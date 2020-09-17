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РБК
РБК

В Москве суд отправил советника главы «Росатома» под домашний арест

Пресненский районный суд Москвы отправил под домашний арест советника генерального директора госкорпорации «Росатом», члена-корреспондента РАН Владимира Грачева по делу о мошенничестве. Об этом «Коммерсанту» сообщила представитель суда Лела Кокая.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Бывший глава комитета Госдумы по экологии помещен под домашний арест

Бывший глава комитета Госдумы по экологии помещен под домашний арест Известный ученый-эколог Владимир Грачев, в свое время возглавлявший комитет по экологии Госдумы, оказался под следствием за покушение на мошенничество в особо крупном размере.
Коммерсантъвчера в 15:20
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РИА Новости

Суд отправил под домашний арест советника главы «Росатома» Грачева

РИА Новости03:02
ТАСС

Суд отправил под домашний арест советника главы Росатома по делу о мошенничестве

ТАССвчера в 16:29
Интерфакс

Что случилось этой ночью: четверг, 17 сентября

Интерфакс00:25
Эхо Москвы

Советник гендиректора «Росатома», член-корр. РАН Владимир Грачев отправлен под домашний арест

Эхо Москвы19:07
Известия

Советник главы «Росатома» отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве

Известия17:15
РБК

В Москве суд отправил советника главы «Росатома» под домашний арест

РБК00:27
Коммерсантъ

Бывший глава комитета Госдумы по экологии помещен под домашний арест

Коммерсантъвчера в 15:20

Белорусская оппозиция готовит санкционный список чиновников и силовиков

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская сообщила, что белорусская оппозиция готовит "список Тарайковского", в который войдут чиновники и силовики, работавшие на акциях протеста, его передадут в Россию, Турцию, страны Евросоюза и США и на Украину, сообщает оппозиционный Telegram-канал "Пул Первой".
Белорусская оппозиция готовит санкционный список чиновников и силовиков
РИА Новости03:07
22

Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Польская прокуратура намерена инициировать процедуру ареста российских авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска в момент крушения самолета Ту-154 с президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году.
Известия17:34
1,7K

Епархия начала инвентаризацию объектов захваченного монастыря на Урале

Инвентаризация недвижимого имущества на территории Среднеуральского женского монастыря, захваченного отлученным от церкви схимонахом Сергием (Романовым), началась в четверг, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
ТАСС01:37
25

Премьер-министром правительства Башкирии стал Андрей Назаров

Глава Башкирии Радий Хабиров на заседании парламента заявил: принимая решение о назначении премьер-министра, он руководствовался тем, что Андрей Назаров на должности вице-премьера уже показал свою эффективную работу в сложный период кризисов и пандемии, а также успел многого добиться в своей жизни.
Российская газета03:08
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СК Белоруссии предъявил обвинение Марии Колесниковой

«Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершённые с использованием СМИ и сети интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в Telegram-канале ведомства.
RT на русскомвчера в 10:10
1,2K

Роскосмос планирует построить обитаемую базу на спутнике Юпитера

Спутник планеты Юпитер Каллисто госкорпорация "Роскосмос" рассматривает в качестве наиболее перспективного места для строительства третьей обитаемой базы человечества в космосе - после Луны и Марса.
РЕН ТВ20:28
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Древние следы в Саудовской Аравии показывают, как люди покинули Африку

Первый автор работы Мэтью Стюарт из Института химической экологии Макса Планка, Германия сообщил, что следы были обнаружены во время его работы в 2017 году после эрозии вышележащих отложений на древнем озере, получившем название «Алатар» (что означает «след». на арабском).
Капитал странывчера в 15:03

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
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