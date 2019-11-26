Происшествия

РБКРБКВ Москве три человека пострадали в драке за «народную парковку»

Глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов заявил РБК, что «народную стоянку» в 2012 году поддержали муниципальные депутаты и префектура: «Это был такой пилотный проект — в районе появились две или три такие стоянки, которые жители оборудовали за свой счет».
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с чего всё началось

В Москве три человека пострадали в драке за «народную парковку»

В Таганском районе столицы между жителями произошел конфликт из-за парковочных мест, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве. По словам одного из участников конфликта, драка произошла утром 25 ноября.
РБК05:32

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В Москве три человека пострадали в драке за «народную парковку»

РБК05:32

Москвичи устроили массовую драку за парковку у дома

Российская газета05:44

Трое москвичей пострадали в драке за «народную парковку»

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Царьград04:03

Жители Москвы устроили массовую драку за парковку у дома

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StarHit.ru 07:00
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Министр энергетики России Александр Новак и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер во вторник приехали в подмосковную резиденцию президента России.
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Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти

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Политика

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Дрезденская полиция опубликовала видео ограбления сокровищницы

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Верховный суд предписал за точку отсчета брать момент неуплаты Срок давности по уголовным делам о налоговых преступлениях будет отсчитываться с момента неуплаты сбора или налога в установленном законом порядке.
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Интернет

В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений

Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям автоматически удалять свои сообщения через конкретный период времени.
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Ugpressa.ru вчера в 15:37
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Экс-глава Коми Гайзер попал из СИЗО в больницу

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В одном из жилых домов Санкт-Петербурга взорвался газ

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