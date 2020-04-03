Коронавирус
Говорит МоскваВ Москве три пациента с коронавирусом нарушили режим самоизоляции
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с чего всё началось
Три пациента с COVID-19 нарушили режим самоизоляции в Москве, сообщил министр городского правительства Евгений Данчиков. Чиновник пояснил, что у них была легкая форма заболевания, эти граждане должны были лечиться дома и подписали соответствующее согласие.РИА Новости09:32
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Общество
ВОЗ: Пик распространения коронавируса в России еще не пройден
Как пояснила Вуйнович, понять, что пик эпидемии пройден, можно будет, когда суточное число зараженных сначала перестанет расти, а затем начнет снижаться.
Армия и оружие
Ливан подал жалобу в ООН после ракетной атаки Израиля по САР
Власти Ливана направили жалобу в Организацию объединённых наций после очередного агрессивного выпада Израиля в сторону Сирии.
Происшествия
Умар Джабраилов попал в больницу в Москве
Общество
В России за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом
Четыре пациента с коронавирусом скончались за сутки в России.
Энергетика
Российские нефтяники приготовились пойти на попятную
Представители нефтяной отрасли России приготовились сокращать добычу нефти совместно с Саудовской Аравией и другими крупнейшими производителями, чтобы вернуть цены на нефть на приемлемый и выгодный для себя уровень.
Шоу-бизнес
Бывший муж Татьяны Навки стал отцом в третий раз
Для 56-летнего Александра Жулина новорожденная девочка стала третьим ребенком.
Происшествия
В Москве арестовали генерал-майора юстиции Краковского
Москва, 3 апреля 2020, 21:02 — REGNUM Басманный суд Москвы до 1 июня арестовал замначальника следственного департамента МВД России генерал-майора юстиции Александра Краковского, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения режима нерабочих дней
В России могут сократить режим нерабочих дней, если угроза распространения коронавируса станет минимальной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Общество
Собянин уточнил правила передвижения москвичей на автомобилях
Москвичи могут свободно передвигаться на автомобиле, но это не должно быть массовым катанием, за этим будут следить, сообщил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.
Здоровье
Россиян предупредили об опасных советах по защите от коронавируса
«Любое другое изделие не делает ни того, ни другого», — подчеркнула врач ГКБ им. В.В. Виноградова Мария Блинова.
Армия и оружие
«Нептун» в Чёрном море. Украина заявила об успешных испытаниях крылатых ракет
В акватории Черного моря состоялись успешные испытания крылатых ракет «Нептун» украинского производства.
Общество
Оперштаб объявил о приостановке вывозных рейсов для россиян с 4 апреля
«В целях максимальной защиты здоровья наших граждан и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории Российской Федерации, с 00:00 4 апреля 2020 года будут временно приостановлены международные авиарейсы по вывозу российских граждан на Родину», — говорится в заявлении.
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
Здоровье
Второго заболевшего коронавирусом выявили в Курганской области
Второго заболевшего коронавирусом выявил региональный оперштаб по борьбе против пандемии, 3 апреля сообщил губернатор Курганской области на своей странице «ВКонтакте».
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Игры
Вышел финальный трейлер ремейка Final Fantasy VII
Square Enix опубликовала финальный трейлер ремейка Final Fantasy VII, в котором авторы мельком показали несколько сюжетных поворотов и сцен всей игры.
Политика
Италия предупреждает: Европа может не пережить эпидемии
Идеальных решений без негативных последствий — уже нет, и потребуется довольно решительная готовность к серьезным компромиссам со стороны ведущих лидеров Евросоюза, чтобы главной жертвой эпидемии не оказался сам Евросоюз.
Происшествия
В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции
Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
Экономика
Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада
Мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии нового коронавируса.
Финансы
ЦБ зафиксировал в марте снижение вкладов населения в пределах 2%
Банк России, по предварительным данным, фиксирует снижение вкладов население в пределах 2% в период с 15 по 25 марта на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Общество
В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции
Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Шоу-бизнес
У дочери Ивана Охлобыстина нашли коронавирус
24-летняя Анфиса, старшая дочь актера, сценариста Ивана Охлобыстина и актрисы Оксаны Арбузовой, заразилась коронавирусом.
Экономика
Российский миллиардер сравнил самоизолированных с уволенными
Рыбаков рассказал, что такие массовые сокращения для России будут означать возвращение на уровень 2000-х годов по ВВП и падение доходов домохозяйств на 20-25 процентов.
Происшествия
Заразившаяся коронавирусом актриса Янина Бугрова нарушила карантин
Экономика
Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты
Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.
Экономика
Путин поручил Центробанку снизить стоимость ипотеки в России
«Рекомендовать Банку России проанализировать совместно с акционерным обществом «ДОМ.РФ» расходы заёмщиков по ипотечным жилищным кредитам, которые не входят в процентную ставку кредита, и принять меры по снижению полной стоимости таких кредитов», — говорится в сообщении.
Политика
Комиссар Совета Европы озабочена давлением на СМИ во время пандемии
Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович глубоко озабочена ущемлениями свободы СМИ во время пандемии коронавируса.