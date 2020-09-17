Премьер-министром правительства Башкирии стал Андрей Назаров

Глава Башкирии Радий Хабиров на заседании парламента заявил: принимая решение о назначении премьер-министра, он руководствовался тем, что Андрей Назаров на должности вице-премьера уже показал свою эффективную работу в сложный период кризисов и пандемии, а также успел многого добиться в своей жизни.