Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявили коронавирус

В Москве у 31 воспитанника Нахимовского морского училища выявили коронавирус, сообщили в Минобороны. Заболевание обнаружили военные медики в рамках превентивного тестирования. Все зараженные чувствуют себя "нормально", симптомов заболевания легких у них нет. температура тела в норме.
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с чего всё началось

У 31 воспитанника Нахимовского морского училища подтвердили коронавирус

Тесты на коронавирус 31 из 155 находящихся в Москве воспитанников Нахимовского морского училища дали положительные результаты. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.
ТАСС04:55

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В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявили коронавирус

РИА Новости08:00

Названо число заболевших COVID-19 кадетов Нахимовского училища

Вечерняя Москва05:44

Минобороны: Заболевшие коронавирусом нахимовцы заразились в Москве от гражданских

Фонтанка.Ру05:31

В Москве у 31 нахимовца нашли COVID-19

Москва 2405:24

В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявлен коронавирус

RT на русском05:11

У 31 воспитанника Нахимовского морского училища подтвердили коронавирус

ТАСС04:55

Минобороны сообщило о заражении коронавирусом более 30 нахимовцев

РБК05:34
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 09:29, Ашберн
Общество

Кабмин установил максимальные размеры выплат по безработице

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, установив максимальные размеры выплат по безработице в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета 08:46
222
Общество

Власти Кубани продлили режим карантина до 30 апреля

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим карантина в регионе до 30 апреля, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:11
513
Политика

Путин: Пик коронавируса еще не пройден

Нужна стопроцентная готовность, заявил президент Владимир Путин на видеоконференции, открывая инфекционные больницы в дистанционном режиме.
Российская газета 09:20
22
Общество

Роспотребнадзор назвал плавным прирост случаев коронавируса в России

В России пока сохраняется «очень плавный» прирост заразившихся коронавирусом, заявила на брифинге глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Lenta.ru 08:36
299
Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Российская газета вчера в 08:11
675
Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
429
Общество

В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок

РИА Новости 06:34
2,3K
Общество

Медведев допустил ужесточение мер из-за коронавируса

Из-за тревожного развития ситуации с коронавирусом в России могут быть введены более жесткие ограничения, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью «РИА Новости».
РБК 08:11
949
Общество

ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр

ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 14:23
2,1K
Наука

Установлена температура гибели коронавируса

Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
1,4K
Здоровье

Инфекционист заявил, что пик коронавируса в России настанет летом

Пик заболевания коронавирусной инфекцией наступит в России через полтора-два месяца, считает доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
Мойка78 вчера в 15:02
3,9K
Экономика

Путин предложил выдать малому и среднему бизнесу деньги на зарплаты

Президент России Владимир Путин выступил с инициативой предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса в отраслях, пострадавших от коронавируса, средства на выплату зарплат сотрудникам.
RT на русском 15 апреля в 09:43
4K
Транспорт

В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима

Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
Lenta.ru вчера в 14:31
674
Общество

Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные

Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости 07:59
554
Шоу-бизнес

Садальский раскрыл правду о съемках шоу «Секрет на миллион»

ФАН 04:49
9
Общество

В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности

Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК вчера в 12:08
441
Политика

Депутаты Москвы и Петербурга попросили власти выплатить всему населению по 25 тыс. руб

Группа депутатов разных уровней из Москвы и Петербурга направила открытое обращение президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением начать выплаты для всех граждан на период пандемии коронавируса, сообщил "Интерфаксу" депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов.
Интерфакс 08:30
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Религия

Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля

В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
29
Кино

Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru вчера в 07:15
3,1K
Политика

Совфед одобрил закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о переносе со 2 на 3 сентября дня воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны.
ТАСС 08:57
7
Политика

Путин провёл разговор с Макроном

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном.
RT на русском 08:08
17
Общество

Заместитель Собянина спрогнозировала пик пандемии в городе

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик пандемии коронавируса в столице придется на ближайшие 2-3 недели.
Газета.Ru 04:49
1,3K
Шоу-бизнес

Умерла звезда советского кино Евгения Уралова

На 80-м году жизни скончалась звезда советского театра и кино Евгения Уралова, сообщает Театр имени Ермоловой, где актриса трудилась с 60-х годов.
Российская газета 07:51
2
Общество

Роспотребнадзор назвал способы приблизить окончание самоизоляции

Роспотребнадзор в пятницу, 17 апреля, дал рекомендации, позволяющие как можно скорее завершить карантин.
Известия 00:23
366
Шоу-бизнес

Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру

Gazeta.SPb вчера в 18:01
26
Происшествия

Крымчанка избила полицейского за замечание о нарушении самоизоляции

Как сообщил сегодня на заседании оперативного штаба по противодействию коронавируса замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин, за минувшие сутки правоохранители оформили более 300 протоколов в отношении крымчан, нарушивших режим самоизоляции.
Российская газета 06:38
102
Экономика

Центробанк оценил идею «вертолетной» раздачи денег россиянам

Как заявила чиновница, моратория на снятие банковских вкладов также можно не ожидать - с ликвидностью банковской системы проблем нет.
Южный Федеральный 08:10
811
Общество

В одном из регионов России режим самоизоляции продлили до лета

Первым регионом, где режим самоизоляции решено продлить до конца мая, стала Башкирия.
The Penza Post вчера в 09:33
1,8K
Политика

Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу

Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК вчера в 10:05
95
Политика

Путин объявил о решении перенести парад Победы

Новые Ведомости 04:08
2,7K
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