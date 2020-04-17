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В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявлен коронавирус
КП - Мурманск
  • Военное дело0:41
  • Известия0:25
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В Москве у 31 из 155 воспитанников Нахимовского морского училища обнаружен коронавирус, сообщает Минобороны России. Отмечается, что состояние всех инфицированных — нормальное. В настоящее время все заболевшие нахимовцы переведены в один из санаториев Минобороны на карантин.В источнике
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С чего всё начиналось
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У 31 воспитанника Нахимовского морского училища подтвердили коронавирус

Тесты на коронавирус 31 из 155 находящихся в Москве воспитанников Нахимовского морского училища дали положительные результаты. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.
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