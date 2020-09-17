В Кремле считают бесполезным фиксировать даты «нормандского саммита»

Комментируя слова украинского лидера Владимира Зеленского, что саммит может состояться после второй встречи советников, Песков сказал: "Мы бы сейчас не стали фиксировать какие-то даты, потому что это бесполезно".