В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявлен коронавирус

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В Москве у 31 из 155 воспитанников Нахимовского морского училища обнаружен коронавирус, сообщает Минобороны России. Отмечается, что состояние всех инфицированных — нормальное. В настоящее время все заболевшие нахимовцы переведены в один из санаториев Минобороны на карантин.