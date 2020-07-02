Коронавирус
РИА НовостиВ Москве у четырех сотрудников музеев выявили антитела к коронавирусу
Сегодня внимание привлек один случай, когда из 45 сотрудников музея у четырех человек тесты внезапно выявили антитела, хотя они ранее не болели и не имели никаких симптомов. Сейчас все они дома, проведено их новое тестирование, ожидаются результаты.
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с чего всё началось
Он подчеркнул, что "все московские музеи, вне зависимости от ведомственной принадлежности, должны выполнять требования и предписания Роспотребнадзора и приказы департамента культуры Москвы по восстановлению работы". Во главу угла поставлена безопасность сотрудников и посетителей.Интерфаксвчера в 07:45
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В нескольких музеях Москвы после открытия произошли локальные вспышки коронавируса
Интерфаксвчера в 06:51
Вспышки коронавируса после начала работы произошли в нескольких музеях Москвы
Фонтанка.Рувчера в 08:27
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Общество
В Минобороны рассказали о самочувствии участников испытаний вакцины
Добровольцы, которые принимают участие в испытаниях вакцины от коронавируса, по прошествии двух недель чувствуют себя хорошо.
RT на русском вчера в 23:34
Здоровье
В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком
В общей сложности в России в 2019 году было впервые выявлено 640,4 тыс. случаев злокачественных новообразований, что больше уровня 2018 года на 2,5% (было 624,7 тыс.).
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Кравчук выразил надежду на помощь России в восстановлении Донбасса
На Украине надеются, что Россия поможет с восстановлением Донбасса после того, как Киев вернет контроль над этими территориями.
РБК вчера в 22:51
Политика
Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью
Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости вчера в 15:40
Политика
Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском вчера в 09:03
Общество
Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум
Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей.
Известия вчера в 18:14
Общество
В Минобрнауки заявили о праве вузов перенести начало учебного года
Если в регионе к сентябрю не стабилизируется ситуация с коронавирусом, то российские вузы могут самостоятельно перенести начало учебного года на срок до двух месяцев, пока ситуация с распространением инфекции не нормализуется.
Газета.Ru вчера в 10:26
Футбол
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После выхода «Ротора» в Российскую премьер-лигу, болельщиков интересует, сколько могут стоить билеты на матчи с участием любимой команды.
НовостиВолгограда.ру вчера в 08:05
Футбол
Хави возглавит «Барселону» по окончании сезона
В свою очередь, нынешний главный тренер сине-гранатовых Кике Сетьен может быть уволен после матча с «Вильярреалом», если «Барселона» не возьмет в предстоящей игре три очка.
ODDS.ru 00:34
Авто
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Как рассказал ведущий аналитик "Авто.ру" Алексей Муханов, по итогам июня средняя цена пятилетнего автомобиля выросла на 3%, а трёхлетнего — на 2% относительно мая.
Life.ru вчера в 23:28
Игры
Опубликован трейлер игры Crysis Remastered
Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта.
Piter.tv 01 июля в 07:21
Путешествия
Италия стала самым желанным направлением для путешествия за рубеж
Турпром Италия стала самым желанным направлением у россиян для отдыха за рубежом.
РЕН ТВ 01:11
Политика
Путин поздравил Назарбаева с 80-летием
В пресс-службе первого президента республики сообщили, что Владимир Путин записал специальное видеопоздравление в связи с 80-летием Нурсултана Назарбаева.
Моя Москва.онлайн вчера в 23:38
Политика
Лукашенко призвал проявить «человеческое отношение» к Белоруссии
Ранее французский МИД обратился с заявлением к Минску, призвав отпустить задержанных, претендующих на пост президента Белоруссии и обеспечить свободу выражения на манифестациях.
Политика Сегодня вчера в 15:39
Происшествия
В Приморье осужден напавший на пограничников рыбак из КНДР
Находка, Приморский край, 3 июля 2020, 08:27 — REGNUM Рассмотрение дела в отношении третьего северокорейского моряка, который напал на сотрудников пограничной службы России, отложено городским судом Находки.
REGNUM 01:27
Футбол
Сане перешел из «Манчестер Сити» в «Баварию»
ProstoProSport вчера в 15:59
Общество
Жена президента Татарстана за год заработала 481 млн рублей
Жена президента Татарстана Гульсина Минниханова увеличила свой доход за прошлый год втрое — до 480,85 млн руб. По данным kartoteka.ru, госпожа Минниханова владеет 51% ООО "Лучано", которое управляет спа-комплексом Luciano в центре Казани, на улице Островского.
Коммерсантъ вчера в 13:13
Здоровье
На Украине выросло число заболевших коронавирусом
Во вторник вновь выросло количество больных коронавирусом на Украине. 30 июня зафиксировано 706 новых случаев.
Московский Комсомолец 30 июня в 04:28
Общество
Японец выловил рыбу, похожую на существ из фильма «Аватар»
Пользователи решили, что животное похоже на персонажа из фильма «Аватар». Также многие уверены, что это фотошоп.
Телеканал 360° вчера в 09:17
Политика
Большинство петербуржцев проголосовали против поправок на 29 участках
На 29 участках в Петербурге большинство избирателей проголосовали против поправок в Конституцию.
МР7.ру вчера в 12:54
Общество
Каким категориям пенсионеров с 1 июля добавили до 3500 рублей
Стало известно, какие категории российских пенсионеров получат прибавку от государства с 1 июля.
ToDay News Ufa вчера в 12:29
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В Кузбассе за сутки выявлены 67 случаев коронавируса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
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Сергей Безруков обнародовал архивные фото со съемок сериала «Бригада»
Актер Сергей Безруков показал поклонникам архивные фото со съемок культового сериала «Бригада».
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Происшествия
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Для принятия закона требовался 41 депутатский голос. В итоге в пользу однополых партнерств проголосовало 42 народных избранника.
Кавказ Пост вчера в 03:05
Политика
В МИД РФ оценили вышедшую в Малайзии книгу о катастрофе рейса MH17
Москва, 3 июля 2020, 08:41 — REGNUM Вышедшая к конце мая в Малайзии книга о трагедии малайзийского Boeing MH17, который потерпел крушение в небе над Донбассом в июле 2014 года, говорит о том, что «малайзийцы стремятся сами сформировать мнение» о случившейся катастрофе.
REGNUM 01:41
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в скором времени россиян ждет новая мера господдержки, затрагивающая около 1,5 миллиона человек.
Live24 вчера в 12:15
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Россиянам назвали самые опасные продукты в магазинах
Ранее врач-диетолог консультативно-диагностического центра «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ Тамара Прунцева назвала продукты, провоцирующие преждевременное старение.
Lenta.ru вчера в 02:51
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Карпович впервые ответила на угрозы из-за романа с Павлом Прилучным
34-летняя звезда ситкома «Папины дочки» Мирослава Карпович впервые прокомментировала волну хейта, которая обрушилась на неё от поклонников Агаты Муцениеце.
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