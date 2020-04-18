Коронавирус
Российская газетаВ Москве стало больше бессимптомных носителей коронавируса
В Москве стало больше тех, у кого COVID-19 протекает бессимптомно. Если неделю назад специалисты говорили о 40 процентах заболевших, то сегодня называется другая цифра - 60 процентов.
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Политика
Трамп заявил, что получил хорошее письмо от Ким Чен Ына
Президент США Дональд Трамп заявил, что недавно получил хорошее письмо от северокорейского лидера Ким Чен Ына, отметив, что США давно начали бы войну с КНДР, не будь он главой государства, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 23:15
Общество
«Новое и ужасное»: экономисты рассказали о будущем после пандемии
Профессор истории и директор Европейского института при Колумбийском университете Адам Туз считает, что в мире возникло что-то новое и ужасное.
Вечерний курьер 09:57
Шоу-бизнес
Наталью Подольскую затравили за фото в бикини
Правда, в недавнем прямом эфире Подольская заявила, что Владимир редко заморачивается по поводу подарков, поэтому предпочитает вручать ей деньги.
StarHit.ru 08:00
Политика
В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан
Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 04:16
Хоккей
Леонид Вайсфельд — о Питерсе: «По скайпу он, что ли, будет «Автомобилист» тренировать?»
Известный хоккейный функционер и эксперт «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд поделился мнением о назначении канадского специалиста Билла Питерса на пост главного тренера «Автомобилиста».
Матч ТВ 13:57
Шоу-бизнес
Собчак назло Галкину сравнила Пугачеву с Нюшей
Ксения Собчак после критики в свой адрес со стороны мужа примадонны российской эстрады Максима Галкина сравнила Аллу Пугачеву с певицей Нюшей.
ФАН 05:16
Общество
В Новосибирск прилетят туристы из Таиланда и Вьетнама
В самолете прилетит около 200 человек. На 20 апреля запланирован рейс «Сибири» из Камрани в Новосибирск.
АиФ Новосибирск 02:34
Шоу-бизнес
Дочь Якубовича поразила поклонников сменой образа
Невские Новости 20:30
Общество
Из вулкана Ключевской на Камчатке начала извергаться лава
На восточном склоне самого высокого в Евразии вулкана Ключевской на Камчатке появились потоки лавы в ночь на 19 апреля.
Московский Комсомолец 21:25
Политика
Компания из США отвергла причастность к сносу памятника Коневу
Международная юридическая компания Squire Patton Boggs отвергла, что повлияла на решение чешских властей снести памятник советскому маршалу Ивану Коневу в Праге.
РБК вчера в 12:47
Экономика
Глава Центробанка оценила идею раздачи денег населению
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала предложения "раздавать деньги с вертолета".
РИА Новости вчера в 05:51
Футбол
Витинью: «Мне было сложно в самом начале в России»
Экс-нападающий ЦСКА Витинью, выступающий за «Фламенго», рассказал о времени, проведенном в России.
Спорт-Экспресс 23:00
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос 16 апреля в 08:14
Гаджеты
В Сети появились новые изображения оболочки MIUI 12 от Xiaomi
На просторах Сети опубликованы новые изображения оболочки MIUI 12 от Xiaomi.
Актуальные Новости 16 апреля в 01:44
Общество
В Китае за сутки выявили 16 случаев заражения коронавирусом
В Китае за последние сутки выявили 16 случаев заражения новым коронавирусом, выздоровели 33 пациента, летальных исходов не зарегистрировано, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
РИА Новости 21:32
Общество
Расширен перечень пострадавших отраслей российской экономики
Председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился расширить список отраслей российской экономики, которые сильно пострадали от карантинных мер в стране.
Вести.Ru 08:50
Авто
Названы причины продажи почти новых автомобилей с минимальным пробегом
Специалисты портала NJCAR.RU назвали пять основных причин, которые вынуждают продавать почти новые автомобили.
Тарантас Ньюс 05:45
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ 06:54
Общество
Доктор Комаровский научил правильно дезинфицировать маски
Доктор Комаровский удивился тому, что люди пытаются кипятить защитные маски или вымачивать их в спирте.
Аргументы недели 08:25
Гаджеты
В Сети показали рендеры iPhone 12 Pro Max
Дни24 вчера в 08:45
Общество
Власти Подмосковья вслед за Москвой ужесточили пропускной режим
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ввел в регионе дополнительные меры борьбы с коронавирусом, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 05:55
Культура
Умер писатель Александр Кабаков
Писатель, сценарист и журналист Александр Кабаков скончался, сообщил редактор "Русского пионера" Андрей Колесников.
Интерфакс 18:02
Общество
Юрий Шатунов удивился поведению немцев в период пандемии коронавируса
Певец Юрий Шатунов, проживающий в настоящее время в Германии, рассказал, как в стране борются с карантином, и отметил массовую скупку немцами туалетной бумаги.
Известия 22:14
Общество
Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»
REGNUM вчера в 16:52
Общество
МЧС советует после покупки замачивать в воде овощи и зелень
Специалисты МЧС России советуют, вернувшись из магазина, замачивать зелень, помидоры и огурцы на 10-15 минут в воде для профилактики распространения коронавируса.
ТАСС 20:29
Здоровье
Объяснен низкий уровень смертности среди россиян с коронавирусом
Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев объяснил в беседе с «Известиями» причины низкого уровня смертности среди россиян с коронавирусом.
Lenta.ru 20:39