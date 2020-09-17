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РБК
РБК

В Москве суд отправил советника главы «Росатома» под домашний арест

Пресненский районный суд Москвы отправил под домашний арест советника генерального директора госкорпорации «Росатом», члена-корреспондента РАН Владимира Грачева по делу о мошенничестве. Об этом «Коммерсанту» сообщила представитель суда Лела Кокая.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Бывший глава комитета Госдумы по экологии помещен под домашний арест

Бывший глава комитета Госдумы по экологии помещен под домашний арест Известный ученый-эколог Владимир Грачев, в свое время возглавлявший комитет по экологии Госдумы, оказался под следствием за покушение на мошенничество в особо крупном размере.
Коммерсантъвчера в 15:20
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РИА Новости

Суд отправил под домашний арест советника главы «Росатома» Грачева

РИА Новости03:02
ТАСС

Суд отправил под домашний арест советника главы Росатома по делу о мошенничестве

ТАССвчера в 16:29
Интерфакс

Что случилось этой ночью: четверг, 17 сентября

Интерфакс00:25
Эхо Москвы

Советник гендиректора «Росатома», член-корр. РАН Владимир Грачев отправлен под домашний арест

Эхо Москвы19:07
Известия

Советник главы «Росатома» отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве

Известия17:15
РБК

В Москве суд отправил советника главы «Росатома» под домашний арест

РБК00:27
Коммерсантъ

Бывший глава комитета Госдумы по экологии помещен под домашний арест

Коммерсантъвчера в 15:20

В Кремле назвали невозможной выдачу Польше российских диспетчеров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выдача Польше российских авиадиспетчеров по делу о крушении самолёта польского президента Леха Качиньского в 2010 году является невозможной.
В Кремле назвали невозможной выдачу Польше российских диспетчеров
RT на русском07:23
2,4K

Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
3,3K

Роскосмос планирует создать обитаемую базу на спутнике Юпитера

Специалисты государственной корпорации «Роскосмос» рассматривает естественный спутник планеты Юпитер Каллисто в качестве наиболее перспективного места для создания третьей обитаемой базы после Луны и Марса.
Комсомольская правда05:37
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В Кремле считают бесполезным фиксировать даты «нормандского саммита»

Комментируя слова украинского лидера Владимира Зеленского, что саммит может состояться после второй встречи советников, Песков сказал: "Мы бы сейчас не стали фиксировать какие-то даты, потому что это бесполезно".
Российская газета06:55
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Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ru05:32
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
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