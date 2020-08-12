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Российская газета
Российская газета

В Москве суд арестовал блогера по делу о незаконном доступе к гостайне

Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь суда Юлия Котомина, было удовлетворено ходатайство следствия и в качестве меры пресечения избрано в отношении подозреваемого содержание под стражей до 5 октября. Блогера обвиняют в незаконном доступе к гостайне (пункт "д" части 2 статьи 283 .1 УК РФ).В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Суд в Москве арестовал блогера по делу о получении доступа к гостайне

Мещанский суд Москвы арестовал блогера Андрея Пыжа по обвинению в незаконном получении доступа к государственной тайне.
ТАСС03:03
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Мещанский суд Москвы арестовал блогера Андрея Пыжа по делу о распространении государственной тайны

Эхо Москвы13:04
Газета.Ru

В Москве арестован блогер по делу о получении доступа к гостайне

Газета.Ru03:29
РБК

YouTube-блогера арестовали по обвинению в незаконном доступе к гостайне

РБК05:01
RT на русском

В Москве арестовали блогера по делу о получении доступа к гостайне

RT на русском04:24
Коммерсантъ

В Москве арестован известный блогер Андрей Пыж

Коммерсантъ06:18
Lenta.ru

Российского блогера арестовали за незаконный доступ к гостайне

Lenta.ru03:17
ТАСС

Суд в Москве арестовал блогера по делу о получении доступа к гостайне

ТАСС03:03

Глава союза педиатров РФ: коронавирус является серьезным патогеном

Коронавирус является серьезным нейротропным патогеном, поражающим мозг и нервную систему, а не только острой респираторной инфекцией, заявила президент Союза педиатров России, академик РАН Лейла Намазова-Баранова 12 августа на форуме «Здоровье нации — основа процветания России».
ИА Красная Весна07:06
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Роспотребнадзор проверил питьевую воду в Москве на коронавирус

Роспотребнадзор не обнаружил следы коронавируса в питьевой воде в Москве, все исследованные по микробиологическим показателям пробы питьевой воды соответствовали нормативам, сообщает столичное управление ведомства.
РИА Новости13:41
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