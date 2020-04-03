Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве три пациента с коронавирусом нарушили режим самоизоляции

Три пациента с COVID-19 нарушили режим самоизоляции в Москве, сообщил министр городского правительства Евгений Данчиков. Чиновник пояснил, что у них была легкая форма заболевания, эти граждане должны были лечиться дома и подписали соответствующее согласие.
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В Москве оштрафовали первых трех нарушителей режима самоизоляции

РБК11:01

В Москве три пациента с коронавирусом нарушили режим самоизоляции

РИА Новости09:32

В Москве получат штраф первые больные коронавирусом за нарушение режима самоизоляции

Mockva.ru05:19

Первые постановления о штрафах вручены нарушителям карантина в Москве

Агентство Москва09:19

В Москве выписаны первые штрафы за нарушение карантина

Москва 2409:10

В Москве выпишут первые 3 штрафа зараженным коронавирусом за нарушение режима самоизоляции

ТАСС05:44

Трех пациентов с коронавирусом оштрафовали за нарушение самоизоляции в Москве

Вечерняя Москва09:25
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Политика

Путин снова обратится к гражданам России

Президент РФ Владимир Путин снова обратится к гражданам России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru вчера в 06:04
Общество

В США нефтяники выступили за санкции против Саудовской Аравии и России

Вашингтон, 3 апреля 2020, 09:27 — REGNUM Кампания в поддержку введения санкций против России и Саудовской Аравии запущена производителями нефти в США.
REGNUM 02:27
Здоровье

Назван повышающий риск смерти от коронавируса фактор

30 марта министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал группы населения, которые, помимо пенсионеров, больше всего подвержены заражению коронавирусом.
Lenta.ru 10:49
Транспорт

Автор закона исключил штрафы за поездку вдвоем в одной машине в Москве

За передвижение по Москве на личных автомобилях более одного человека в одной машине никаких штрафов не предусмотрено, заявил «Интерфаксу» депутат Мосгордумы Кирилл Щитов, внесший в столичный парламент проект поправок в городской кодекс об административных правонарушениях.
РБК 10:49
Общество

В Подмосковье ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции

В Московской области вслед за столицей ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции.
НТВ 07:03
Экономика

Набиуллина оценила последствия от нерабочих дней для экономики России

Руководитель Центробанка России Эльвира Набиуллина в пятницу, 3 апреля, во время онлайн-конференции рассказала, как режим нерабочих дней скажется на экономике страны.
Известия 07:50
Политика

Зеленский подписал указ об оказании помощи Италии

Киев, 3 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Гуманитарная помощь будет оказана Италии Украиной, сообщили 3 апреля в пресс-службе украинского президента.
REGNUM 10:42
Политика

Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов

«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Коммерсантъ 04:38
Происшествия

Житель Казани за нарушение самоизоляции оштрафован на 15 тыс. рублей

Житель Казани за нарушение самоизоляции оштрафован на 15 тыс. рублей.
Республика Татарстан 10:12
Политика

В МИД оценили возможность визита польской делегации в Катынь

РИА Новости вчера в 08:50
Общество

Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса

Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
РИА Новости 09:25
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
Ведомости 09:14
Происшествия

В Коми умерли двое пациентов с коронавирусом

Коммерсантъ 11:03
Авто

В Европе продается Lada Vesta за 60 тысяч евро

Автомобиль находится в рабочем состоянии, а силовой агрегат обладает ещё остаточным ресурсом в 3000 км (турбодвигатель Oreca следует перебирать через каждые 6 тыс. км). За 60 000 евро предлагают лишь саму машину – примерно столько же стоят авто с пробегом класса TCR.
CarsWeek.ru вчера в 09:16
Общество

Россия приостанавливает все вывозные рейсы

Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний.
BFM.ru 09:19
Общество

Собянин объяснил отказ от введения пропусков «корректным поведением»

В Москве планировали ввести жесткий карантин с пропускным режимом, однако ситуация изменилась, поскольку москвичи «ведут себя корректно».
РБК 08:43
Здоровье

Врачи в Петербурге заявили о невозможности работать без защиты от вируса

Врачи Городской Покровской больницы в Санкт-Петербурге, которую решили перепрофилировать под прием пациентов с пневмонией, заявили о невозможности нормальной работы без соответствующих средств индивидуальной защиты.
РБК 10:00
Авто

Новый Land Rover Defender проходит тесты в России

Новый Defender получил архитектуру D7x от Land Rover, построенную на базе лёгкой алюминиевой монококовой конструкции, имеющей усиленные подрамники и полностью независимую подвеску.
Somanyhorses 03:37
Шоу-бизнес

Татьяна Тарасова показала архивное свадебное фото

На свадебном снимке Тарасова запечатлена вместе со своим третьим мужем, музыкантом Владимиром Крайневым.
RuNews24.ru 01:55
Общество

Волгоградцам в режиме самоизоляции разрешили ездить на дачу на авто

Жителям Волгоградской области разрешили ездить на дачу на такси или личном на транспорте во время режима самоизоляции, сообщает в пятницу пресс-служба администрации региона.
РИА Новости 10:43
Общество

Меган Маркл придется обеспечивать принца Гарри

Меган Маркл придется обеспечивать безработного принца Гарри.
Вечерняя Москва 03:48
Общество

Названа дата начала дистанционного обучения в российских школах

Российские школы и колледжи начнут дистанционное обучение с 6 апреля.
Lenta.ru 05:23
Армия и оружие

Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами

Первый самолет Ил-76 ВКС РФ с медицинским оборудованием и специалистами вылетел в Сербию с подмосковного аэродрома Чкаловский.
BFM.ru 06:07
Здоровье

В Москве онкобольным разрешили ездить в больницы

«Люди, имеющие онкологические заболевания, продолжат получать медицинскую помощь, для них введен особый режим изоляции»,— говорится в сообщении.
Коммерсантъ 10:51
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 08:48
Гаджеты

Xiaomi готовится представить бюджетный смарт-телевизор Large Mi TV

Актуальные Новости 07:20
Общество

Банк России разрешил оформлять ОСАГО без диагностических карт

Банк России разрешил выдачу полисов ОСАГО без диагностических карт с оформлением после снятия ограничений из-за коронавируса.
Известия 07:52
Политика

Глава Башкирии Хабиров: режим самоизоляции могут демократизировать

Режим самоизоляции в Башкирии могут демократизировать, заявил глава региона Радий Хабиров.
iReactor 04:03
Космос

Раскрыто происхождение огромных резервуаров воды на Марсе

Исследование ученых Университета Аризоны показало, что огромные резервуары воды на Марсе появились из двух разных источников.
Lenta.ru 01 апреля в 02:04
Общество

На Среднем Урале продлят режим самоизоляции по коронавирусу

«Что касается ограничительных мер: мы их продлим до 20 апреля», — уточнил Креков. Решение принял губернатор региона Евгений Куйвашев.
REGNUM 10:33
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