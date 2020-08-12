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"Цепь солидарности" из нескольких десятков человек выстроилась вдоль проспекта Независимости в спальном микрорайоне Уручье на востоке Минска, передает корреспондент РИА Новости. У многих из участников белые элементы одежды, люди держат в руках цветы и размахивают ими.В источнике
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