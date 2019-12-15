Происшествия
РИА НовостиВ Москве спасатели сняли мужчину с опоры Крымского моста
Спасатели сняли с опоры Крымского моста в центре Москвы мужчину, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. "В 13.30 при помощи автолестницы пожарно-спасательные подразделения сняли мужчину с опоры Крымского моста", - сказал собеседник агентства.
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Авто
Skoda начала в России производство нового Skoda Karoq
Политика
Шушкевич объяснил, почему Белоруссия отказалась от ядерного оружия
Один из подписантов Беловежского соглашения, первый глава Белоруссии Станислав Шушкевич 15 декабря отмечает 85 лет.
Гаджеты
Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия
Журнал Time представил перечень лучшей электроники, появившейся за последние десять лет.
Политика
Украинский журналист захотел «исчезновения» русскоязычных детей
Украинский телеведущий Остап Дроздов заявил, что русскоязычное население в стране "должно исчезнуть как вид", передает газета "Взгляд" со ссылкой на украинские СМИ.
Общество
В Севастополе утонул плавучий док со списанной подводной лодкой
В Севастополе затонул плавучий док со списанной подлодкой, пишут ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Политика
На Украине призвали сделать Донбасс примером модернизации страны
Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль считает, что Донбасс должен стать примером модернизации Украины.
Космос
Открыта первая планета-гигант возле белого карлика
Астрономы, работающие в Европейской южной обсерватории (ESO), обнаружили первый ледяной гигант на орбите вокруг белого карлика.
Политика
Митрополит Епифаний объявил о ликвидации Киевского патриархата УПЦ
В конце месяца ПЦУ сообщила, что Элладская церковь признает ее автокефалию и Епифания в качестве митрополита Киевского и всея Украины.
Общество
Крымский мост подсветили цветами российского триколора
Минувшей ночью иллюминацию в цветах российского триколора протестировали с полной нагрузкой.
Общество
Депутат Госдумы на открытии школы подарил чиновникам вазелин
Политика
Косачёв оценил призыв объявить все Курильские острова частью Японии
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT оценил призыв главы оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии объявить на переговорах с Москвой все острова Курильского архипелага японской территорией.
Авто
Обновленный Toyota Highlander появился у дилеров
Рестайлинговый Toyota Highlander построен на платформе Toyota New Global Architecture получил не только обновленный дизайн, но и также значительно прибавил в цене.
Армия и оружие
США выведут треть военных из Афганистана
Происшествия
Нетрезвая компания на Сахалине напала на фельдшеров скорой помощи
Компания нетрезвых молодых людей напала на приехавший на вызов двух сотрудников скорой помощи в Долинске на Сахалине.
Политика
Сокуров жестко ответил на претензии Кадырова из-за звания Героя России
Режиссер Александр Сокуров прокомментировал претензии главы Чечни Рамзана Кадырова насчет его заявления о необходимости переосмыслить звание Героя России.
Происшествия
Экс-прокурор Владикавказа задержана по подозрению в заказном убийстве
В Северной Осетии оперативники задержали бывшего прокурора Затеречного района Владикавказа Ольгу Швецову.
Общество
Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь
На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
Экономика
Рекордный урожай не остановил рост цен на яблоки
Политика
Для завершения строительства «Северного потока – 2» потребовалось еще несколько месяцев
Компания Nord Stream 2 AG подала заявку в Германии на продолжение строительства «Северного потока – 2» зимой и весной, пишут СМИ.
Политика
МИД РФ: разговор на «нормандском саммите» велся на повышенных тонах
Разговоры на "нормандском саммите" в Париже порой велись на повышенных тонах, но благодаря грамотным действиям России Минские соглашения удалось защитить от внесения изменений.
Технологии
Компьютерной памяти предсказали подорожание в новом году
Финансовый директор Western Digital Corporation рассказал, что на конец текущего года полупроводниковая отрасль находится в состоянии баланса спроса и предложения на память.
Хоккей
Голкипер сборной Финляндии забил гол в матче со Швецией
Голкипер сборной Финляндии Франс Туохимаа забил гол в матче со Швецией (5:1) во втором туре второго этапа Еврохоккейтура Кубка Первого канала в Москве.
Общество
Путин ввел налог для самозанятых в 19 регионах России
Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширит эксперимент по взиманию налога на профессиональный доход (НПД, налог на самозанятых) еще 19 регионов страны.
Общество
Кардиолог рассказал, как поддерживает здоровье сердца
Главный врач медицинской клиники при больнице Сана в Дюссельдорфе кардиолог Торстен Дилл в беседе с изданием Focus рассказал, как защититься от болезней сердца.
Общество
Представительница Ямайки стала «Мисс мира»
Новой обладательницей титула "Мисс мира" стала 23-летняя Тони-Энн Сингх с Ямайки. Трансляция проводилась на официальном сайте конкурса.
Общество
Роспотребнадзор призвал отказаться от салатов с майонезом в Новый год
Роспотребнадзор объясняет такую рекомендацию тем, что новогодний ужин организуется в ночное время, когда метаболизм и работа пищеварительной системы человека замедлены.
Музыка
«Россия-1» вырезала слово «протесты» из песни Би-2
Телеканал «Россия-1» вырезал слово «протесты» из песни группы Би-2 «Люди на эскалаторах» во время трансляции концерта по случаю вручения музыкальной премии «Виктория».
Авто
Renault-Nissan оптимизирует модельный ряд в России благодаря Niva
В любом случае, возвращение бренда «Нива» даст альянсу Renault-Nissan-АвтоВАЗ больший простор для оптимизации модельного ряда SUV, куда ныне входят Renault Duster, Nissan Qashqai и другие популярные кроссоверы.
Политика
В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией
В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.