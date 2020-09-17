В Москве суд отправил советника главы «Росатома» под домашний арест
Пресненский районный суд Москвы отправил под домашний арест советника генерального директора госкорпорации «Росатом», члена-корреспондента РАН Владимира Грачева по делу о мошенничестве. Об этом «Коммерсанту» сообщила представитель суда Лела Кокая.В источнике
С чего всё началось
Бывший глава комитета Госдумы по экологии помещен под домашний арест
Бывший глава комитета Госдумы по экологии помещен под домашний арест Известный ученый-эколог Владимир Грачев, в свое время возглавлявший комитет по экологии Госдумы, оказался под следствием за покушение на мошенничество в особо крупном размере.
Коммерсантъвчера в 15:20
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