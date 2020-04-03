Коронавирус
РИА НовостиВ Москве три пациента с коронавирусом нарушили режим самоизоляции
Три пациента с COVID-19 нарушили режим самоизоляции в Москве, сообщил министр городского правительства Евгений Данчиков. Чиновник пояснил, что у них была легкая форма заболевания, эти граждане должны были лечиться дома и подписали соответствующее согласие.
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Политика
Путин снова обратится к гражданам России
Президент РФ Владимир Путин снова обратится к гражданам России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Общество
В США нефтяники выступили за санкции против Саудовской Аравии и России
Вашингтон, 3 апреля 2020, 09:27 — REGNUM Кампания в поддержку введения санкций против России и Саудовской Аравии запущена производителями нефти в США.
Здоровье
Назван повышающий риск смерти от коронавируса фактор
30 марта министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал группы населения, которые, помимо пенсионеров, больше всего подвержены заражению коронавирусом.
Транспорт
Автор закона исключил штрафы за поездку вдвоем в одной машине в Москве
За передвижение по Москве на личных автомобилях более одного человека в одной машине никаких штрафов не предусмотрено, заявил «Интерфаксу» депутат Мосгордумы Кирилл Щитов, внесший в столичный парламент проект поправок в городской кодекс об административных правонарушениях.
Общество
В Подмосковье ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции
В Московской области вслед за столицей ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции.
Экономика
Набиуллина оценила последствия от нерабочих дней для экономики России
Руководитель Центробанка России Эльвира Набиуллина в пятницу, 3 апреля, во время онлайн-конференции рассказала, как режим нерабочих дней скажется на экономике страны.
Политика
Зеленский подписал указ об оказании помощи Италии
Киев, 3 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Гуманитарная помощь будет оказана Италии Украиной, сообщили 3 апреля в пресс-службе украинского президента.
Политика
Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов
«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Происшествия
Житель Казани за нарушение самоизоляции оштрафован на 15 тыс. рублей
Житель Казани за нарушение самоизоляции оштрафован на 15 тыс. рублей.
Политика
В МИД оценили возможность визита польской делегации в Катынь
Общество
Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса
Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС
Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
Происшествия
В Коми умерли двое пациентов с коронавирусом
Авто
В Европе продается Lada Vesta за 60 тысяч евро
Автомобиль находится в рабочем состоянии, а силовой агрегат обладает ещё остаточным ресурсом в 3000 км (турбодвигатель Oreca следует перебирать через каждые 6 тыс. км). За 60 000 евро предлагают лишь саму машину – примерно столько же стоят авто с пробегом класса TCR.
Общество
Россия приостанавливает все вывозные рейсы
Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний.
Общество
Собянин объяснил отказ от введения пропусков «корректным поведением»
В Москве планировали ввести жесткий карантин с пропускным режимом, однако ситуация изменилась, поскольку москвичи «ведут себя корректно».
Здоровье
Врачи в Петербурге заявили о невозможности работать без защиты от вируса
Врачи Городской Покровской больницы в Санкт-Петербурге, которую решили перепрофилировать под прием пациентов с пневмонией, заявили о невозможности нормальной работы без соответствующих средств индивидуальной защиты.
Авто
Новый Land Rover Defender проходит тесты в России
Новый Defender получил архитектуру D7x от Land Rover, построенную на базе лёгкой алюминиевой монококовой конструкции, имеющей усиленные подрамники и полностью независимую подвеску.
Шоу-бизнес
Татьяна Тарасова показала архивное свадебное фото
На свадебном снимке Тарасова запечатлена вместе со своим третьим мужем, музыкантом Владимиром Крайневым.
Общество
Волгоградцам в режиме самоизоляции разрешили ездить на дачу на авто
Жителям Волгоградской области разрешили ездить на дачу на такси или личном на транспорте во время режима самоизоляции, сообщает в пятницу пресс-служба администрации региона.
Общество
Меган Маркл придется обеспечивать принца Гарри
Меган Маркл придется обеспечивать безработного принца Гарри.
Общество
Названа дата начала дистанционного обучения в российских школах
Российские школы и колледжи начнут дистанционное обучение с 6 апреля.
Армия и оружие
Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами
Первый самолет Ил-76 ВКС РФ с медицинским оборудованием и специалистами вылетел в Сербию с подмосковного аэродрома Чкаловский.
Здоровье
В Москве онкобольным разрешили ездить в больницы
«Люди, имеющие онкологические заболевания, продолжат получать медицинскую помощь, для них введен особый режим изоляции»,— говорится в сообщении.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Гаджеты
Xiaomi готовится представить бюджетный смарт-телевизор Large Mi TV
Общество
Банк России разрешил оформлять ОСАГО без диагностических карт
Банк России разрешил выдачу полисов ОСАГО без диагностических карт с оформлением после снятия ограничений из-за коронавируса.
Политика
Глава Башкирии Хабиров: режим самоизоляции могут демократизировать
Режим самоизоляции в Башкирии могут демократизировать, заявил глава региона Радий Хабиров.
Космос
Раскрыто происхождение огромных резервуаров воды на Марсе
Исследование ученых Университета Аризоны показало, что огромные резервуары воды на Марсе появились из двух разных источников.
Общество
На Среднем Урале продлят режим самоизоляции по коронавирусу
«Что касается ограничительных мер: мы их продлим до 20 апреля», — уточнил Креков. Решение принял губернатор региона Евгений Куйвашев.