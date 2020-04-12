Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Москве стрелок из коммуналки сдался полиции

Мужчина, открывший стрельбу по полицейским на юго-западе Москвы, сдался сотрудникам МВД. Как сообщают источники ТАСС, полицейские уговорили его сложить оружие и открыть дверь. В результате инцидента никто не пострадал.
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СК проверит информацию о стрельбе в московской квартире

РИА Новости14:14

Стреляющий через дверь по полицейским закрылся в двухэтажной квартире

РЕН ТВ12:31

СК начал проверку информации о стрельбе в квартире после конфликта на юго-западе Москвы

Агентство Москва13:50

Устроивший стрельбу в квартире на юго-западе Москвы сложил оружие

Интерфакс13:06

СК занялся делом о стрельбе в квартире на юго-западе Москвы

Вечерняя Москва14:05

Стрелявший по полицейским мужчина в Москве сдался правоохранителям

ТАСС12:55

СК проверит информацию о стрельбе в квартире на юго-западе Москвы

Москва 2414:25
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Экономика

МВФ предсказал худший кризис со времен Великой депрессии

Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии из-за ситуации с коронавирусом.
Известия 09 апреля в 08:26
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Энергетика

Крупнейшая сделка в истории по сокращению добычи нефти оформлена

Ранее глава минэнерго России Александр Новак заявлял, что ожидает дополнительного сокращения добычи нефти от стран, не участвующих в сделке на 5 или больше млн баррелей в сутки, в том числе от США на 2-3 млн баррелей в сутки.
Российская газета 14:32
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Общество

Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
3,6K
Шоу-бизнес

Татьяна Буланова попала в реанимацию

Певица Татьяна Буланова находится в реанимации в научном исследовательском центре им. В. А. Алмазова в стабильном состоянии, сообщил ТАСС в воскресенье концертный директор Константин Сергеев.
ТАСС 04:50
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Религия

В РПЦ удивились сообщениям об оштрафованных прихожанах в Москве

В Русской православной церкви (РПЦ) удивлены информации о прихожанах в Москве, которые якобы были оштрафованы.
Известия 10:03
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Общество

Василий Уткин разочаровался в государстве

Мир новостей 08:16
2,6K
Общество

В Кремле допустили перенос парада Победы

Газета.Ru вчера в 11:24
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Общество

В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом

Десять человек c двусторонней пневмонией и положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 14:33
1
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

В течение последних суток новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 52 российских регионах.
RT на русском 04:10
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Экономика

Новак: кризисная ситуация на рынке нефти сохранится до конца 2020 года

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что неблагополучная ситуация на мировом рынке нефти сохранится как минимум до конца текущего года.
Газета.Ru 11:18
3
Религия

Патриарх Кирилл увидел божий промысел в коронавирусе

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл увидел в пандемии коронавируса божий промысел, который должен пойти на благо человечеству.
URA.Ru 10:06
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Общество

МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики

В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru 12:58
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Общество

Приложение «Госуслуги стопкоронавирус» не распространяется на Москву

Минкомсвязи РФ разработало мобильное приложение "Госуслуги стопкоронавирус", пока оно работает в тестовом режиме.
Вести.Ru 13:35
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Здоровье

В Башкирии зарегистрировали шесть очагов коронавируса

В Башкирии зарегистрировали шесть очагов коронавирусной инфекции.
Уфа1.ру 07:45
9
Общество

В доме престарелых в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирус

В вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов у 86 человек заподозрили коронавирус, сообщается на сайте администрации Смоленской области.
Ведомости 13:06
466
Здоровье

Александр Мясников рассказал о «русском чуде» в условиях коронавируса

Доктор Мясников проанализировал статистические данные и похвалил российских медиков.
StarHit.ru вчера в 12:07
2K
Общество

Александра Васильева госпитализировали в Коммунарку

Клопс 04:43
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Общество

Рост числа жертв коронавируса в Италии стал самым низким за три недели

В Италии зафиксирован наименьший прирост жертв COVID-19 за последние три недели.
Ридус 12:48
1
Футбол

Мертенс не планирует продлевать контракт с «Наполи»

Форвард «Наполи» Дрис Мертенс не будет продлевать контракт, сообщают итальянские СМИ.
Спорт-Экспресс вчера в 03:46
Общество

Вывозной рейс из США в Россию состоится 14 апреля

Как сообщается в специальном телеграм-канале, созданном Минкомсвязью, рейс Аэрофлота для граждан России из Нью-Йорка в Москву вылет в 19:20 (местного времени).
Эхо Москвы 14:01
2
Происшествия

В Липецке в ДТП погиб мотоциклист

В Липецке в аварии погиб мотоциклист.
Обозреватель Врн 13:54
Происшествия

Полицейские спасли повисшего на 15-м этаже дома москвича

По данным МВД, в полицию поступило сообщение о том, что на 15-м этаже многоквартирного дома на Рождественской улице мужчина повис на карнизе окна.
RT на русском 08:37
183
Общество

Оперштаб объяснил пробки в Химках из десятков машин скорой помощи

В Химках на подъезде к стационару образовалась пробка из машин скорой помощи.
Газета.Ru вчера в 16:38
1,4K
Общество

В Подмосковье за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусом

В Московской области за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 10:12
239
Общество

Голикова объяснила причины срока самоизоляции до 30 апреля

Как отметила Голикова, это нужно, чтобы прошло два цикла по 14 дней. Тогда власти смогут оценить эффект от принятых мер.
РИА Новости 10:45
2,1K
Политика

Президент Чехии резко осудил демонтаж памятника Коневу

Президент Чехии резко осудил действия лиц, причастных к сносу памятника маршалу И.С. Коневу на площади Интербригад в Праге.
Российская газета 11:33
568
Общество

3,5 млн москвичей покидали дома более чем на 6 часов

Порядка 3,5 миллионов москвичей 10 апреля покидали свои дома более чем на шесть часов.
Московский Комсомолец 07:25
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Шоу-бизнес

Певицу Надежду Бабкину вывели из комы

Состояние медикаментозной комы, в котором находилась артистка Надежда Бабкина, прекращено.
ИА Красная Весна 11:13
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Музыка

Пухляш из Little Big снялся в клипе про самоизоляцию

Группа Cream Soda выпустила клип на хит группы «Хлеб» под названием «Плачу на техно». Видео сняли в одном из жилых комплексов в Москве.
МордовМедиа вчера в 10:09
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Происшествия

На въездах в Москву частично перекрыли движение

На всех въездах в Москву частично перекрыли движение транспорта.
Lenta.ru 13:23
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