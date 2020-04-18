В Москве стало больше тех, у кого COVID-19 протекает бессимптомно. Если неделю назад специалисты говорили о 40 процентах заболевших, то сегодня называется другая цифра - 60 процентов.

В Москве стало больше бессимптомных носителей коронавируса

Политика Трамп заявил, что получил хорошее письмо от Ким Чен Ына Президент США Дональд Трамп заявил, что недавно получил хорошее письмо от северокорейского лидера Ким Чен Ына, отметив, что США давно начали бы войну с КНДР, не будь он главой государства, сообщает ТАСС. 2

Шоу-бизнес Наталью Подольскую затравили за фото в бикини Правда, в недавнем прямом эфире Подольская заявила, что Владимир редко заморачивается по поводу подарков, поэтому предпочитает вручать ей деньги. 5

Политика В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля. 1,6K

Шоу-бизнес Собчак назло Галкину сравнила Пугачеву с Нюшей Ксения Собчак после критики в свой адрес со стороны мужа примадонны российской эстрады Максима Галкина сравнила Аллу Пугачеву с певицей Нюшей. 22

Общество Из вулкана Ключевской на Камчатке начала извергаться лава На восточном склоне самого высокого в Евразии вулкана Ключевской на Камчатке появились потоки лавы в ночь на 19 апреля. 2

Политика Компания из США отвергла причастность к сносу памятника Коневу Международная юридическая компания Squire Patton Boggs отвергла, что повлияла на решение чешских властей снести памятник советскому маршалу Ивану Коневу в Праге. 151

Общество Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода. 780

Общество В Китае за сутки выявили 16 случаев заражения коронавирусом В Китае за последние сутки выявили 16 случаев заражения новым коронавирусом, выздоровели 33 пациента, летальных исходов не зарегистрировано, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Общество Расширен перечень пострадавших отраслей российской экономики Председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился расширить список отраслей российской экономики, которые сильно пострадали от карантинных мер в стране. 253

Религия В Иерусалиме сошел Благодатный огонь Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников. 2,4K

Общество Доктор Комаровский научил правильно дезинфицировать маски Доктор Комаровский удивился тому, что люди пытаются кипятить защитные маски или вымачивать их в спирте. 19

Культура Умер писатель Александр Кабаков Писатель, сценарист и журналист Александр Кабаков скончался, сообщил редактор "Русского пионера" Андрей Колесников. 7

Общество Юрий Шатунов удивился поведению немцев в период пандемии коронавируса Певец Юрий Шатунов, проживающий в настоящее время в Германии, рассказал, как в стране борются с карантином, и отметил массовую скупку немцами туалетной бумаги. 34