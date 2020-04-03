Коронавирус

Говорит МоскваГоворит МоскваВ Москве три пациента с коронавирусом нарушили режим самоизоляции

По всем фактам составили протоколы. Нарушителей оштрафовали на 4 тысячи рублей.
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с чего всё началось

В Москве три пациента с коронавирусом нарушили режим самоизоляции

Три пациента с COVID-19 нарушили режим самоизоляции в Москве, сообщил министр городского правительства Евгений Данчиков. Чиновник пояснил, что у них была легкая форма заболевания, эти граждане должны были лечиться дома и подписали соответствующее согласие.
РИА Новости09:32

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В Москве оштрафовали первых трех нарушителей режима самоизоляции

РБК11:01

В Москве три пациента с COVID-19 нарушили режим самоизоляции

ТК Звезда10:28

Троих москвичей с коронавирусом оштрафовали

Lenta.ru09:07

В Москве три пациента с коронавирусом нарушили режим самоизоляции

РИА Новости09:32

Трех пациентов с коронавирусом оштрафовали за нарушение самоизоляции в Москве

Вечерняя Москва09:25

Три пациента с COVID-19 в Москве оштрафованы за нарушение карантина

Известия09:43

Три москвича с коронавирусом нарушили самоизоляцию

Газета.Ru08:58
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 14:22, Ашберн
Общество

ВОЗ: Пик распространения коронавируса в России еще не пройден

Как пояснила Вуйнович, понять, что пик эпидемии пройден, можно будет, когда суточное число зараженных сначала перестанет расти, а затем начнет снижаться.
Российская газета 14:05
Армия и оружие

Ливан подал жалобу в ООН после ракетной атаки Израиля по САР

Власти Ливана направили жалобу в Организацию объединённых наций после очередного агрессивного выпада Израиля в сторону Сирии.
ИА Новороссия 11:15
Наука

Ученые показали трюк с Mentos и Coca-Cola на вершине горы

iReactor 11:12
Происшествия

Умар Джабраилов попал в больницу в Москве

РБК вчера в 12:55
Общество

В России за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом

Четыре пациента с коронавирусом скончались за сутки в России.
Известия 03:35
Энергетика

Российские нефтяники приготовились пойти на попятную

Представители нефтяной отрасли России приготовились сокращать добычу нефти совместно с Саудовской Аравией и другими крупнейшими производителями, чтобы вернуть цены на нефть на приемлемый и выгодный для себя уровень.
Lenta.ru 10:09
Шоу-бизнес

Бывший муж Татьяны Навки стал отцом в третий раз

Для 56-летнего Александра Жулина новорожденная девочка стала третьим ребенком.
ИА InterMedia 08:48
Происшествия

В Москве арестовали генерал-майора юстиции Краковского

Москва, 3 апреля 2020, 21:02 — REGNUM Басманный суд Москвы до 1 июня арестовал замначальника следственного департамента МВД России генерал-майора юстиции Александра Краковского, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.
REGNUM 14:02
Политика

В Кремле назвали условие сокращения режима нерабочих дней

В России могут сократить режим нерабочих дней, если угроза распространения коронавируса станет минимальной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:21
Общество

Собянин уточнил правила передвижения москвичей на автомобилях

Москвичи могут свободно передвигаться на автомобиле, но это не должно быть массовым катанием, за этим будут следить, сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 14:19
Здоровье

Россиян предупредили об опасных советах по защите от коронавируса

«Любое другое изделие не делает ни того, ни другого», — подчеркнула врач ГКБ им. В.В. Виноградова Мария Блинова.
Краснодарские известия 04:48
Хоккей

Болельщики назвали Овечкина лучшим снайпером в истории НХЛ

МИР 24 06:15
Армия и оружие

«Нептун» в Чёрном море. Украина заявила об успешных испытаниях крылатых ракет

В акватории Черного моря состоялись успешные испытания крылатых ракет «Нептун» украинского производства.
Украина.ру 04:41
Общество

Оперштаб объявил о приостановке вывозных рейсов для россиян с 4 апреля

«В целях максимальной защиты здоровья наших граждан и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории Российской Федерации, с 00:00 4 апреля 2020 года будут временно приостановлены международные авиарейсы по вывозу российских граждан на Родину», — говорится в заявлении.
Известия 13:57
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 08:45
Здоровье

Второго заболевшего коронавирусом выявили в Курганской области

Второго заболевшего коронавирусом выявил региональный оперштаб по борьбе против пандемии, 3 апреля сообщил губернатор Курганской области на своей странице «ВКонтакте».
ИА Красная Весна 14:06
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости 11:27
Игры

Вышел финальный трейлер ремейка Final Fantasy VII

Square Enix опубликовала финальный трейлер ремейка Final Fantasy VII, в котором авторы мельком показали несколько сюжетных поворотов и сцен всей игры.
Игромания.ру 02:38
Политика

Италия предупреждает: Европа может не пережить эпидемии

Идеальных решений без негативных последствий — уже нет, и потребуется довольно решительная готовность к серьезным компромиссам со стороны ведущих лидеров Евросоюза, чтобы главной жертвой эпидемии не оказался сам Евросоюз.
РИА Новости 01:00
Происшествия

В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
REGNUM 03:43
Экономика

Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада

Мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии нового коронавируса.
ТАСС 13:11
Финансы

ЦБ зафиксировал в марте снижение вкладов населения в пределах 2%

Банк России, по предварительным данным, фиксирует снижение вкладов население в пределах 2% в период с 15 по 25 марта на фоне распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС 13:12
Общество

В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Ведомости вчера в 16:59
Шоу-бизнес

У дочери Ивана Охлобыстина нашли коронавирус

24-летняя Анфиса, старшая дочь актера, сценариста Ивана Охлобыстина и актрисы Оксаны Арбузовой, заразилась коронавирусом.
Российская газета 12:19
Экономика

Елена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes

Известия 05:18
Экономика

Российский миллиардер сравнил самоизолированных с уволенными

Рыбаков рассказал, что такие массовые сокращения для России будут означать возвращение на уровень 2000-х годов по ВВП и падение доходов домохозяйств на 20-25 процентов.
Lenta.ru 13:51
Происшествия

Заразившаяся коронавирусом актриса Янина Бугрова нарушила карантин

Российская газета 10:11
Экономика

Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты

Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.
REGNUM 02:45
Экономика

Путин поручил Центробанку снизить стоимость ипотеки в России

«Рекомендовать Банку России проанализировать совместно с акционерным обществом «ДОМ.РФ» расходы заёмщиков по ипотечным жилищным кредитам, которые не входят в процентную ставку кредита, и принять меры по снижению полной стоимости таких кредитов», — говорится в сообщении.
RT на русском 11:45
Политика

Комиссар Совета Европы озабочена давлением на СМИ во время пандемии

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович глубоко озабочена ущемлениями свободы СМИ во время пандемии коронавируса.
Недвижимость.RU 06:41
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