Коронавирус
РИА НовостиВ Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявили коронавирус
В Москве у 31 воспитанника Нахимовского морского училища выявили коронавирус, сообщили в Минобороны. Заболевание обнаружили военные медики в рамках превентивного тестирования. Все зараженные чувствуют себя "нормально", симптомов заболевания легких у них нет. температура тела в норме.
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Тесты на коронавирус 31 из 155 находящихся в Москве воспитанников Нахимовского морского училища дали положительные результаты. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.ТАСС04:55
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Кабмин установил максимальные размеры выплат по безработице
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, установив максимальные размеры выплат по безработице в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета 08:46
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Власти Кубани продлили режим карантина до 30 апреля
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим карантина в регионе до 30 апреля, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:11
Политика
Путин: Пик коронавируса еще не пройден
Нужна стопроцентная готовность, заявил президент Владимир Путин на видеоконференции, открывая инфекционные больницы в дистанционном режиме.
Российская газета 09:20
Общество
Роспотребнадзор назвал плавным прирост случаев коронавируса в России
В России пока сохраняется «очень плавный» прирост заразившихся коронавирусом, заявила на брифинге глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Lenta.ru 08:36
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Российская газета вчера в 08:11
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Общество
В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок
РИА Новости 06:34
Общество
Медведев допустил ужесточение мер из-за коронавируса
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РБК 08:11
Общество
ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр
ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 14:23
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
Здоровье
Инфекционист заявил, что пик коронавируса в России настанет летом
Пик заболевания коронавирусной инфекцией наступит в России через полтора-два месяца, считает доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
Мойка78 вчера в 15:02
Экономика
Путин предложил выдать малому и среднему бизнесу деньги на зарплаты
Президент России Владимир Путин выступил с инициативой предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса в отраслях, пострадавших от коронавируса, средства на выплату зарплат сотрудникам.
RT на русском 15 апреля в 09:43
Транспорт
В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима
Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
Lenta.ru вчера в 14:31
Общество
Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные
Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости 07:59
Общество
В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности
Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК вчера в 12:08
Политика
Депутаты Москвы и Петербурга попросили власти выплатить всему населению по 25 тыс. руб
Группа депутатов разных уровней из Москвы и Петербурга направила открытое обращение президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением начать выплаты для всех граждан на период пандемии коронавируса, сообщил "Интерфаксу" депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов.
Интерфакс 08:30
Религия
Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля
В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
Кино
Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru вчера в 07:15
Политика
Совфед одобрил закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о переносе со 2 на 3 сентября дня воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны.
ТАСС 08:57
Политика
Путин провёл разговор с Макроном
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном.
RT на русском 08:08
Общество
Заместитель Собянина спрогнозировала пик пандемии в городе
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик пандемии коронавируса в столице придется на ближайшие 2-3 недели.
Газета.Ru 04:49
Шоу-бизнес
Умерла звезда советского кино Евгения Уралова
На 80-м году жизни скончалась звезда советского театра и кино Евгения Уралова, сообщает Театр имени Ермоловой, где актриса трудилась с 60-х годов.
Российская газета 07:51
Общество
Роспотребнадзор назвал способы приблизить окончание самоизоляции
Роспотребнадзор в пятницу, 17 апреля, дал рекомендации, позволяющие как можно скорее завершить карантин.
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Шоу-бизнес
Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру
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Происшествия
Крымчанка избила полицейского за замечание о нарушении самоизоляции
Как сообщил сегодня на заседании оперативного штаба по противодействию коронавируса замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин, за минувшие сутки правоохранители оформили более 300 протоколов в отношении крымчан, нарушивших режим самоизоляции.
Российская газета 06:38
Экономика
Центробанк оценил идею «вертолетной» раздачи денег россиянам
Как заявила чиновница, моратория на снятие банковских вкладов также можно не ожидать - с ликвидностью банковской системы проблем нет.
Южный Федеральный 08:10
Общество
В одном из регионов России режим самоизоляции продлили до лета
Первым регионом, где режим самоизоляции решено продлить до конца мая, стала Башкирия.
The Penza Post вчера в 09:33
Политика
Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу
Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК вчера в 10:05
Политика
Путин объявил о решении перенести парад Победы
Новые Ведомости 04:08