Происшествия
RT на русскомВ Москве три человека погибли от передозировки наркотиков
В Москве в Басманном районе обнаружили мёртвыми двух мужчин и девушку, которые, по предварительным данным, скончались от передозировки наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК по Москве Юлию Иванову.
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с чего всё началось
Три человека погибли и один госпитализирован после передозировки опиатами в квартире в центре Москвы
Сотрудники полиции нашли тела трех человек - двух мужчин и женщины. Еще одну женщину из квартиры пришлось госпитализировать. По предварительным данным, все они употребляли опиаты и превысили дозу.Агентство Москва02:20
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Политика
В России предложили возродить комсомол
Эксперты и политики, опрошенные РИА Новости, предлагают возродить комсомол в России, превратив его из идеологической организации в стартовую площадку для карьеры, нацеленную на подготовку эффективных управленцев и на самореализацию молодежи.
РИА Новости 03:44
Экономика
Минфин и ЦБ представили новую систему пенсионных накоплений
Минфин и Банк России представили новую систему пенсионных накоплений, которая получила название "гарантированный пенсионный план" (ГПП).
Российская газета 05:17
Политика
Стало известно о тайной поездке Зеленского на передовую в Донбассе
Комсомольская правда 04:36
Политика
Киев заявил о начале разведения сил в Золотом
В Золотом начался процесс разведения сил и средств в соответствии с достигнутой договорённостью в контактной группе, заявил глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко перед началом инвестиционного форума в Мариуполе.
RT на русском 05:27
Общество
ИРИ: 73% россиян выступают за «локализацию» российских IT-компаний
Опрос показал, что 34% респондентов испытывают чувство гордости за то, что у них есть выбор между использованием отечественных и зарубежных интернет-сервисов.
REGNUM 05:59
Политика
Рост уровня поддержки Путина зафиксировали социологи
Социологи фонда «Общественное мнение» (ФОМ) зафиксировали рост уровня поддержки президента России Владимира Путина.
REGNUM 05:09
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС 27 октября в 18:07
Происшествия
Обвиняемый в каннибализме житель Архангельска предстанет перед судом
Архангельский областной суд рассмотрит дело 51-летнего жителя Архангельска, которого обвиняют в убийстве трех человек и каннибализме.
ТАСС 05:44
Происшествия
После прорыва дамб под Красноярском зафиксировали загрязнение воды
Специалисты Росгидромета зафиксировали экстремально высокое загрязнение воды медью после прорыва дамб на технологическом водоёме золотодобывающей артели в Красноярском крае.
RT на русском 03:37
Общество
В России начала действовать новая редакция закона об ОСАГО
В России начала действовать новая редакция закона об ОСАГО.
Piter.tv 04:24
Энергетика
Минск ищет альтернативу российской нефти
Заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Светлана Гурина заявила, что Белоруссия ищет пути замещения российской нефти.
Газета.Ru 05:15
Армия и оружие
Власти Литвы объяснили размещение военных США у границы с Белоруссией
Литовский лидер Гитанас Науседа заявил радиостанции Žinių radijas, что американские военные дислоцируются в Литве, чтобы защитить жителей страны, это не направлено против Белоруссии.
RT на русском 04:53
Происшествия
В комитете по соцзащите правительства Ленобласти проводится обыск
В комитете по соцзащите правительства Ленинградской области 29 октября проводится обыск.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 05:33
Общество
Дедовщину в российской армии объяснили
Проблема дедовщины в российской армии до сих пор существует, на казарменное насилие жалобы поступают постоянно.
Lenta.ru 05:12
Экономика
Для нелегальных кредиторов введут уголовную ответственность
Нелегальное кредитование граждан может повлечь наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет — такие поправки планируется внести в Уголовный кодекс.
Век вчера в 03:45
Происшествия
В Челябинской области брошенный дома младенец умер от голода
REGNUM вчера в 14:47
Авто
Появились новые подробности о новом УАЗ-3170
В последнее время в сети появилось множество слухов об отечественном долгострое — новом внедорожнике УАЗ-3170.
SpeedMe 01:20
Армия и оружие
Потенциальных покупателей Су-57 перечислили в США
Российская газета вчера в 08:21
Здоровье
Каждая десятая шапка в России может вызвать головную боль или рак кожи
Портал VistaNews.ru со ссылкой на воронежского врача-невролога Дмитрия Разумовского сообщает, что каждая десятая шапка, продающаяся на территории России, несёт в себе опасность.
Live24 05:48
Политика
Трамп назвал Зеленского «новым президентом России»
Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России".
РИА Новости вчера в 13:15
Общество
В Кремле прокомментировали данные о закрытии компаний малого бизнеса
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в России за последний год закрылось 668 тыс. юридических лиц.
RT на русском вчера в 09:18
Происшествия
Обвиняемый в смертельной аварии в Екатеринбурге отказался от полиграфа
Возможный виновник аварии, в которой погибли два жителя Екатеринбурга, отказался проходить проверку на полиграфе.
REGNUM вчера в 09:03
Армия и оружие
Россия передала Таджикистану вооружение на 320 млн рублей
Военнослужащие России передали армии Таджикистана партию военной техники и вооружения общей стоимостью около 320 млн рублей.
RT на русском 02:12
Общество
Торговые сети столкнулись с отказами в выдаче лицензий на алкоголь
Российские торговые сети столкнулись с массовыми отказами в продлении и выдаче лицензий на реализацию алкоголя, пишет «Коммерсантъ».
РБК 04:02
Экономика
Акции «Норникеля» на Мосбирже обновили максимум
Акции «Норникеля» на Московской бирже выросли более чем на 6%, обновив исторический максимум.
Коммерсантъ вчера в 07:02
Шоу-бизнес
Лолита потребует признать свой брак фиктивным
Взгляд.ру вчера в 12:31