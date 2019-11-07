В Москве турист заплатил водителю такси за поездку в пределах города 41 тысячу рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В Москве турист заплатил за такси 41 тысячу рублей

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