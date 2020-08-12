Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
Российская газета
Российская газета

В Москве суд арестовал блогера по делу о незаконном доступе к гостайне

Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь суда Юлия Котомина, было удовлетворено ходатайство следствия и в качестве меры пресечения избрано в отношении подозреваемого содержание под стражей до 5 октября. Блогера обвиняют в незаконном доступе к гостайне (пункт "д" части 2 статьи 283 .1 УК РФ).В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Суд в Москве арестовал блогера по делу о получении доступа к гостайне

Мещанский суд Москвы арестовал блогера Андрея Пыжа по обвинению в незаконном получении доступа к государственной тайне.
ТАСС03:03
Подробнее о событии
Газета.Ru

В Москве арестован блогер по делу о получении доступа к гостайне

Газета.Ru03:29
Эхо Москвы

Известного петербургского блогера арестовали в Москве

Эхо Москвы07:11
РБК

YouTube-блогера арестовали по обвинению в незаконном доступе к гостайне

РБК05:01
RT на русском

В Москве арестовали блогера по делу о получении доступа к гостайне

RT на русском04:24
Коммерсантъ

В Москве арестован известный блогер Андрей Пыж

Коммерсантъ06:18
Lenta.ru

Российского блогера арестовали за незаконный доступ к гостайне

Lenta.ru03:17
ТАСС

Суд в Москве арестовал блогера по делу о получении доступа к гостайне

ТАСС03:03

Кравчук предложил не использовать понятие «особый статус» для Донбасса

Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук предлагает заменить понятие "особый статус" в отношении Донбасса на "особый режим административного управления", что соответствует законодательству Украины.
РИА Новости08:36
8

ВФЛА выплатила World Athletics штраф в полном объеме

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) в среду отправила во Всемирную легкоатлетическую ассоциацию (World Athletics) 6,31 миллиона долларов, которые должна была выплатить в качестве штрафа по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко.
РИА Новости12:06

Глава Foxconn: прошли времена, когда Китай был всемирным заводом

В ходе отчёта о результатах работы во втором квартале, глава крупнейшего партнёра Apple, компании Hon Hai Precision Industry Co. (бренд Foxconn) Юн Лю (Young Liu, на фото ниже) отметил, что из-за торговой войны Китай перестал быть «заводом для всего мира».
3DNews10:04

Глава союза педиатров РФ: коронавирус является серьезным патогеном

Коронавирус является серьезным нейротропным патогеном, поражающим мозг и нервную систему, а не только острой респираторной инфекцией, заявила президент Союза педиатров России, академик РАН Лейла Намазова-Баранова 12 августа на форуме «Здоровье нации — основа процветания России».
ИА Красная Весна07:06
4