Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявили коронавирус

В Москве у 31 воспитанника Нахимовского морского училища выявили коронавирус, сообщили в Минобороны. Заболевание обнаружили военные медики в рамках превентивного тестирования. Все зараженные чувствуют себя "нормально", симптомов заболевания легких у них нет. температура тела в норме.
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с чего всё началось

У 31 воспитанника Нахимовского морского училища подтвердили коронавирус

Тесты на коронавирус 31 из 155 находящихся в Москве воспитанников Нахимовского морского училища дали положительные результаты. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.
ТАСС04:55

Подробнее о событии

В Москве у 31 нахимовца нашли COVID-19

Москва 2405:24

Названо число заболевших COVID-19 кадетов Нахимовского училища

Вечерняя Москва05:44

Минобороны сообщило о заражении коронавирусом более 30 нахимовцев

РБК05:34

В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявили коронавирус

РИА Новости08:00

В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявлен коронавирус

RT на русском05:11

У 31 воспитанника Нахимовского морского училища подтвердили коронавирус

ТАСС04:55

Минобороны: Заболевшие коронавирусом нахимовцы заразились в Москве от гражданских

Фонтанка.Ру05:31
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Шоу-бизнес

Умерла заслуженная артистка РФ Евгения Уралова

ТАСС 10:08
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Политика

Путин: пик коронавируса еще не пройден

"Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему ещё очень высоки, пик ещё не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах Федерации", - сказал Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах России.
РИА Новости 09:28
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Кино

Хью Джекман может вернуться к роли Росомахи в новом фильме Marvel

RuNews24.ru вчера в 06:28
1
Общество

Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком

«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
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Культура

Коммунисты потребовали запрета сериала «Зулейха открывает глаза»

Live24 01:55
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Происшествия

Крымчанка избила полицейского за замечание о нарушении самоизоляции

35-летняя жительница Симферополя причинила телесные повреждения полицейскому, который попросил придерживаться режима самоизоляции.
Российская газета 06:38
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Энергетика

Цена нефти WTI опустилась ниже $18 за баррель впервые за 18 лет

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки WTI упала на 12%, до $17,85 за баррель по состоянию на 15:34 мск, свидетельствуют данные торгов.
РБК 08:45
8
Экономика

Глава ЦБ оценила идею раздачи денег населению

Глава регулятора отметила, что сейчас правительство РФ уже принимает меры прямой адресной поддержки, увеличивая пособия по безработице и выдавая гранты компаниям на выплаты зарплат, чтобы поддержать доходы граждан.
BFM.ru 07:11
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Транспорт

Въезд в Карелию ограничат с 22 апреля

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ об ограничении въезда в регион с 22 апреля и до отмены режима повышенной готовности.
Интерфакс 10:07
9
Футбол

Уткин объяснил свое отстранение с Первого канала во время ЧМ-2018

Известный спортивный комментатор и блогер Василий Уткин рассказал, почему его отстранили от работы на матчах ЧМ-2018.
Metaratings 09:12
1
Общество

Госдума запретила продажу алкоголя в кафе в жилых домах

Депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтении приняли законопроект, согласно которому в России запрещается продажа алкоголя в небольших кафе и барах в жилых домах.
9111.ru 05:19
4
Политика

Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу

Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК вчера в 10:05
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Политика

На Украине допускают нанесение ракетного удара по России

На Украине допустили возможность нанесения ракетного удара по России.
Деловое.ТВ 15 апреля в 02:21
5,5K
Происшествия

В Москве проверяют больницу и роддом из-за звонка о минировании

В Москве экстренные службы проверяют анонимное сообщение об угрозе взрыва в государственной клинической больнице на востоке города, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 10:26
Экономика

ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников из жилья до осени

Москва, 17 апреля 2020, 13:33 — REGNUM Банк России рекомендовал банкам и другим финансовым организациям приостановить принудительное выселение должников из помещений, на которые наложено взыскание.
REGNUM 06:33
45
Общество

В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок

МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34
2,4K
Здоровье

Россияне не верят блогерам, освещающим ситуацию с коронавирусом

Россияне не верят блогерам, освещающим ситуацию с распространением в стране новой инфекции.
КП - Тюмень 07:53
19
Кино

Режиссер «Заражения» займется восстановлением кинопроизводства в США

Автор фильма-катастрофы «Заражение» Стивен Содерберг возглавил комитет Гильдии режиссеров США по восстановлению кинопроизводства в стране, пишет издание Variety со ссылкой на заявление организации.
Rambler News Service 06:56
1
Здоровье

Число бессимптомных случаев коронавируса в РФ увеличилось до 50%

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о росте числа людей, болеющих коронавирусом бессимптомно.
Интерфакс 07:41
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Политика

Совфед одобрил перенос даты окончания Второй мировой войны

Совет Федерации на пленарном заседании в пятницу большинством голосов поддержал закон о переносе дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.
Российская газета 09:40
73
Общество

Пожилым петербуржцам медики будут звонить и писать в WhatsApp

Ранее "ДП" писал о том, что Роспотребнадзор поручил комитету по социальной политике совместно с районными администрациями Петербурга обеспечить учёт и еженедельное медицинское наблюдение на дому для всех граждан старше 65 лет и инвалидов.
DP.RU 09:08
5
Фигурное катание

Загитова показала фотографию с фотосессии для Cosmopolitan

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова разместила в Stories на своей странице в Instagram фотографию, сделанную в ходе фотосессии, которую провели в Cosmopolitan Russia.
Вестник Кавказа 02:36
Здоровье

Инфекционист заявил, что пик коронавируса в России настанет летом

Пик заболевания коронавирусной инфекцией наступит в России через полтора-два месяца, считает доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
Мойка78 вчера в 15:02
3,9K
Экономика

Банк «Россия» скупил часть долгов авиакомпании Utair

Банк «Россия», один из крупнейших кредиторов авиакомпании Utair, скупил часть ее долгов у других банков, сообщили РБК три источника, близких к участникам переговоров о реструктуризации долгов авиакомпании.
РБК 10:31
Общество

В Саратовской области вводится пропускной режим

В Саратовской области с понедельника введут пропускной режим.
Регион 64 вчера в 11:20
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Политика

Россия рассказала о готовности помочь Украине в Чернобыле

Ранее дождливая погода помогла остановить распространение огня на территории зоны отчуждения в Чернобыле, с которым спасатели боролись почти две недели с начала апреля.
Lenta.ru 09:24
19
Происшествия

Суд Москвы отказался госпитализировать в психбольницу пенсионерку, которую накануне задержали за поход в магазин

Эхо Москвы 06:32
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Здоровье

Минниханов доложил Путину о ситуации с коронавирусом в Татарстане

Минниханов сообщил, что все больницы Татарстана обеспечены необходимым оборудованием, лекарственными препаратами и средствами индивидуальной защиты.
Inkazan 09:59
2
Общество

Поездки на дачи могут разрешить жителям Ростовской области

Несколько человек подключены к аппаратам ИВЛ. Стало известно, что коронавирус распространился по 27 территориям Ростовской области.
Rostov gazeta 05:10
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Экономика

Минэнерго сформировало перечень системообразующих организаций ТЭК

Минэнерго сформировало перечень системообразующих организаций российской экономики в части ТЭК.
Finam.Ru 09:09
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