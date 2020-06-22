В Москве у здания ФСБ на Лубянке полицейские задержали нескольких участников одиночных пикетов против пыток и фабрикации уголовных дел. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь движения «Гражданское общество» Егор Илюшкин. По данным «ОВД-Инфо», к 18:58 мск число задержанных превысило 15 человек.

В Москве у здания ФСБ задержали более десяти участников пикетов

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