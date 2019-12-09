Коронавирус

Вести.RuВести.RuВ Москве трое пациентов выздоровели после переливания плазмы

В Москве выздоровели трое пациентов после того, как им перелили плазму с антителами к COVID-19. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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В Москве три пациента выздоровели от COVID-19 после переливания плазмы

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В Москве трое пациентов с COVID выздоровели и выписаны из больниц после переливания плазмы, содержащей антитела на новую коронавирусную инфекцию, сообщила журналистам заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости01:06

Подробнее о событии

В Москве лечение коронавируса переливанием плазмы даёт положительный результат

Ёлдаш03:17

Трое пациентов с COVID-19 выписаны в Москве после переливания плазмы

RT на русском01:33

Анастасия Ракова: В Москве после переливания плазмы выздоровели от коронавируса три пациента

Агентство Москва01:06

В Москве трое пациентов с коронавирусом выздоровели после переливания плазмы

Интерфакс01:12

В Москве после переливания плазмы трое пациентов выздоровели от коронавируса

Вечерняя Москва01:11

Ракова: трое пациентов после переливания плазмы выздоровели от коронавируса

Москва 2401:10

Трое пациентов с коронавирусом выписаны после переливания плазмы в Москве

ТАСС01:33
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Экономика

ЦБ ввел новые правила наличных расчетов

Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель 03:21
14
Общество

Жители округа Нью-Йорка подали иск против ВОЗ

Дело "Клинг и др. против Всемирной Организации Здравоохранения" было подано в окружной суд США в Южном округе Нью-Йорка жителями округа Уэстчестер - Ричардом Клингом и Стивом Роткером из Нью-Рошелл и Дженнаро Пурчиа из Скерсдэйла.
Интерфакс вчера в 20:07
29
Происшествия

В Новосибирской области дома у пенсионера нашли три расчлененных тела

Полицейские в Новосибирской области задержали по подозрению в убийстве 66-летнего ранее судимого местного жителя, у которого дома нашли расчлененное тело пропавшего односельчанина и останки еще двух тел, сообщают во вторник региональные ГУ МВД и СУ СК России.
РИА Новости 02:22
5
Финансы

Курс рубля понизился на открытии торгов

Торги на Московской бирже открылись снижением рубля.
Коммерсантъ 03:05
4
Культура

Художник из Железноводска самоизолировался в картинной галерее

В Железноводске художник решил пересидеть пандемию в Пушкинской галерее, передает телеканал «МИР 24».
МИР 24 вчера в 16:15
Происшествия

В Липецкой области в аварии погибли два мотоциклиста

В результате оба мотоциклиста получили травмы несовместимые с жизнью. По данному факту проводится проверка.
Evo-rus.com 03:18
2
Экономика

Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств

О возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов, Минпромторгу сообщили семь фармацевтических компаний.
Коммерсантъ вчера в 18:42
60
Наука

В Китае предупредили о более агрессивных штаммах коронавируса

REGNUM 00:13
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Политика

Россия сняла санкции с двух украинских бизнесменов

Россия исключила из санкционного списка двух украинских бизнесменов — Андрея Киселева и Вадима Новинского.
РБК 00:52
27
Общество

Жители Владикавказа вышли на незаконный митинг против самоизоляции

РИА Новости вчера в 08:05
9,2K
Общество

Майские праздники 2020: как отдыхаем в этом году

В первой декаде мая в связи с праздниками россияне будут работать всего 3 дня; отменять праздничные выходные из-за периода самоизоляции не планируют, хотя такие предложения есть.
Сиб.фм вчера в 04:59
18
Энергетика

Цена американской нефти вернулась к положительному значению

Цена американской нефти марки WTI вернулась к положительному значению. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Lenta.ru вчера в 21:27
14
Здоровье

Новая инфекционная больница в Вороновском приняла первых пациентов

РИА Новости 00:40
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Общество

В российских городах прошли виртуальные митинги

Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов.
Коммерсантъ вчера в 16:41
4,2K
Политика

Трамп намерен приостановить иммиграцию в США

Вашингтон, 21 апреля 2020, 06:08 — REGNUM Президент США Дональд Трамп 21 апреля объявил о намерении временно приостановить иммиграцию в Соединенные Штаты в связи с пандемией нового коронавируса.
REGNUM вчера в 23:08
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Хоккей

НХЛ отклонила контракт Григоренко с «Коламбусом»

Национальная хоккейная лига (НХЛ) отклонила контракт российского нападающего Михаила Григоренко с клубом «Коламбус Блю Джекетс».
RT на русском 01:53
Общество

Силовики разгоняют протестующих во Владикавказе

Кавказский узел вчера в 11:01
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
4,6K
Футбол

Скончался 22-летний воспитанник «Локомотива» Самохвалов

Во время индивидуальной тренировки скончался 22-летний защитник "Казанки" Иннокентий Самохвалов. Причина смерти на данный момент выясняется.
Sport.ru вчера в 10:29
2
Энергетика

В России резко упали оптовые цены на бензин

Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
2K
Общество

Раскрыт единственный надежный способ борьбы с пандемией

Ученые раскрыли, что единственным способом побороть пандемию COVID-19 может стать только массовая вакцинация, поскольку у переболевших коронавирусом не возникает надежный иммунитет.
Lenta.ru вчера в 23:33
10
Общество

Безработные ямальцы получат максимальное пособие

Жители Ямала получат максимальное пособие по безработице. Это относится к тем, кто потерял источник дохода начиная с марта.
ГТРК Ямал вчера в 10:01
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Происшествия

В Крыму ребёнок заразился коронавирусом

В Крыму за истекшие сутки выявлен ещё один заболевший коронавирусом — 11-летний ребёнок.
Крым 24 03:06
1
Общество

Во Владимирской области выявлено ещё 34 случая заражения коронавирусом

Владимир, 20 апреля 2020, 11:59 — REGNUM Во Владимирской области 20 апреля подтверждено 34 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба.
REGNUM вчера в 04:59
338
Происшествия

Число зараженных коронавирусом в Бурятии выросло до 153

Количество выявленных больных с коронавирусом в Бурятии за сутки выросло на 28 человек и достигло 153.
Известия вчера в 23:18
111
Армия и оружие

Белорусские власти отказались отменить парад 9 мая

Парад на День Победы в Москве 9 мая отменён решением президента Владимира Путина.
REGNUM вчера в 08:29
89
Общество

Скабеева призвала пугать россиян для борьбы с коронавирусом

Скабеева отметила, что именно рассказы об отрицательной статистике лучше способствуют соблюдению самоизоляции гражданами, чем сообщения об успехах в борьбе с заболеванием.
Lenta.ru 01:32
82
Общество

Госдума приняла законопроект о цифровизации населения

Во время пандемии коронавируса Госдума РФ практически незаметно 17 апреля приняла во втором чтении правительственный законопроект "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ", включающий в себя всю полную информацию о каждом гражданине страны - от рождения до смерти.
Аргументы недели вчера в 11:08
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Хоккей

Александр Овечкин ответил на вопрос о завершении карьеры

В одном из последних интервью нападающий Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин рассказал журналистам о своей спортивной карьере.
Актуальные Новости 03:04
Энергетика

Трамп решил пополнить стратегический нефтяной резерв США

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что намерен пополнить стратегический резерв страны 75 миллионами баррелей нефти в условиях беспрецедентного падения цен на WTI.
Вести.Ru 00:05
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