В Москве суд арестовал блогера по делу о незаконном доступе к гостайне
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Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь суда Юлия Котомина, было удовлетворено ходатайство следствия и в качестве меры пресечения избрано в отношении подозреваемого содержание под стражей до 5 октября. Блогера обвиняют в незаконном доступе к гостайне (пункт "д" части 2 статьи 283 .1 УК РФ).В источнике
С чего всё началось
Суд в Москве арестовал блогера по делу о получении доступа к гостайне
Мещанский суд Москвы арестовал блогера Андрея Пыжа по обвинению в незаконном получении доступа к государственной тайне.
ТАСС03:03
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