Политика
RT на русскомВ Москве стартовали российско-турецкие переговоры по Ливии
В Доме приёмов МИД России начались российско-турецкие переговоры по урегулированию ситуации в Ливии, к которым в ближайшее время подключатся представители ливийских сторон, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
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Финансы
Минфин РФ увеличит закупку валюты с 15 января по 6 февраля
Министерство финансов России с 15 января по 6 февраля увеличит совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила до 244,5 млрд руб. с 195,5 млрд руб. Ежедневный объем покупки валюты в предстоящий период — 18,2 млрд руб (9,3 млрд руб. в декабре 2019).
Происшествия
В Иркутской области возбудили дело на «вора в законе» из Татарстана
Следователи в Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего уроженца Татарстана, которого подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии.
Политика
Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима
Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал Варшаву за отказ пригласить лидера России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим).
Армия и оружие
На обстрелянной авиабазе Балад в Ираке не было военных США
Происшествия
В Ростове-на-Дону во время прогулки в роще без вести пропали дети
В Ростове-на-Дону во время прогулки в «Соловьиной роще» пропали дети. Полиция ищет 14-летнюю девочку и её четырёхлетнего брата.
Авто
Объявлены причины продажи почти новых авто с минимальным пробегом
Происшествия
Мосгорсуд пересмотрит дело об авиакатастрофе Ту-154 в Сочи
Второй Кассационный суд общей юрисдикции отменил решение и направил на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию дело об авиакатастрофе Ту-154, произошедшей под Сочи в 2016 году, сообщил РАПСИ адвокат Игорь Трунов.
Единоборства
Борцы из Грузии и Украины устроили драку на турнире в Стамбуле
Турнир по борьбе. проходивший в Турции, вылился в массовую драку. Зачинщиками инцидента стали борцы из Грузии и Украины.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Политика
Вучич назвал доходы Сербии от «Турецкого потока»
«Сербия, став страной-транзитером, будет получать за транзит доходы в размере $185 млн ежегодно», — сказал Вучич.
Футбол
Футболист избил судью за красную карточку и попал под суд
Камиллери не согласился покинуть матч, выполнил попытку напасть на судью и забрать у него карточки, но ему не позволили игроки.
Общество
Счетная палата назвала недостоверными данные о качестве дорог в России
По данным аудитора, более трети всех аварий в 2017 (40,1%) и в 2018 году (35,3%) связаны с такими нарушениями.
Кино
Комедия «Холоп» обогнала фильм «Т-34» по кассовым сборам в России
Фильм Клима Шипенко "Холоп" менее чем за три недели собрал в российском прокате 2,32 миллиарда рублей и обогнал другую отечественную киноленту "Т- 34", которая принесла создателям 2,27 млрд рублей за 2019 год.
Политика
Президент Абхазии Рауль Хаджимба ушел в отставку
Президент Абхазии Рауль Хаджимба ушел в отставку.
Биатлон
Фуркад выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Оберхофе
Кино
Умер режиссер «Чародеев» Константин Бромберг
Политика
США потребовали от Китая отказаться от нефти из Ирана
США хотят добиться от властей Китая полного прекращения поставок нефти из Ирана.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл грозятся дать большое интервью
Принц Гарри и Меган Маркл грозятся дать большое интервью на телевидении, если им не разрешат отказаться от обязанностей членов британской королевской семьи, сообщает "Газета.ру".
Здоровье
Защитник прав автомобилистов придумал, как их ограничить
Председатель Свердловского отделения Комитета по защите прав автомобилистов предложил ограничить права пожилых водителей.
Политика
Эспер не видел доказательств планов Сулеймани атаковать посольства США
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что президент США Дональд Трамп не предоставил конкретных доказательств о намерении иранского генерала Касема Сулеймани атаковать американские дипведомства.
Кино
Тизер третьего сезона сериала «Мир Дикого Запада» появился в Сети
Телеканал HBO представил тизер третьего сезона шоу "Мир Дикого Запада".
Происшествия
СК назвал мотив убийства главы центра «Э» Ингушетии
Кино
Кассовые сборы: «Звездные войны» не получили миллиард
Фильм «Джуманджи» получил уже 632 миллиона долларов, а совсем скоро в топ ворвется очередной ужастик «Проклятие» и боевик «Плохие парни навсегда».
Шоу-бизнес
Руслан Байсаров женился на 18-летней модели из Чечни
Руслан Байсаров в 51 год женился на 18-летней модели из Чечни. Журналисты окрестили Аламат «шестой супругой» предпринимателя.
Авто
В Opel допустили внедрение электромобилей в России при господдержке
Футбол
«Кельн» намерен арендовать футболиста Хеведеса у «Локомотива»
Клуб Бундеслиги "Кельн" намерен арендовать до конца сезона защитника московского "Локомотива" Бенедикта Хеведеса с правом последующего выкупа.
Общество
Улюкаев написал в колонии стихотворение про винегрет
Осужденный экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев написал два стихотворения, одно из которых посвящено Новому году.