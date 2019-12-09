Коронавирус
Вести.RuВ Москве трое пациентов выздоровели после переливания плазмы
В Москве выздоровели трое пациентов после того, как им перелили плазму с антителами к COVID-19. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В Москве трое пациентов с COVID выздоровели и выписаны из больниц после переливания плазмы, содержащей антитела на новую коронавирусную инфекцию, сообщила журналистам заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.РИА Новости01:06
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Экономика
ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель 03:21
Общество
Жители округа Нью-Йорка подали иск против ВОЗ
Дело "Клинг и др. против Всемирной Организации Здравоохранения" было подано в окружной суд США в Южном округе Нью-Йорка жителями округа Уэстчестер - Ричардом Клингом и Стивом Роткером из Нью-Рошелл и Дженнаро Пурчиа из Скерсдэйла.
Интерфакс вчера в 20:07
Происшествия
В Новосибирской области дома у пенсионера нашли три расчлененных тела
Полицейские в Новосибирской области задержали по подозрению в убийстве 66-летнего ранее судимого местного жителя, у которого дома нашли расчлененное тело пропавшего односельчанина и останки еще двух тел, сообщают во вторник региональные ГУ МВД и СУ СК России.
РИА Новости 02:22
Финансы
Курс рубля понизился на открытии торгов
Торги на Московской бирже открылись снижением рубля.
Коммерсантъ 03:05
Культура
Художник из Железноводска самоизолировался в картинной галерее
В Железноводске художник решил пересидеть пандемию в Пушкинской галерее, передает телеканал «МИР 24».
МИР 24 вчера в 16:15
Происшествия
В Липецкой области в аварии погибли два мотоциклиста
В результате оба мотоциклиста получили травмы несовместимые с жизнью. По данному факту проводится проверка.
Evo-rus.com 03:18
Экономика
Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств
О возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов, Минпромторгу сообщили семь фармацевтических компаний.
Коммерсантъ вчера в 18:42
Политика
Россия сняла санкции с двух украинских бизнесменов
Россия исключила из санкционного списка двух украинских бизнесменов — Андрея Киселева и Вадима Новинского.
РБК 00:52
Общество
Жители Владикавказа вышли на незаконный митинг против самоизоляции
РИА Новости вчера в 08:05
Общество
Майские праздники 2020: как отдыхаем в этом году
В первой декаде мая в связи с праздниками россияне будут работать всего 3 дня; отменять праздничные выходные из-за периода самоизоляции не планируют, хотя такие предложения есть.
Сиб.фм вчера в 04:59
Энергетика
Цена американской нефти вернулась к положительному значению
Цена американской нефти марки WTI вернулась к положительному значению. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Lenta.ru вчера в 21:27
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Политика
Трамп намерен приостановить иммиграцию в США
Вашингтон, 21 апреля 2020, 06:08 — REGNUM Президент США Дональд Трамп 21 апреля объявил о намерении временно приостановить иммиграцию в Соединенные Штаты в связи с пандемией нового коронавируса.
REGNUM вчера в 23:08
Хоккей
НХЛ отклонила контракт Григоренко с «Коламбусом»
Национальная хоккейная лига (НХЛ) отклонила контракт российского нападающего Михаила Григоренко с клубом «Коламбус Блю Джекетс».
RT на русском 01:53
Общество
Силовики разгоняют протестующих во Владикавказе
Кавказский узел вчера в 11:01
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Футбол
Скончался 22-летний воспитанник «Локомотива» Самохвалов
Во время индивидуальной тренировки скончался 22-летний защитник "Казанки" Иннокентий Самохвалов. Причина смерти на данный момент выясняется.
Sport.ru вчера в 10:29
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
Общество
Раскрыт единственный надежный способ борьбы с пандемией
Ученые раскрыли, что единственным способом побороть пандемию COVID-19 может стать только массовая вакцинация, поскольку у переболевших коронавирусом не возникает надежный иммунитет.
Lenta.ru вчера в 23:33
Общество
Безработные ямальцы получат максимальное пособие
Жители Ямала получат максимальное пособие по безработице. Это относится к тем, кто потерял источник дохода начиная с марта.
ГТРК Ямал вчера в 10:01
Происшествия
В Крыму ребёнок заразился коронавирусом
В Крыму за истекшие сутки выявлен ещё один заболевший коронавирусом — 11-летний ребёнок.
Крым 24 03:06
Общество
Во Владимирской области выявлено ещё 34 случая заражения коронавирусом
Владимир, 20 апреля 2020, 11:59 — REGNUM Во Владимирской области 20 апреля подтверждено 34 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба.
REGNUM вчера в 04:59
Происшествия
Число зараженных коронавирусом в Бурятии выросло до 153
Количество выявленных больных с коронавирусом в Бурятии за сутки выросло на 28 человек и достигло 153.
Известия вчера в 23:18
Армия и оружие
Белорусские власти отказались отменить парад 9 мая
Парад на День Победы в Москве 9 мая отменён решением президента Владимира Путина.
REGNUM вчера в 08:29
Общество
Скабеева призвала пугать россиян для борьбы с коронавирусом
Скабеева отметила, что именно рассказы об отрицательной статистике лучше способствуют соблюдению самоизоляции гражданами, чем сообщения об успехах в борьбе с заболеванием.
Lenta.ru 01:32
Общество
Госдума приняла законопроект о цифровизации населения
Во время пандемии коронавируса Госдума РФ практически незаметно 17 апреля приняла во втором чтении правительственный законопроект "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ", включающий в себя всю полную информацию о каждом гражданине страны - от рождения до смерти.
Аргументы недели вчера в 11:08
Хоккей
Александр Овечкин ответил на вопрос о завершении карьеры
В одном из последних интервью нападающий Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин рассказал журналистам о своей спортивной карьере.
Актуальные Новости 03:04
Энергетика
Трамп решил пополнить стратегический нефтяной резерв США
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что намерен пополнить стратегический резерв страны 75 миллионами баррелей нефти в условиях беспрецедентного падения цен на WTI.
Вести.Ru 00:05