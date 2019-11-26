В Таганском районе столицы между жителями произошел конфликт из-за парковочных мест, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве. По словам одного из участников конфликта, драка произошла утром 25 ноября.

с чего всё началось

Глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов заявил РБК, что «народную стоянку» в 2012 году поддержали муниципальные депутаты и префектура: «Это был такой пилотный проект — в районе появились две или три такие стоянки, которые жители оборудовали за свой счет».

В Москве три человека пострадали в драке за «народную парковку»

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