Три пациента с COVID-19 нарушили режим самоизоляции в Москве, сообщил министр городского правительства Евгений Данчиков. Чиновник пояснил, что у них была легкая форма заболевания, эти граждане должны были лечиться дома и подписали соответствующее согласие.

с чего всё началось

По всем фактам составили протоколы. Нарушителей оштрафовали на 4 тысячи рублей.

В Москве три пациента с коронавирусом нарушили режим самоизоляции

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