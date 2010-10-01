В Москве студенты медвузов, которые проходят практику или задействованы в работе коронавирусных стационаров, получат ежемесячные выплаты до 175 тыс. руб. Соответствующий приказ руководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна размещен на сайте ведомства.

В Москве студенты-медики получат до 175 тыс. руб. за борьбу с COVID-19

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