Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Москве турист заплатил за такси 41 тысячу рублей

В Москве турист заплатил водителю такси за поездку в пределах города 41 тысячу рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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