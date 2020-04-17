Тесты на коронавирус 31 из 155 находящихся в Москве воспитанников Нахимовского морского училища дали положительные результаты. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

с чего всё началось

В Москве у 31 воспитанника Нахимовского морского училища выявили коронавирус, сообщили в Минобороны. Заболевание обнаружили военные медики в рамках превентивного тестирования. Все зараженные чувствуют себя "нормально", симптомов заболевания легких у них нет. температура тела в норме.

В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявили коронавирус

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