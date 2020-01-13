Политика

RT на русскомRT на русскомВ Москве стартовали российско-турецкие переговоры по Ливии

В Доме приёмов МИД России начались российско-турецкие переговоры по урегулированию ситуации в Ливии, к которым в ближайшее время подключатся представители ливийских сторон, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
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МИД сообщил о прибытии в Москву ливийцев для мирных переговоров

РБК04:08

Стороны конфликта в Ливии прибыли на переговоры в Москве

Вести.Ru03:49

В Москве проходят российско-турецкие переговоры по Ливии

РИА Новости03:52

В Москве стартовали российско-турецкие переговоры по Ливии

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В Москве начались российско-турецкие переговоры по Ливии

Московский Комсомолец03:44

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ТК Звезда03:33

Захарова сообщила, что представители ливийских сторон прибыли в Москву

ТАСС03:32
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Газета.Ru 03:01
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Коммерсантъ 04:28
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В Иркутской области возбудили дело на «вора в законе» из Татарстана

Следователи в Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего уроженца Татарстана, которого подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии.
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Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима

Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал Варшаву за отказ пригласить лидера России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим).
Российская газета вчера в 23:54
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Российская газета вчера в 16:23
Происшествия

СКР установил коррупционное происхождение денег Захарченко

Газета.Ru 01:55
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В Ростове-на-Дону во время прогулки в роще без вести пропали дети

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Происшествия

Мосгорсуд пересмотрит дело об авиакатастрофе Ту-154 в Сочи

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Борцы из Грузии и Украины устроили драку на турнире в Стамбуле

Турнир по борьбе. проходивший в Турции, вылился в массовую драку. Зачинщиками инцидента стали борцы из Грузии и Украины.
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Экономика

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
РИА Новости вчера в 05:44
Политика

Вучич назвал доходы Сербии от «Турецкого потока»

«Сербия, став страной-транзитером, будет получать за транзит доходы в размере $185 млн ежегодно», — сказал Вучич.
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Футболист избил судью за красную карточку и попал под суд

Камиллери не согласился покинуть матч, выполнил попытку напасть на судью и забрать у него карточки, но ему не позволили игроки.
Замана вчера в 22:00
Общество

Счетная палата назвала недостоверными данные о качестве дорог в России

По данным аудитора, более трети всех аварий в 2017 (40,1%) и в 2018 году (35,3%) связаны с такими нарушениями.
РБК вчера в 16:00
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Комедия «Холоп» обогнала фильм «Т-34» по кассовым сборам в России

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Комсомольская правда 01:12
Политика

Президент Абхазии Рауль Хаджимба ушел в отставку

Президент Абхазии Рауль Хаджимба ушел в отставку.
БИЗНЕС Online вчера в 12:25
Биатлон

Фуркад выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Оберхофе

Российская газета вчера в 09:33
Кино

Умер режиссер «Чародеев» Константин Бромберг

РИА Новости 00:51
Политика

США потребовали от Китая отказаться от нефти из Ирана

США хотят добиться от властей Китая полного прекращения поставок нефти из Ирана.
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Принц Гарри и Меган Маркл грозятся дать большое интервью

Принц Гарри и Меган Маркл грозятся дать большое интервью на телевидении, если им не разрешат отказаться от обязанностей членов британской королевской семьи, сообщает "Газета.ру".
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Защитник прав автомобилистов придумал, как их ограничить

Председатель Свердловского отделения Комитета по защите прав автомобилистов предложил ограничить права пожилых водителей.
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Политика

Эспер не видел доказательств планов Сулеймани атаковать посольства США

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что президент США Дональд Трамп не предоставил конкретных доказательств о намерении иранского генерала Касема Сулеймани атаковать американские дипведомства.
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Тизер третьего сезона сериала «Мир Дикого Запада» появился в Сети

Телеканал HBO представил тизер третьего сезона шоу "Мир Дикого Запада".
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СК назвал мотив убийства главы центра «Э» Ингушетии

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Кассовые сборы: «Звездные войны» не получили миллиард

Фильм «Джуманджи» получил уже 632 миллиона долларов, а совсем скоро в топ ворвется очередной ужастик «Проклятие» и боевик «Плохие парни навсегда».
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ЕС отказался вводить санкции против Ирана из-за крушения Boeing

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Руслан Байсаров женился на 18-летней модели из Чечни

Руслан Байсаров в 51 год женился на 18-летней модели из Чечни. Журналисты окрестили Аламат «шестой супругой» предпринимателя.
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В Opel допустили внедрение электромобилей в России при господдержке

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«Кельн» намерен арендовать футболиста Хеведеса у «Локомотива»

Клуб Бундеслиги "Кельн" намерен арендовать до конца сезона защитника московского "Локомотива" Бенедикта Хеведеса с правом последующего выкупа.
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Улюкаев написал в колонии стихотворение про винегрет

Осужденный экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев написал два стихотворения, одно из которых посвящено Новому году.
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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