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Российская газета
Российская газета

В Москве суд арестовал блогера по делу о незаконном доступе к гостайне

Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь суда Юлия Котомина, было удовлетворено ходатайство следствия и в качестве меры пресечения избрано в отношении подозреваемого содержание под стражей до 5 октября. Блогера обвиняют в незаконном доступе к гостайне (пункт "д" части 2 статьи 283 .1 УК РФ).В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Суд в Москве арестовал блогера по делу о получении доступа к гостайне

Мещанский суд Москвы арестовал блогера Андрея Пыжа по обвинению в незаконном получении доступа к государственной тайне.
ТАСС03:03
Подробнее о событии
Lenta.ru

Задержание блогера сотрудниками ФСБ связали с незаконным посещением АЭС

Lenta.ru08:34
ТАСС

Суд в Москве арестовал блогера по делу о получении доступа к гостайне

ТАСС03:03
Эхо Москвы

Известного петербургского блогера арестовали в Москве

Эхо Москвы07:11
РБК

YouTube-блогера арестовали по обвинению в незаконном доступе к гостайне

РБК05:01
RT на русском

В Москве арестовали блогера по делу о получении доступа к гостайне

RT на русском04:24
Газета.Ru

В Москве арестован блогер по делу о получении доступа к гостайне

Газета.Ru03:29
Коммерсантъ

В Москве арестован известный блогер Андрей Пыж

Коммерсантъ06:18

В США назвали Рогозина оторвавшимся от реальности

Американский журналист, космический обозреватель издания Ars Technica Эрик Бергер обратил внимание на последние интервью главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, назвав некоторые его заявления фантастическими, а самого чиновника – оторвавшимся от реальности.
Газета.Ruвчера в 05:17
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Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъвчера в 07:09
653

Проигравшие на выборах в Белоруссии кандидаты подали жалобы в ЦИК

Кандидаты на пост президента Белоруссии подали жалобы в ЦИК страны в связи с итогами прошедших выборов, на которых победу официально одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.
Суть событий07:17
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Премьер Чехии призвал ЕС отреагировать на события в Белоруссии

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш 12 августа на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Майком Помпео призвал Евросоюз активно реагировать на события, происходящие в Белоруссии.
Известия08:36
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Спиваков отказался от врученного Лукашенко ордена

Лукашенко наградил Спивакова орденом в 2014 году за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, а также за успехи на почве национально-государственного возрождения, в защите человеческого достоинства и прав граждан Белоруссии.
РИА Новости09:36
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Составлен список фильмов с реальными сценами секса

В список фильмов с «настоящими сексуальными сценами» вошли также «Бурый кролик», где главные персонажи продемонстрировали на камеру оральный секс, «Калигула» (1979 год), «Спи со мной» (в этой ленте главных героев в постели заменили дублеры), и Клуб Shortbus.
Discover24вчера в 04:28
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В РФС признали ошибочным второй пенальти в матче «Спартака» и «Сочи»

"Решение арбитра Василия Казарцева о назначении 11-метрового удара признано ошибочным, так как между футболистами Самюэлем Жиго и Анатолием Немченко произошел нормальный игровой контакт", - говорится в заключении комиссии.
Российская газета08:40

Медведев отметил стремление США использовать интернет как свою вотчину

Действия США в отношении ряда социальных сетей показывают стремление Вашингтона использовать интернет как свою вотчину, исключительно в собственных национальных интересах вопреки международным правилам, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
RT на русском08:29
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