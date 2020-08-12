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РИА Новости
РИА Новости

Жители белорусских городов вышли на акции против жестокости

"Цепь солидарности" из нескольких десятков человек выстроилась вдоль проспекта Независимости в спальном микрорайоне Уручье на востоке Минска, передает корреспондент РИА Новости. У многих из участников белые элементы одежды, люди держат в руках цветы и размахивают ими.В источнике
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Женщины выстроились на улицах городов Белоруссии в «цепочки солидарности»

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У белорусского посольства в Москве выстроилась «цепь солидарности»

Коммерсантъвчера в 13:19
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В нескольких городах Беларуси женщины встали в цепи в поддержку пострадавших протестующих

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У посольства Белоруссии в Москве люди выстроились в «цепь солидарности»

РИА Новостивчера в 12:33
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Жители белорусских городов начали собираться в живые цепи на улицах

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Говорит Москвавчера в 11:52
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В городах Белоруссии люди начали выстраиваться в «цепочки солидарности»

Газета.Ruвчера в 08:39

Спецслужбы Ливана в июле предупреждали об опасности в порту Бейрута

«Сразу, как только президенту был передан доклад национальной безопасности 20 июля 2020 года о наличии большого количества нитрата аммония в одном из ангаров порта Бейрут, военный советник уведомил генерального секретаря по безопасности в аппарате главы правительства для принятия необходимых мер», — сказано в сообщении.
Спецслужбы Ливана в июле предупреждали об опасности в порту Бейрута
ИА Красная Веснавчера в 15:04

Ведущий военной программы в Белоруссии уволился на фоне протестов

Ведущий военной программы «Арсенал» на государственном канале «Беларусь 1» Владимир Бурко объявил об увольнении с занимаемой должности на фоне протестов, вызванных в стране после проведения президентских выборов.
РБК17:10
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Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъ11 августа в 07:09
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Алиев лично поздравил Путина с регистрацией вакцины от коронавируса

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с регистрацией российской вакцины от коронавирусной инфекции в телефонном разговоре, который состоялся между лидерами вечером в среду, 12 августа.
Российская газетавчера в 16:47
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Ведущие белорусских гостелеканалов подают заявления об увольнении

Минск, 12 августа 2020, 21:47 — REGNUM Известные ведущие белорусских государственных телеканалов начали подавать заявления об увольнении на фоне силового подавления акций протеста в Минске и других городах страны.
REGNUMвчера в 14:47
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