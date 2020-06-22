Происшествия
РБКВ Москве у здания ФСБ задержали более десяти участников пикетов
В Москве у здания ФСБ на Лубянке полицейские задержали нескольких участников одиночных пикетов против пыток и фабрикации уголовных дел. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь движения «Гражданское общество» Егор Илюшкин. По данным «ОВД-Инфо», к 18:58 мск число задержанных превысило 15 человек.
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Шоу-бизнес
Ольга Бузова намекнула на беременность
Paparazzi.ru 02:30
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева отправилась на отдых в Адлер
Телеведущая с дочерью остановилась в пансионате "Южное взморье", куда в детстве приезжала вместе с мамой Лера Кудрявцева поделилась в Instagram видеороликом, как вместе с полуторагодовалой Машей отправилась на отдых к Чёрному морю.
Inc-news.ru 15:38
Хоккей
Чемпион мира по хоккею Жердев рассказал о проблемах с алкоголем
Бывший форвард сборной России по хоккею Николай Жердев признался, что у него были проблемы с алкоголем.
Газета.Ru 03:35
Кино
Вышел первый трейлер сериала «Основание» по книгам Айзека Азимова
Проект выйдет на Apple TV + в 2021 году В Сети появился дебютный трейлер сериала "Основание" по романам Айзека Азимова.
Inc-news.ru 15:57
Культура
Ширвиндт объяснил уход Добронравова из Театра сатиры
Худрук московского Театра сатиры Александр Ширвиндт назвал Федора Добронравова "свободным художником" и рассказал о причине его ухода из труппы.
Народные новости 09:19
Армия и оружие
Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО после инцидента с кораблем Турции
Инцидент, который произошел между кораблями Франции и Турции в Средиземном море, — это яркая иллюстрация смерти мозга НАТО.
РБК 16:07
Политика
Путин допустил выдвижение на новый президентский срок
Президент Владимир Путин допустил, что может баллотироваться на новый срок в случае, если будут приняты соответствующие поправки к Конституции РФ.
RT на русском вчера в 11:46
Гаджеты
Apple представила новую операционную систему iOS 14
Американская корпорация Apple на всемирной конференции для разработчиков WWDC 2020 анонсировала новую версию своей операционной системы — iOS 14.
Коммерсантъ 14:24
Технологии
Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer
Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ 15:18
Политика
Россия и США обсудили продление ДСНВ и отказ от ДРСМД
Ранее сообщалось, что в Вене прошли переговоры заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова и спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли.
Газета.Ru 14:09
Наука
Найдено самое большое яйцо эпохи динозавров
Чилийские ученые обнаружили на острове Сеймур у побережья Антарктиды яйцо массой 6,5 кг и длиной почти 30 см. Оно принадлежало морскому пресмыкающемуся мозазавру, жившему на Земле 82−66 млн лет назад.
Дилетант 05:27
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия 06:36
Армия и оружие
СМИ сообщили об отраженной воздушной атаке в районе Хмеймима
Сирийские ПВО отразили атаку беспилотников, сообщила государственное агентство САНА.
РИА Новости 16:29
Шоу-бизнес
Похудевшая Надежда Бабкина похвасталась новым образом
70-летняя народная артистка предстала перед поклонниками с новой прической и в элегантном наряде.
MedikForum.ru 08:23
Общество
В Подмосковье сохранят масочный режим и запрет на массовые мероприятия
Фактически все ограничения снимаются с 25 июня в Подмосковье, однако жители региона должны соблюдать масочный режим в местах скопления людей, также остаётся запрет на проведение массовых мероприятий, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 14:06
Шоу-бизнес
Дочь Галкина и Пугачевой устроила «модный показ» в прачечной
Видео с участием девочки опубликовал шоумен. Сам Галкин в подписи сообщил, что дочь устроила "показ мод" в прачечной.
Народные новости 08:23
Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус намерены развестись после восьми лет отношений.
RT на русском 13:25
Происшествия
Мосгорсуд отменил арест счетов родственников Навального и главы ФБК
Мосгорсуд отменил арест счетов родственников блогера Алексея Навального и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова.
ТАСС 06:18
Общество
ФСБ рассекретила документы о нацистских преступлениях в Крыму
УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю 22 июня передало в Государственный архив региона сведения о преступлениях нацистов на полуострове в годы Великой Отечественной войны, сообщило Независимое телевидение Севастополя со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 08:56
Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
РИА Новости вчера в 07:40
Футбол
Больше всех от арбитров досталось «Спартаку». Главные судейские ошибки 23-го тура
Специально для «Чемпионата» арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой ютуб-канал, разобрал работу арбитров в прошедшем туре.
Чемпионат 15:00
Космос
Наша Галактика может вмещать до 36 инопланетных цивилизаций
Британские астрономы университета в Ноттингеме рассчитали вероятность существования в галактике Млечный путь до 36 инопланетных цивилизаций.
Yocity12 19 июня в 11:41
Политика
Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина
Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
РИА Новости 09:34
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву
Интерфакс 11:05
Общество
Голикова заявила о сохранении масочного режима как минимум до осени
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о необходимости соблюдать масочный режим как минимум до осени для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса и избежать сезонных простудных заболеваний, передает ТАСС.
Ведомости 11:28
Кино
Алексей Учитель завершил съемки фильма о Викторе Цое
Режиссер Алексей Учитель объявил, что со своей командой он завершает съемки фильма «Цой», передает ТАСС.
МР7.ру вчера в 11:09
Футбол
Тренер Гончаренко решил уйти из ЦСКА
МИР 24 вчера в 12:41
Футбол
«Локомотив» обыграл «Оренбург» в дебютном матче Николича
Московский "Локомотив" выиграл у "Оренбурга" со счетом 1:0 в первом матче под руководством нового главного тренера команды Марко Николича.
Российская газета вчера в 13:30