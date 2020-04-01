Коронавирус
RT на русскомВ Москве разработали приложение для контроля пациентов с коронавирусом
Мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, тестируют в Москве. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
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Общество
Текслер не исключает введение пропусков в Челябинской области
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер не исключает введение пропусков в связи с распространением коронавируса, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Экономика
Сбербанк зафиксировал рост спроса на алкоголь
Из отчета следует, что быстрый рост трат на алкоголь начался в конце марта, в преддверии массового перехода россиян в режим самоизоляции.
Общество
В Москве умерли пять пациентов с коронавирусом
В России на сегодняшний день зарегистрировано 2337 заразившихся коронавирусом (1613 из них — в Москве), более 120 человек вылечились.
Общество
В Крыму со 2 апреля введут режим карантина
В Республике Крым с полуночи 2 апреля вводится режим карантина на всей территории региона.
Энергетика
Российская нефть Urals подешевела до $13 за баррель
Цена российской экспортной нефти Urals в Северо-Западной Европе в понедельник, 30 марта, упала по сравнению с ценой пятницы почти на 20% до $ 13 / барр.
Политика
Белоруссия просит у России помощи в связи с коронавирусом
Белоруссия просит у России помощи в борьбе с коронавирусом, заявляют в российских госструктурах.
Общество
Всех находящихся на карантине обяжут вести журнал о самочувствии
Накануне Мишустин поручил мэру столицы Сергею Собянину обеспечить контроль за соблюдением гражданами режима карантина на территории столицы с помощью операторов мобильной связи и сервисов официального портала мэра и правительства города.
Общество
В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,1%
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 6,1% в России с 1 апреля, в том числе вырастут социальные пенсии.
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом, всего за последние сутки зарегистрировано 440 случаев новой коронавирусной инфекции в 35 регионах страны.
Здоровье
Каабак сообщил об увольнении его команды из детского медцентра
Детский трансплантолог Михаил Каабак сообщил РБК, что его команду уволили из Центра здоровья детей из-за перепрофилирования больницы для лечения заразившихся коронавирусом.
Кино
В Москве скончался актер театра Таганки Константин Доронин
Двумя днями ранее советский актёр и режиссёр радиопередач отпраздновал своё 84-летие.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке обнаружен коронавирус
Общество
Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды
Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.
Здоровье
Китай раскрыл данные о бессимптомных носителях коронавируса
За минувший вторник, 31 марта, как сообщил Государственный комитет здравоохранения Китая, было выявлено 130 случаев бессимптомного протекания вызываемого коронавирусом заболевания, передает «Интерфакс».
Общество
Среди новых пациентов с коронавирусом в Москве 29 оказались детьми
87 людям, которым был диагностирован за сутки, от 46 до 65 лет, а 34 из них старше 65 лет, в том числе 12 – старше 80.
Общество
В Чечне умерла первая пациентка с коронавирусом
В Чечне умерла пожилая женщина, у которой выявили коронавирус — это первый летальный случай в регионе.
Общество
Число выздоровевших от коронавируса в Москве достигло 115 человек
В Москве число выздоровевших после лечения от коронавирусной инфекции увеличилось до 115 человек.
Экономика
Власти Москвы утвердили второй пакет мер для поддержки бизнеса
На заседании президиума правительства Москвы, прошедшего 31 марта, было принято постановление о внесении изменений в порядок оказания мер поддержки столичным предпринимателям.
Общество
Изолированные в Риме россияне пожаловались на условия карантина
Граждане России, отдыхавшие на круизном лайнере Costa Luminosa, рассказали об условиях содержания в римском отеле, куда их поместили на карантин после обнаружения на судне заразившихся коронавирусом.
Общество
Роспотребнадзор обязал россиян держать дистанцию не менее метра
Все вернувшиеся, у которых есть симптомы ОРВИ, должны сделать тест на коронавирус.
Общество
Госдума ужесточила штрафы за нарушение режима самоизоляции
В Госдуме во втором чтении приняли законопроект, который направлен на ужесточение административного наказания за нарушение режима самоизоляции.
Музыка
Little Big выступят на виртуальном «Евровидении»
Происшествия
В Ленинградской области поймали сбежавшую с карантина больную Covid-19
За последние сутки в Петербурге выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом, еще шесть – в Ленинградской области.
Футбол
Жиру ответил Бензема на сравнение с картом
Нападающий английского "Челси" из Лондона и сборной Франции по футболу Оливье Жиру ответил своему коллеге по амплуа и соотечественнику Кариму Бензема, который ранее, сравнивая их футбольные качества назвал себя болидом "Формулы-1", а Жиру охарактеризовав как карт.
Здоровье
Эпидемиолог предупредил о риске появления инфекции опаснее COVID-19
Доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров заявил в интервью "Вечерней Москве", что в будущем может появиться инфекция, которая окажется опаснее COVID-19.
Энергетика
Рынку нефти предсказали апокалипсис
Рынок нефти ожидает «апокалиптический» апрель из-за завершения действия сделки ОПЕК+ и беспрецедентного снижения спроса на сырье на мировом рынке.
Политика
Лолита высказалась о Крыме и Донбассе в интервью Дмитрию Гордону
Певица Лолита Милявская дала трехчасовое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором высказала свою позицию о Донбассе и Крыме.
Здоровье
Глава Минздрава пришел в маске на заседание по борьбе с коронавирусом
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко пришел в защитной маске на заседание президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России.
Общество
Москвичам объяснили, кто сможет получить выплаты по безработице
Компенсационные выплаты для признанных безработными подготовят только для тех горожан, кто в 2020 году отработал не менее 60 дней.
Происшествия
На Кубани подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 1 апреля 2020, 11:37 — REGNUM Пять новых случаев коронавирусно инфекции подтверждено на территории Краснодарского края.