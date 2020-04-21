МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В Москве трое пациентов с COVID-19 выздоровели и выписаны из больниц после переливания плазмы, содержащей антитела на новую коронавирусную инфекцию, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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В Москве выздоровели трое пациентов после того, как им перелили плазму с антителами к COVID-19. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Москве трое пациентов выздоровели после переливания плазмы

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