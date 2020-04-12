Мужчина, открывший стрельбу по полицейским на юго-западе Москвы, сдался сотрудникам МВД. Как сообщают источники ТАСС, полицейские уговорили его сложить оружие и открыть дверь. В результате инцидента никто не пострадал.

В Москве стрелок из коммуналки сдался полиции

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