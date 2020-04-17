В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявлен коронавирус
В Москве у 31 из 155 воспитанников Нахимовского морского училища обнаружен коронавирус, сообщает Минобороны России. Отмечается, что состояние всех инфицированных — нормальное. В настоящее время все заболевшие нахимовцы переведены в один из санаториев Минобороны на карантин.В источнике
С чего всё начиналось
Тесты на коронавирус 31 из 155 находящихся в Москве воспитанников Нахимовского морского училища дали положительные результаты. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.