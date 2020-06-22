Происшествия
РБКВ Москве у здания ФСБ задержали более десяти участников пикетов
В Москве у здания ФСБ на Лубянке полицейские задержали нескольких участников одиночных пикетов против пыток и фабрикации уголовных дел. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь движения «Гражданское общество» Егор Илюшкин. По данным «ОВД-Инфо», к 18:58 мск число задержанных превысило 15 человек.
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Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
RT на русском 13:25
Футбол
В ЦСКА рассказали о ситуации с улетевшим из России тренером
В московском ЦСКА рассказали о ситуации с улетевшим из России главным тренером команды Виктором Гончаренко.
Lenta.ru 12:23
Общество
Голикова предупредила о продлении масочного режима до осени
Масочный режим в России будет действовать и осенью - предупредила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Газета.Ru 14:01
Политика
На Украине обнародовали новые записи «разговоров Порошенко и Байдена»
Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач в понедельник обнародовал вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в 2016 году, в которых они обсуждали внутриполитические дела на Украине.
РИА Новости 08:24
Общество
МВД: маски не повлияли на систему видеонаблюдения в Москве
Ношение защитных масок во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 не отразилось на результативность системы видеонаблюдения ГИС ЕЦХД в Москве.
RT на русском 19:46
Общество
Поиск источника токсичного бензола на МКС закончился неудачей
NASA сообщило, что поиск источника токсичного бензола в атмосфере Международной космической станции (МКС) закончился неудачей из-за сбоя анализатора воздуха при проведении замеров в российском сегменте.
Газета.Ru 17:54
Общество
Илон Маск назвал семь своих любимых видеоигр
Российская газета 06:52
Энергетика
В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ вчера в 05:31
Энергетика
Нефтяные короли обвели вокруг пальца чиновников и граждан
У ТОП-5 нефтяных компаний абсолютно никак не изменились инвестиции, разница — ноль.
Московский Комсомолец 13:01
Общество
Минкультуры отказалось комментировать дело «Седьмой студии»
Третья экспертиза по делу «Седьмой студии» установила, что в результате незаконной деятельности обвиняемых был причинен ущерб почти в 129 миллионов рублей.
Культуромания 10:16
Общество
Аксенов назвал сроки полного снятия ограничений в Крыму
Как минимум до 1 июля в Крыму закрытыми остаются пансионаты, дома отдыха, кемпинги и хостелы (за исключением приема командировочных и жителей региона с 15 июня), детские лагеря, кинотеатры и театры, бассейны, аквапарки, сауны и спа-комплексы.
РИА Новости 14:00
Политика
Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:02
Общество
Работодателей освободили от оплаты больничных и отпусков
Работодатели больше не будут оплачивать своим сотрудникам больничные и отпуска, средства поступят гражданам напрямую из Фонда соцстрахования.
Peterburg2.ru вчера в 16:14
Происшествия
Экс-министр образования Дагестана получил 4,5 года колонии за взятку
Лефортовский суд Москвы приговорил к 4,5 годам колонии бывшего министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова за растрату и взяточничество, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
РИА Новости 10:56
Экономика
Мишустин предложил снизить для IT-компаний налог на прибыль и взносы
Налоговые льготы будут бессрочными и ориентированы на все российские IT-компании, у которых не менее 90% доходов приходится на продажу софта и услуги по его разработке, внедрению и поддержке.
Вести.Ru 03:35
Политика
Киев пообещал продолжить разрыв договоров с Россией
Замглавы МИД Украины Василий Боднарь пообещал, что Киев и далее будет сокращать количество общих договоров с Россией.
Газета.Ru 17:16
Экономика
Голикова считает средний доход граждан РФ маленьким
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что средний доход россиян в годовом выражении является маленьким, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:26
Политика
Лукашенко попросил оппозицию не оскорблять его
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с представителями оппозиции попросил их не оскорблять его, так как проблемы страны никто не решит кроме него.
Газета.Ru 17:11
Гаджеты
Apple представила новую операционную систему iOS 14
Коммерсантъ 14:24
Футбол
Гендиректор «Уфы» высказался о ситуации с коронавирусом в команде
Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов рассказал о ситуации с коронавирусом в команде.
RT на русском 18:04
Общество
Правительство ввело бесплатное питание для учеников младших классов
Бесплатное горячее питание для учащихся с первого по четвертый класс вводится по предложению президента России, расходы регионов будут софинансироваться из федерального бюджета, сообщает кабмин.
Газета.Ru 11:47
Кино
Добронравов объявил о переносе съёмок нового сезона «Сватов»
Народный артист России Фёдор Добронравов заявил, что съёмки нового сезона всенародно любимого сериала "Сваты" перенесены из-за пандемии коронавируса.
Life.ru 12:56
Общество
The Last of Us Part II установила рекорды в британской рознице
Сиквел стал самой быстро продаваемой игрой Sony в истории британской розницы, переняв пальму первенства у Uncharted 4: A Thief's End («Uncharted 4: Путь вора»).
News.ru 02:33
Армия и оружие
КНДР восстанавливает громкоговорители на границе с Южной Кореей
КНДР повторно устанавливает на границе пропагандистские громкоговорители, которые ранее были демонтированы на основе договорённостей с Южной Кореей, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на военный источник.
РИА Новости 04:09
Здоровье
В Амурской области выявили 1340 носителей коронавируса
Благовещенск, 22 июня 2020, 02:20 — REGNUM В Амурской области по состоянию на 21 июня всего выявили 1340 носителей коронавируса.
REGNUM вчера в 19:20
Происшествия
На станции «Мирный» в Антарктиде при пожаре сгорели лаборатории
На станции «Мирный» в Антарктиде произошел пожар, в результате которого сгорели несколько лабораторий.
Известия 11:05
Шоу-бизнес
Плюс-сайз-модель провела тренировку в облегающем наряде и восхитила поклонников
Lenta.ru 11:41
Общество
Южная Корея объявила о второй волне заражений коронавирусом
Жителей Сеула обяжут снова соблюдать социальную дистанцию, если в ближайшие дни суточный прирост заражений превысит 30 человек или же число больничных коек будет заполнено по меньшей мере на 70 процентов.
Российская газета 10:27
Армия и оружие
Макрон объяснил инцидент с кораблями Турции «смертью мозга» НАТО
Париж, 23 июня 2020, 01:36 — REGNUM Инцидент в Средиземном море с участием французского и турецкого фрегатов подтвердил старый тезис о «смерти мозга НАТО», заявил 22 июня журналистам президент Франции Эммануэль Макрон.
REGNUM 18:36