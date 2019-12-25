У писателя-фантаста Александра Конторовича обнаружили целый арсенал оружия. С обысками в его дом на Мосфильмовской улице Москвы правоохранители нагрянули 24 декабря.

с чего всё началось

В Москве у писателя-фантаста Александра Конторовича обнаружили предметы, похожие на боевые гранаты. Об этом 25 декабря сообщает РЕН ТВ.

В Москве у писателя-фантаста обнаружили склад оружия

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