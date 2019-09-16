У станции метро "Тимирязевская" неизвестный открыл огонь из огнестрельного оружия. В результате ранения получили два человека. Происшествие случилось у входа в вестибюль столичной подземки.

В Москве у станции метро неизвестный расстрелял двух человек

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