Происшествия

ИзвестияИзвестияВ Москве у писателя-фантаста обнаружили склад оружия

В Москве у писателя-фантаста Александра Конторовича обнаружили предметы, похожие на боевые гранаты. Об этом 25 декабря сообщает РЕН ТВ.
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с чего всё началось

У писателя-фантаста нашли целый склад оружия в Москве

У писателя-фантаста Александра Конторовича обнаружили целый арсенал оружия. С обысками в его дом на Мосфильмовской улице Москвы правоохранители нагрянули 24 декабря.
РЕН ТВ14:16

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В Москве у писателя-фантаста нашли похожую на гранаты пиротехнику

Коммерсантъ16:19

Восемь гранат нашли в столичной квартире у писателя-фантаста

Вечерняя Москва15:26

Найденные у писателя-фантаста «боеприпасы» оказались пиротехникой

РЕН ТВ15:01

В Москве в квартире писателя-фантаста нашли восемь гранат

Российская газета15:08

В Москве у писателя-фантаста нашли восемь гранат, сообщил источник

РИА Новости14:48

У писателя-фантаста нашли оружейный склад со взрывпакетами

Life.ru14:42

В Москве у писателя-фантаста обнаружили склад оружия

Известия15:26
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Авто

Медведев разрешил автодилерам выдавать водителям номера

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое разрешает дилерам выдавать номера в автосалонах, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на аппарат Белого дома.
РБК 19:02
Политика

США усиливают позиции в Средиземноморье для противостояния РФ и Турции

Американские законодатели, стремясь противостоять Турции и России, вкладывают средства в Средиземноморский регион.
Коммерсантъ 17:58
Экономика

В 2020 году в России вырастут тарифы ЖКХ

С 1 июля 2020 года плата за коммунальные услуги в России вырастет среднем на 4%. В дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, рассказали «Известиям» в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
Известия 18:20
Экономика

Прогноз по курсу доллара: россиян заманивают в ловушку

Несмотря на радужные прогнозы и активный рост российской национальной валюты, падения не избежать и рубль может рухнуть до 100 за доллар.
Рамблер 16:06
Политика

Россияне назвали Владимира Путина политиком года – ВЦИОМ

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал данные, согласно которым президент России Владимир Путин признан политиком года, по мнению россиян.
РЕН ТВ 17:15
Транспорт

Первый поезд из Петербурга прибыл в Севастополь

Первый пассажирский поезд, который отправился из Санкт-Петербурга в Крым 23 декабря, в среду, 25 декабря прибыл на конечную станцию следования - Севастополь.
Газета.Ru 01:33
Происшествия

Уральская школьница погибла во время игры с кошкой на диване

Газета.Ru 11:40
Политика

Глава «Транснефти» ответил на угрозы Лукашенко «забрать» две трубы

Глава «Транснефти» Николай Токарев назвал угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба» политическими.
Коммерсантъ 12:48
Общество

Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью

В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Говорит Москва 13:25
Армия и оружие

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вошел в Черное море

Как сообщает агентство «REGNUM», возвращающийся из дальнго похода ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов» прошёл черноморские проливы.
Военное дело 06:46
Политика

Сирия подаст иск против США за разграбление нефти

«Власти Сирийской Арабской Республики изучают варианты законных мер, котоыре могут быть предприняты на международном уровне, чтобы подать иск против США, потому что они воруют сирийскую нефть и нарушают суверенитет САР», — сказала Шаабан в интервью ливанскому телеканалу al-Mayadeen.
Известия 18:34
Музыка

Forbes назвал список самых богатых музыкантов десятилетия

Моссовет 01:34
Хоккей

КХЛ. «Динамо» впервые в сезоне победило ЦСКА

Вести.Ru 13:58
Общество

Рядом с Нотр-Дамом появился гигантский башенный кран

Башенный кран высотой 80 метров появился у Собора Парижской Богоматери в Париже, сообщила в среду французская газета Le Parisien.
Интерфакс 12:50
Экономика

Средний размер потребительских кредитов сократился почти на 10%

После введения показателя долговой нагрузки средний размер потребительских кредитов сократился на 9,6%. Об этом говорится в отчете Национального бюро кредитных историй (НБКИ), который поступил в РБК.
РБК 12:35
Общество

Роструд объяснил порядок оплаты труда в новогодние праздники

Россияне не должны потерять в зарплате в январе из-за новогодних праздников, которые продлятся больше недели.
РБК вчера в 22:29
Шоу-бизнес

Юрий Антонов стал самой дорогой звездой на российских корпоративах

Газета.Ru 02:08
Политика

Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у россиян

Ключевой результат, которого предстоит добиться в результате реализации национальных проектов, — это реальные перемены к лучшему в жизни людей, однако пока большинство россиян вряд ли их ощущают.
РБК 09:58
Происшествия

В Подмосковье в ДТП с пятью машинами погибли два человека

Известия 18:32
Футбол

18-летний полузащитник Школик подписал новый контракт с «Динамо»

Спорт-Экспресс 13:14
Политика

Путин уволил пятерых генералов МВД, СК и МЧС

О причинах увольнения не сообщается. Президент России Владимир Путин уволил пятерых генералов МВД, Следственного комитета и МЧС.
RT на русском 15:14
Общество

Почти 2 млн граждан Украины попали в госреестр должников

С начала года в Единый реестр должников попало более 1,7 млн граждан Украины.
ИА Новороссия вчера в 06:44
Кино

Продюсер «Ведьмака» рассказала о втором сезоне сериала

Лорен Хиссрич пообещала более "сфокусированную историю". Продюсер "Ведьмака" Лорен Хиссрич рассказала о втором сезоне сериала.
Piter.tv вчера в 04:26
Авто

Названа цена на новый кроссовер Kia Seltos в России

Автомобиль Kia Seltos в комплектации Luxe появится на российском рынке в 2020 году.
ФАН 23 декабря в 16:18
Авто

Nissan запатентовал новый седан Nissan Sentra в России

Какие агрегаты достанутся седану в России, пока неясно – если Nissan все же решит вернуть модель на наш рынок, ему еще предстоит пройти сертификацию и получить Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Автоновости дня вчера в 00:10
Армия и оружие

Китай испытал способную поразить цели в США баллистическую ракету

Армия КНР провела испытания новой баллистической ракеты морского базирования, способной поразить цели на «всей территории США».
Известия 12:00
Происшествия

При стрельбе во французском Безансоне пострадали три человека

В результате стрельбы, открытой неизвестными в масках в городе Безансон на востоке Франции, пострадали не менее трёх человек.
RT на русском 18:23
Общество

Алена Водонаева выступила против рождения детей в нищете

Актриса и телеведущая Алена Водонаева призвала россиянок подумать о том, стоит ли рожать детей для государства, которое даже не думает о них заботиться.
Millionaire.ru 13:59
Космос

Нейросеть научили наводить телескопы на космический мусор

Китайские исследователи упростили эту задачу, создав систему искусственного интеллекта, которая может очень точно наводить лазерные телескопы-дальномеры на частицы космического мусора, которые вращаются на низкой околоземной орбите.
ТАСС Наука вчера в 11:15
Футбол

Букмекеры считают «Ливерпуль» фаворитом в матче с «Лестер Сити»

26 декабря «Ливерпуль» сыграет с «Лестер Сити» в матче 19-го тура английской Премьер-Лиги, который пройдет на стадионе «Кинг Пауэр» и начнется в 23:00.
Bookmaker-ratings.ru 02:51
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Конторович Александр Сергеевич
Российский писатель
Писатель-фантаст.
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