Происшествия
РБКВ Москве три человека пострадали в драке за «народную парковку»
В правоохранительных органах РБК подтвердили, что один человек в результате драки был госпитализирован в больницу с травмой головы.
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с чего всё началось
В Таганском районе столицы между жителями произошел конфликт из-за парковочных мест, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве. По словам одного из участников конфликта, драка произошла утром 25 ноября.РБК05:32
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В МИД России рассказали об ожиданиях от нормандского саммита
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The Independent составил список из 40 лучших фильмов последнего десятилетия. Список размещен на сайте издания.
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«Наполи» оштрафовал капитана команды Лоренцо Инсинье на 350 тысяч евро, сообщает Gazzetta dello Sport.
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Бензин АИ‑100. В какие моторы его лучше не заливать
Концерн Volvo официально заявил, что для их моторов, реализуемых на российском рынке, 100-й бензин не нужен.
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В Госдуме предложили сократить продолжительность новогодних праздников
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с "Газетой.ru" поддержал предложение сделать 31 декабря выходным и высказался за сокращение новогодних каникул.
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Историка Соколова могут перевести в «Матросскую тишину»
Финансы
Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро из-за отсутствия прибыли.
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В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации
В феврале 2018 года РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности (площади Независимости в Киеве).
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Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с американцем Тони Фергюсоном.
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Форвард «Барселоны» Лионель Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году.
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Локомотив — Байер 0:2 (2-й тайм)
Московский "Локомотив" и леверкузенский "Байер" определились со стартовыми составами на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Видео: Ubisoft выпустила Might Magic: Era of Chaos — мобильное ответвление «Героев»
Компания Ubisoft в начале месяца сообщила о возвращении к жизни легендарной серии пошаговых стратегий Might and Magic (права на неё принадлежат французам с 2003 года).
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В Тамбове из-за наезда автомобиля на пешеходов погибла женщина
Согласно сообщению МЧС, кроме одного погибшего из-за ДТП, есть еще пятеро пострадавших.