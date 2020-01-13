В Доме приёмов МИД России начались российско-турецкие переговоры по урегулированию ситуации в Ливии, к которым в ближайшее время подключатся представители ливийских сторон, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

В Москве стартовали российско-турецкие переговоры по Ливии

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