянину обеспечить контроль за соблюдением гражданами режима карантина на территории столицы с помощью операторов мобильной связи и сервисов официального портала мэра и правительства города.
Известия 04:21
Общество

В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,1%

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 6,1% в России с 1 апреля, в том числе вырастут социальные пенсии.
ТАСС вчера в 17:51
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом, всего за последние сутки зарегистрировано 440 случаев новой коронавирусной инфекции в 35 регионах страны.
Lenta.ru 04:02
Здоровье

Каабак сообщил об увольнении его команды из детского медцентра

Детский трансплантолог Михаил Каабак сообщил РБК, что его команду уволили из Центра здоровья детей из-за перепрофилирования больницы для лечения заразившихся коронавирусом.
РИА Новости 05:15
Кино

В Москве скончался актер театра Таганки Константин Доронин

Двумя днями ранее советский актёр и режиссёр радиопередач отпраздновал своё 84-летие.
Комсомольская правда 04:42
Общество

У главврача больницы в Коммунарке обнаружен коронавирус

Вести.Ru вчера в 09:03
Общество

Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды

Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.
Известия 30 марта в 22:48
Здоровье

Китай раскрыл данные о бессимптомных носителях коронавируса

За минувший вторник, 31 марта, как сообщил Государственный комитет здравоохранения Китая, было выявлено 130 случаев бессимптомного протекания вызываемого коронавирусом заболевания, передает «Интерфакс».
Взгляд.ру 03:41
Общество

Среди новых пациентов с коронавирусом в Москве 29 оказались детьми

87 людям, которым был диагностирован за сутки, от 46 до 65 лет, а 34 из них старше 65 лет, в том числе 12 – старше 80.
Московский Комсомолец 04:24
Общество

В Чечне умерла первая пациентка с коронавирусом

В Чечне умерла пожилая женщина, у которой выявили коронавирус — это первый летальный случай в регионе.
Lenta.ru 04:45
Общество

Число выздоровевших от коронавируса в Москве достигло 115 человек

В Москве число выздоровевших после лечения от коронавирусной инфекции увеличилось до 115 человек.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 04:12
Экономика

Власти Москвы утвердили второй пакет мер для поддержки бизнеса

На заседании президиума правительства Москвы, прошедшего 31 марта, было принято постановление о внесении изменений в порядок оказания мер поддержки столичным предпринимателям.
РБК 05:34
Общество

Изолированные в Риме россияне пожаловались на условия карантина

Граждане России, отдыхавшие на круизном лайнере Costa Luminosa, рассказали об условиях содержания в римском отеле, куда их поместили на карантин после обнаружения на судне заразившихся коронавирусом.
РИА Новости 04:28
Общество

Роспотребнадзор обязал россиян держать дистанцию не менее метра

Все вернувшиеся, у которых есть симптомы ОРВИ, должны сделать тест на коронавирус.
Российская газета 03:27
Общество

Госдума ужесточила штрафы за нарушение режима самоизоляции

В Госдуме во втором чтении приняли законопроект, который направлен на ужесточение административного наказания за нарушение режима самоизоляции.
Kazanfirst.ru вчера в 04:26
Музыка

Little Big выступят на виртуальном «Евровидении»

Peterburg2.ru 03:44
Происшествия

В Ленинградской области поймали сбежавшую с карантина больную Covid-19

За последние сутки в Петербурге выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом, еще шесть – в Ленинградской области.
РИА Новости 05:19
Футбол

Жиру ответил Бензема на сравнение с картом

Нападающий английского "Челси" из Лондона и сборной Франции по футболу Оливье Жиру ответил своему коллеге по амплуа и соотечественнику Кариму Бензема, который ранее, сравнивая их футбольные качества назвал себя болидом "Формулы-1", а Жиру охарактеризовав как карт.
ProstoProSport 04:49
Здоровье

Эпидемиолог предупредил о риске появления инфекции опаснее COVID-19

Доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров заявил в интервью "Вечерней Москве", что в будущем может появиться инфекция, которая окажется опаснее COVID-19.
РИА Новости 00:18
Энергетика

Рынку нефти предсказали апокалипсис

Рынок нефти ожидает «апокалиптический» апрель из-за завершения действия сделки ОПЕК+ и беспрецедентного снижения спроса на сырье на мировом рынке.
Lenta.ru 04:24
Политика

Лолита высказалась о Крыме и Донбассе в интервью Дмитрию Гордону

Певица Лолита Милявская дала трехчасовое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором высказала свою позицию о Донбассе и Крыме.
Газета.Ru вчера в 14:58
Здоровье

Глава Минздрава пришел в маске на заседание по борьбе с коронавирусом

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко пришел в защитной маске на заседание президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России.
РИА Новости 04:40
Общество

Москвичам объяснили, кто сможет получить выплаты по безработице

Компенсационные выплаты для признанных безработными подготовят только для тех горожан, кто в 2020 году отработал не менее 60 дней.
Москва 24 вчера в 12:50
Происшествия

На Кубани подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 1 апреля 2020, 11:37 — REGNUM Пять новых случаев коронавирусно инфекции подтверждено на территории Краснодарского края.
REGNUM 04:37
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