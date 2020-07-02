Он подчеркнул, что "все московские музеи, вне зависимости от ведомственной принадлежности, должны выполнять требования и предписания Роспотребнадзора и приказы департамента культуры Москвы по восстановлению работы". Во главу угла поставлена безопасность сотрудников и посетителей.

с чего всё началось

Сегодня внимание привлек один случай, когда из 45 сотрудников музея у четырех человек тесты внезапно выявили антитела, хотя они ранее не болели и не имели никаких симптомов. Сейчас все они дома, проведено их новое тестирование, ожидаются результаты.

В Москве у четырех сотрудников музеев выявили антитела к коронавирусу

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