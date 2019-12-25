Происшествия

ИзвестияИзвестияВ Москве у писателя-фантаста обнаружили склад оружия

В Москве у писателя-фантаста Александра Конторовича обнаружили предметы, похожие на боевые гранаты. Об этом 25 декабря сообщает РЕН ТВ.
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с чего всё началось

У писателя-фантаста нашли целый склад оружия в Москве

У писателя-фантаста Александра Конторовича обнаружили целый арсенал оружия. С обысками в его дом на Мосфильмовской улице Москвы правоохранители нагрянули 24 декабря.
РЕН ТВвчера в 14:16

Подробнее о событии

У российского писателя обнаружили оружейный склад

Ридус01:56

В Москве у писателя-фантаста нашли восемь гранат, сообщил источник

РИА Новостивчера в 14:48

Восемь гранат нашли в столичной квартире у писателя-фантаста

Вечерняя Москвавчера в 15:26

В Москве у писателя-фантаста обнаружили склад оружия

Известиявчера в 15:26

В Москве в квартире писателя-фантаста нашли восемь гранат

Российская газетавчера в 15:08

В Москве у писателя-фантаста нашли похожую на гранаты пиротехнику

Коммерсантъвчера в 16:19

Найденные у писателя-фантаста «боеприпасы» оказались пиротехникой

РЕН ТВвчера в 15:01
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Гаджеты

Названы распространенные ошибки при зарядке гаджетов

Издание отметило, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены «старению» из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы.
REGNUM 01:36
Экономика

Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года

За прошедший год пять самых удачливых участников российского рейтинга Forbes прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд, сообщило издание.
Коммерсантъ 00:36
Экономика

Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут

Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».
REGNUM вчера в 19:58
Общество

Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
RT на русском вчера в 08:16
Общество

Россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне

Основное нововведение касается того, что россияне смогут получить свидетельство о регистрации транспортного средства и его номер прямо в автосалоне.
Известия вчера в 23:50
Происшествия

Российский курсант задержал в метро женщину с ножом

Курсант университета МВД России задержал женщину, которая устроила поножовщину в московском метро.
Lenta.ru 00:33
Происшествия

Два человека погибли при провале «КамАЗа» под лед в Якутии

Мужчина и женщина погибли в результате провала "КамАЗа" под лед на реке Лена в Якутии 25 декабря.
ТАСС 02:33
Общество

Бывший муж принцессы Норвегии покончил с собой

Тёплые слова в адрес Бена выразили также наследный принц Хокон и наследная принцесса, премьер-министр страны и другие известные люди.
Life.ru вчера в 17:10
Здоровье

Игорь Руденя проверил готовность новой детской поликлиники в Твери

Губернатор Тверской области Игорь Руденя проверил готовность к открытию новой детской поликлиники в микрорайоне «Южный» в Твери.
АиФ Тверь вчера в 12:25
Происшествия

Число пострадавших при ЧП с Ми-8 в Красноярском крае достигло шести

Шесть человек пострадали при жесткой посадке вертолета Ми-8 в Эвенкийском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в минздраве края.
РИА Новости вчера в 02:14
Общество

Путин и Медведев поздравили Боярского с юбилеем

ТАСС 02:18
Общество

Мединский подтвердил отставку главы «Роскино» Екатерины Мцитуридзе

РБК 00:31
Политика

Путин отправил в отставку замглавы МВД по Краснодарскому краю

Среди прочих лиц, указанных в документе, от занимаемой должности освобожден заместитель начальника ГУ МВД по Краснодарскому краю — начальник тыла, генерал-майор Вячеслав Болгов.
РБК Краснодар вчера в 10:32
Футбол

Кавани согласовал с «Атлетико» контракт на 12 млн евро в год

Sports.ru вчера в 12:48
Политика

Лавров допустил мир на Донбассе при Зеленском

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у него все еще есть надежды на урегулирование конфликта на Донбассе во время президентского срока украинского лидера Владимира Зеленского.
Московский Комсомолец 02:33
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк встретит Новый год в клинике

Со ссылкой на анонимный источник в окружении артистки, СМИ сообщают, что родные Заворотнюк хотели забрать ее на Новый год, но не получили одобрения от медиков.
Петербургский дневник 23 декабря в 08:26
Общество

Первый поезд из Москвы прибыл в Крым

Вчера, 25 декабря, в Севастополь прибыл первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга.
Коммерсантъ 01:24
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал об опасности денежных купюр

В Росподтребнадзоре рассказали о риске заражения гриппом через денежные купюры. Об этом сообщается на сайте организации.
РИА Новости 00:40
Политика

Экс-глава МИД Австрии упрекнула ЕС за отказ поддержать идеи Путина

В фильме "Миропорядок 2018" Путин рассказал, что идею сотрудничества России и Европы, высказанную в ходе выступления в 2001 году в бундестаге, он перенял у бывшего канцлера Германии Гельмута Коля, когда присутствовал при его разговоре с мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком.
РИА Новости вчера в 19:07
Политика

WP: В США готовят тактику информационной войны с Россией

Американское киберкомандование начало разработку тактики информационной войны против России.
Российская газета вчера в 22:38
Происшествия

В Иране разбился истребитель МиГ-29

Истребитель МиГ-29 потерпел крушение на северо-западе Ирана. Инцидент произошёл рядом со стратовулканом Себелан, сообщает агентство Tasnim.
News.ru вчера в 03:35
Происшествия

В Приморье мальчик случайно застрелил младшую сестру

В Приморье мальчик застрелил свою 4-летнюю сестру из охотничьего ружья.
Вести.Ru 01:38
Армия и оружие

Путин предложил использовать беспилотники на военной базе в Киргизии

Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы протокол, позволяющий вводить в состав объединенной российской военной базы в Киргизии подразделения беспилотных летательных аппаратов.
Взгляд.ру 02:41
Футбол

Олег Кононов рассказал об отношениях с фанатами «Спартака»

Бывший наставник «Спартака» во время встреч с фанатами клуба на улице ни разу не видел агрессии с их стороны, а слышал только лишь слова поддержки.
RuNews24.ru вчера в 11:58
Футбол

Александр Медведев встретился с болельщиками «Зенита»

В мероприятии принял участие экс-капитан команды Алексей Игонин.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 06:34
Политика

Глава СПЧ не поддержал идею сделать 31 декабря выходным

Президент России Владимир Путин заявил, что объявить 31 декабря выходным днем логично, но нужно подумать, как это сделать.
Коммерсантъ вчера в 21:41
Экономика

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Ведомости вчера в 16:54
Политика

Новак: «Северный поток – 2» будет достроен

Строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено "при любых обстоятельствах", заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 16:31
Футбол

Минспорт утвердил программу подготовки к проведению в России Евро-2020

Министерство спорта утвердило программу подготовки к проведению в России чемпионата Европы по футболу в следующем году.
ТК Звезда 01:56
Общество

Минтруд отверг инициативу банков по ликвидации схемы с обналичиванием

Министерство труда и социальной защиты не поддержало поправки в законодательство, которые готовили банки для пресечения схемы обналичивания с использованием решений комиссий по трудовым спорам (КТС).
РБК 00:00
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Конторович Александр Сергеевич
Российский писатель
Писатель-фантаст.
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